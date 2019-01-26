Он жив! Логинов едва не совершил чудо, Фуркад опять встал

Превзошедшие ожидания

Мужская сборная России по биатлону точно превзошла ожидания болельщиков. Абсолютно.



Потому что только на шестом этапе Кубка мира случилась первая бессмысленная для нас гонка. В смысле – без реальных шансов на медали. А ведь российскому биатлону «без Шипулина» предрекали такие гонки на каждом этапе, да не по разу. Но сборная России дотянула до шестого.

«Пишите обо мне что угодно!» Что случилось с тренером сборной России? Почему он готов слушать о себе всё подряд, лишь бы не трогали его спортсменов? Такое в сборной России по биатлону вообще было?!

И смысл в этой гонке преследования всё-таки был. Пусть речь и не шла о медалях.

Серьёзная задача

Да, в гонке преследования никаких медалей ждать не стоило. Всё-таки более чем минутные отставания наших биатлонистов даже от третьего места – это повод для сотворения чуда, но никак не для надежд и ожиданий. А Гараничев и Логинов проигрывали именно столько.



Зато было второе место Логинова в Кубке мира. И 20 очков преимущества россиянина над Фуркадом, которое уже сегодня могло растаять. Вряд ли это было очень важно для француза, но для Саши – безусловно. Выдать классную гонку и сохранить Фуркада у себя за спиной – понятная и серьёзная задача на вполне конкретную гонку. На сегодняшнюю.

На руку Логинову

Баян страшный, но залогом успеха для россиян была стрельба. В спринте накануне она была провалена всей командой, что и привело к унылым стартовым номерам в пасьюте. К моменту старта Гараничева и Логинова три лидера и Фуркад уже давно покинули стадион. Йоханнес Бё катил в гордом одиночестве, у него было больше 20 секунд преимущества над Фуркадом и прочими.

И норвежец его увеличивал, правда, на первой стрельбе сразу же промазал. Ошибка помогла Гигонна и Эдеру подтянуться к лидеру, а вот Фуркад один раз промахнулся. Этот факт должен был сыграть за Логинова, если бы тот чисто стрелял. И Александр сделал это, как и Гараничев. И теперь Логинова от Фуркада отделяли всего 12 мест.

Всего пять мест

Уже на следующей контрольной отсечке этих мест осталось лишь девять, зато на хронометрическое отставание увеличилось на три секунды. Логинов шёл быстрее Гараничева и опередил его. А Бё снова промазал на рубеже, и это позволило Гигонна и Эдеру окончательно догнать его.



Фуркад – точно, Логинов – туда же. Гараничев допустил промах и оставил своего партнёра по команде бороться с французом в одиночестве. Между ними всё ещё было 40 секунд, но уже пять позиций, а россиянин с 25 места переместился на десятое. Теперь нужно было терпеть, дышать и точно стрелять стоя.

Упущенный шанс

Бё не мог убежать от Гигонна и Эдера, Фуркад и зацепившийся за него Пайффер не могли приблизиться к тройке лидеров. И там, на «стойке», четыре человека из этой пятёрки допустили по промаху. Кроме Бё.



И снова это был шанс для Логинова. Прекрасный, великолепный, но Александр всё-таки промахнулся. Попади – был бы уже восьмым и всего в 25 секундах даже от третьего места. То есть – совершал бы то самое чудо и боролся за медаль. Но теперь вновь нужно было равняться на Фуркада и считать очки.

Каково, а?

Бё чистым ходом увеличил преимущество над Гигонна с 23 до 24 секунд, так что заключительной стрельба мог спокойно промазать, пробежать штрафной круг и всё равно оставаться уверенным лидером. Он и промазал, и остался. Гигонна попал и после промаха Фуркада стал уверенно вторым.



А Логинов всё попал. Резко, быстро, надёжно. Седьмое место, в 16 секундах от Фуркада, который шёл третьим. То есть, если бы не тот самый промах на третьем рубеже, то именно россиянин был бы третьим. Каково, а?

Ну не Фуркада же записывать…

Но сейчас мы о медали не думали, а думали о том, что Фуркад в общем зачёте никак не должен превзойти Логинова. Мартен точно не мог подняться выше третьего места, а это 48 очков. Притом, что Фуркада поджимали Фийон Майе и Дестьё. Логинов же вряд ли мог опуститься ниже седьмого места, а это 36 очков.

В итоге Фуркад «умер» на финише, умудрился проиграть обоим своим французским друзьям аж десять секунд и остался пятым. Логинов – седьмой, и по этой гонке намного круче Мартена. А завтра – масс-старт.



А почему бы уже сейчас не записать Логинова в число его главных фаворитов? Ну не Фуркада же записывать…