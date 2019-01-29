Вечер биатлона. Неужели в США Логинов похоронит свои медали ЧМ?

Или он летит в Канаду и США, чтобы подтвердить свой невысокий уровень и опять ничего не выиграть? Нужно решить это прямо сейчас!

На седьмой (и восьмой) этап Кубка мира по биатлону ехать не хотят. И звёзды не хотят (типа Фуркада), и целые сборные (как Швеция). Потому что эти этапы в Канаде и США. И лететь далеко, и биатлон там не любят, и организации никакой.

Вот и сборная России летит за океан в экспериментально-детсадовском составе. Зато – с Александром Логиновым во главе. Наша постоянная рубрика «Вечер биатлона» с готовностью интересуется вашим мнением по двум важнейшим вопросам – что будет и сколько медалей?



Да, что же будет с Логиновым в США и Канаде? Вариантов много, наш – он в яме, и просидит там оба этапа. А что думаете вы?

Второй вопрос – традиционный и сейчас особо болезненный. Четыре этапа подряд сборная России завоёвывала медали практически пачками, а потом на двух оставшихся этапах сосала лапу. Удастся ли неопытному составу нашей команды выиграть хоть одну медаль в Канаде? Мы думаем, что даже цветов не будет.

А как кажется вам?