Опять медаль, ура! И это с финишёром Поварницыным – знаете такого?

Не сон и не будущее

Эдуард Латыпов и Александр Поварницын в эстафетной сборной России по биатлону – бывает и такое. Причём не во сне или обозримом будущем, а именно сейчас, в 2019 году.



Да почему бы и нет? Весело же, познавательно. Можно посмотреть на ближайший резерв, удачно обладающий американскими визами, в максимально морозных условиях. Увидеть, как Евгений Гараничев побежит первый этап, а Александр Логинов – третий. И что вообще будет делать Поварницын на четвёртом этапе (как он вообще там оказался). Красота же.

Главное, чтобы эта эстафета вообще состоялась. Перед ее стартом температура колебалась около «смертельной» для биатлона отметки в «минус 20», но так и не пересекла ее. Лишь к началу этапа температура реально опустилась ниже «двадцати». То есть, создались те самые условия, при которых проводить гонки нельзя.

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Вперёд, за Румынией!

Гараничев всего этого не знал, а потому решительно взял ход гонки в свои руки и даже первым преодолел контрольную отсечку 1,2 км. И следующую, спустя 800 метров, тоже первым. И на стрельбище Евгений приехал лидером. Там он быстренько расправился с ветром и мишенями, зафиксировал 4 секунды преимущества над Биркеландом и 6,5 секунд над Примой. Остальные проигрывали россиянину больше 15 секунд.



Дальше Гараничев с Биркеландом сразу предприняли попытку убежать от украинца. Попытка увенчалась лёгким успехом: уже на отсечке 4,5 км Прима уступал дуэту лидеров почти 15 секунд. Всё это было красиво, но впереди нас ждала стрельба стоя. А там Гараничев промазал трижды и едва избежал штрафного круга. Теперь место России было восьмым. Сразу за Румынией.

Хотелось плакать. Но перехотелось

На дистанции Евгений сделал едва ли не максимум – отыграл даже у лидера Биркеланда больше десяти секунд и отправил Латыпова на дистанцию шестым спустя 28 секунд после лидера. Эдуард быстренько разделался с ближайшими соперниками и на «лёжку» прибыл третьим. Правда, уже с отставанием от лидеров в 35 секунд. Стрелял он точно, но медленнее эстонца Эрмитса, а потому оказался на четвёртом месте.

Конечно, Латыпов опередил эстонца, но при этом стремительно отставал от норвежца и француза. Настолько стремительно, что плакать хотелось. 20 секунд буквально за пару километров – как вам? Зато Эдуард всё всем доказал на рубеже. Он отстрелял прекрасно, тогда как все ближайшие преследователи промазали как минимум по два раза. Итог – уверенное третье место и почти 30 секунд преимущества над канадцем Гоу. Плакать перехотелось.

Не тот Логинов

Латыпов выдержал и сохранил эти полминуты до финиша. При этом, правда, Россия даже второму месту Франции уступала почти минуту, а Норвегии – 76 секунд. Понятно, что о золоте уже думать не приходилось, но о медали – ещё как. Логинов укатывал от канадца и понемногу приближался и к старшему Фуркаду, и к Бьонтегорду. На лёжке они шансов россиянину не дали, промахнувшись один раз на двоих. Зато сам Логинов промазал дважды и полностью растерял преимущество над догоняющими.



Да, Россия всё ещё была третьей, но уже в плотной компании с Австрией и Германией. Немец по дистанции чуть отвалился, а потом ещё и на «стойке» промазал трижды. Логинов и Ландертингер допустили лишь по два промаха, однако россиянин стрелял быстрее и заполучил девять секунд преимущества. Уже было ясно, что никакого солидного преимущества у Поварницына не будет.

Опять бронза!

Логинов, впрочем, от австрийца укатил и превратил 9 секунд в 22, но что это означало для противостояния Поварницына и Эберхарда? Казалось, что ничего. Оказалось — много. До «лёжки» австриец не отыграл у россиянина ни мгновения, а там, на рубеже, настрелял себе два штрафных круга. Так что теперь у идеально отработавшего Поварницына был только один соперник – немец Кюн. И он отставал на полминуты.



И вот для немца этот проигрыш как раз ничего не значил. 30 секунд превратились сначала в 20, а потом – в 13. К счастью для нас, на «стойке» немец начудил и отправился на два штрафных круга, так что два промаха Поварницына тут уже ничего не значили. Российская бронза уже никуда не могла деться.



Она и не делась. Минута преимущества над Германией с ее четвертым местом – неплохо, правда? Ну а чуть ли не две минуты проигрыша Норвегии – ничего не хотим знать. Вот когда у нас в составе будут Малышко и ещё кто-то – вот тогда посмотрим, что там выиграет Норвегия.



И выиграет ли?