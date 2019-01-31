Лидер сборной России идёт против Губерниева. Скандал всё-таки начался

«Вас 1,5 человека, а за мной страна!» — жёстко ответил Губерниев. Но почему его не хотят видеть на чемпионате мира и кто за этим стоит?

Главные герои российских лыжных гонок не хотят, чтобы Дмитрий Губерниев комментировал чемпионат мира. Но они делают хуже самим себе.



В конце февраля в Австрии пройдёт чемпионат мира по лыжным гонкам, на котором сборная России может выступить триумфально. Для этого есть все предпосылки. А комментировать большой турнир в Зеефельде отправится голос российского биатлона Дмитрий Губерниева.



Однако такой расклад оказался не по душе некоторым важным людям из мира наших лыж. И не кому-то, а чемпиону миру и победителю «Тур де Ски» Сергею Устюгову, а также президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе. За что же они так не любят Губерниева и стараются защитить лыжные гонки от его влияния?

«Я избаловал биатлонистов. Всё, лафа закончилась». Губерниев молчать не хочет Граждане России на свои налоги содержат лыжную сборную. Разве Вяльбе или кто угодно может помешать народу увидеть своих героев? Это же бред!

Лайк Устюгова в «Инстаграме»

Ох уж эти лайки в социальных сетях. Технологии облегчают работу журналистам. Теперь не обязательно бежать к спортсменам с микрофоном в руках и искать горячие новости. Спортсмены сделают всё за вас одним нажатием кнопки телефона. Не успел российский спорт отойти от лайка Дениса Глушакова, как подоспел лайк от одного из лучших лыжников нового поколения Сергей Устюгова.

Хотя по смысловой нагрузке это был скорее дислайк. Устюгову понравился комментарий в «Инстаграме», в котором один из подписчиков лыжника предлагал заменить Губерниева в трансляциях чемпионатам мира. В частности, предлагалась кандидатура Андрея Романова, тоже, к слову, работающего на «Матч ТВ».



«Милые мои, вас полтора человека, а за мной страна! Я буду комментировать! До встречи в Зеефельде», — Губерниев отреагировал оперативно. И был таков.

Губерниев отреагировал на просьбы не комментировать ЧМ по лыжным гонкам

«В биатлоне копаются в нижнем белье. У нас такого не будет»

Вообще, некоторые размолвки у комментатора и лыжника уже случались. Хоть и косвенные. Осенью прошлого года Устюгов дал интервью, в котором заявил следующее.



«Раскрутили биатлон настолько, что копаются даже в нижнем белье. Думаю, что у нас такого не будет с нашим президентом Еленой Валерьевной Вяльбе, она такого не допустит. Она сама спортсменка, прошла через многое и не допустит такого».

Понятно, в чью сторону был намёк про нижнее бельё. Губерниев вновь быстро ответил на это заявление, предположив, что дело в банальной зависти лыжников к популярности биатлонистов. У Вяльбе также непростые отношения с комментатором, она действительно не раз заявляла, что не хотела бы подпускать Губерниева близко к внутренним делам российских лыж.

В чём прав Губерниев

Его подачу материала можно любить или не любить, но глупо отрицать, что при Губерниеве биатлон вышел на другой уровень популярности. Конечно, всё это случилось в совокупности с яркими победами наших спортсменов, но и заслуга Дмитрия тут немалая. И его фраза о том, что «вас полтора человека, а за мной страна», возможно, звучит грубовато, но по сути-то верна. Комментарии на спортивных сайтах не дают полной картины общественного мнения. Полно людей, которые обожают Губерниева, но просто не ведут активной жизни в интернете.



И другой момент. Подобной закрытостью сборная России по лыжным гонкам вредит только себе. Популярность и интервью – это часть работы спортсмена, и здесь нам бы стоило поучиться у иностранцев, которые при любых результатах готовы сказать несколько слов о том, что получилось, а что нет. Они «продают» себя и свой вид спорта, но нынче без этого любви не завоюешь.

«Журналистов не люблю, но обидно, что лыжи не показывают по ТВ», — это слова лидера женской сборной России Натальи Непряевой. Не чувствуете противоречия? Конечно, лыжи не будут показывать по федеральным каналам, если спортсмены делают такие заявления.



Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» рассказал, что многие лыжники пишут ему в директ и просят, чтобы о них рассказывали так, как о биатлонистах. Получается, что они пишут в директ, а не в открытые источники, потому что боятся гнева главы федерации? В итоге Дмитрия сделали едва ли не главной угрозой целостности российской команды.

Но если бы это действительно было так, не сомневайтесь, Губерниев бы первым ушёл из профессии и дал нашим лыжникам возможность беспрепятственно завоёвывать золотые медали.