На чемпионате мира по биатлону россиян обогнал бразилец. Смеяться или плакать?

В медальном зачёте чемпионата мира Россия борется с Китаем и Гренландией. Где наши будущие звёзды биатлона, готовые обогнать Фуркада?

Уровень Китая и Гренландии

Уже много-много лет все мы с нетерпением ждём, а когда же в российском биатлоне появится свой Фуркад, который будет рвать всех направо и налево. Или хотя бы Бё, готовый выстрелить и выиграть общий зачёт Кубка мира. В основном составе претендентов на мировое господство всё нет, а потому приходится смотреть на уровень ниже – в турниры юношей и юниоров.

Там всегда находились свои яркие герои. Традиционной проблемой российского биатлона и спорта в целом было то, что они далеко не всегда доводились даже до выступлений на Кубке мира, не говоря уж о каких-то больших победах. Но вера в молодую поросль всегда была.

Чемпионат мира 2019 года среди юношей и юниоров её убивает.

Молодые российские спортсмены, обычно оккупирующие пьедестал, в этот раз выступают из рук вон плохо. По итогам десяти гонок у сборной России всего одна медаль. Да, золотая. Но в общем командном зачёте турнира наша команда делит шестое место с… Китаем и Гренландией!

Какие уж там новые Фуркады.

Смех сквозь слёзы

Начнём с пятна света в тёмной комнате. 30 января мужской квартет выиграл эстафету по юниорам, причём выиграл со штрафным кругом и в яркой борьбе в финишном створе, оставив без золота сборные Норвегии и Германии. Свои заслуженные медали получили Саид Каримула Халили, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Истамгулов и Василий Томшин.

Это первый и пока последний повод для радости российских болельщиков на чемпионате мира, ведь в остальных гонках россияне выступают так, что даже на Кубке мира их бы критиковали.

14-е, 23-е и 28-е места – вот лучшие результаты сильной половины российской команды в двух индивидуальных гонках и одном спринте. Доходит даже до смешного: бразилец Матеус де Сантана в обеих гонках, в которых принимал участие, оставил позади по паре россиян. Хорошо хоть не лыжным ходом опередил, а лучше стрелял. Но смех всё равно сквозь слёзы.

У девушек и юниорок всё несколько стабильнее и ближе к медалям. В индивидуальных гонках Амина Иванова стала девятой, Татьяна Воронова – четвёртой. А вот в юношеском спринте – провал: Батманова – 19-я. Не порадовали и эстафеты: шестое и седьмое места.

Прямо сейчас, по горячим следам трудно судить о причинах поражений. Был ли неправильно подобран состав, неверно проведена подготовка или мы видим максимум возможностей сборной России в этом возрасте, предстоит отвечать тренерам команды. Однако то, что демонстрируют российские спортсмены в Осрблье иначе как провалом называть невозможно.

Дошли до дна. И начали копать?

Неужели раньше было намного лучше? Да, и далеко за примерами ходить не надо.

На юниорском чемпионате мира 2018 года в Эстонии было проведено 16 гонок, и сборная России выиграла ровно половину из них – восемь. При этом блистали не один-два спортсмена, а целая россыпь: восемь чемпионов мира, учитывая результаты двух эстафет. Ещё в трёх гонках биатлонисты из нашей страны оказывались на подиуме, а в оставшихся пяти не опускались ниже пятого места. То есть в каждой без исключения гонке претендовали на медаль!

Турнир в Отепя для сборной России получился очень успешным, а потому провал на его фоне ещё более заметен. Однако даже от средних показателей за последние годы команда, выступающая в Осрблье, очень далека. Норма – 9-12 медалей всего, из них – четыре-пять золотых.

С 2010 года Россия выиграла восемь чемпионатов мира из девяти, лишь в 2012 году уступив вершину Норвегии. Однако и тогда было девять медалей, включая три золота. А самый худший турнир в XXI веке наша команда провела в 2004 году – пять медалей всего, одна золотая.

На чемпионате мира состоятся ещё шесть гонок. Но в чудо уже не верится.