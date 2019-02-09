На грани катастрофы. Россия – 10-я в эстафете. И этому нужно радоваться!

Чудес не ждём?

Канадский Кэнмор продолжает радовать всех нас чудесным и немного странным биатлоном.

Экспериментальная мужская сборная России на крепком морозе сумела добраться до бронзовых наград. Это было неожиданно и приятно, и перед женской гонкой настроило на позитивную волну. Если у парней получилось, почему бы и девушкам не сотворить маленькое чудо?

Экспериментальный состав – это если говорить мягко. У четырёх биатлонисток сборной России было лишь пять эстафет на уровне Кубка мира. По одной у Валерии Васнецовой и Маргариты Васильевой и ещё три – у Ульяны Кайшевой. Лейсан Бикташева на Кубке мира проводила лишь свою вторую гонку. Вот и все, на кого могли положиться поклонники российского биатлона.

Опять медаль, ура! И это с финишёром Поварницыным – знаете такого? Мужской сборной России по биатлону всё равно, в каком составе выступать. У нашей команды уверенная медаль в эстафете!

А в заключительной эстафете перед чемпионатом мира, по большому счёту, было не из кого: Куклина приболела, а Ильченко не справилась с индивидуальной гонкой. Но в целом поводы для сдержанного оптимизма были: первую гонку канадского этапа Россия не провалила.

Безнадёга отменяется? Второй состав сборной России не так уж и плох Российским биатлонисткам медали канадского этапа Кубка мира не светят. Но они всё равно молодцы.

О медалях речи не было: уж слишком сильно на фоне России выглядели основные составы сборных Италии, Германии или Франции. Россиянкам нужно было сосредоточиться на своём выступлении и просто постараться показать себя в Кэнморе во всей красе.

Забегая вперёд, стоит сказать, что россиянки создали в гонке нешуточную интригу.

Но – со знаком минус.

Штрафной круг. Три минуты. Кошмар

Весь первый круг соперниц на своих хрупких плечах тащила француженка Анаис Шевалье. Оторваться от соперниц ей не удалось, зато уверенность в своих силах Анаис почувствовала. Россиянка Васнецова, напротив, откатилась в глубину пелотона и вроде бы шла своим темпом, однако на стрельбище сразу сотворила маленькую катастрофу – один штрафной круг.

Стрельбище Валерия покинула предпоследней, опережая только кореянку, допустившую аж шесть промахов. В группе лидеров почти никто не стрелял безупречно, но отставание России сразу же стало близким к критическому – почти полторы минуты от Италии, США и Норвегии.

На «стойке» Васнецова обошлась без штрафных кругов, но отставание от лидирующей Лизы Витоцци всё равно перевалило за две минуты. За виртуальный пьедестал с Италией боролись немка Хинц и француженка Шевалье. А норвежская дебютантка Калкенберг провалилась, отправившись на два штрафных круга. Но даже с такой жуткой стрельбой Норвегия была впереди России. Васнецова передала эстафету 16-й. Отставание от Италии – жуткие три минуты.

Россия – в аутсайдерах, Эстония – в лидерах

У итальянок всё было в порядке: Николь Гонтье бодро пробежала свой первый круг и пятью выстрелами закрыла все пять мишеней ещё до того как француженка Бреза и немка Хильдебранд устроились на соседних ковриках. И если Франция быстро пустилась в погоню за Италией, то Германия на рубеже задержалась и пропустила Эстонию: браво, Тюли Томингас!

Маргарита Васильева боролась, как могла. На первых двух кругах она даже отыграла пару позиций, и на стрельбище, и ногами, но на «стойке» едва не заглянула на штрафной круг и откатилась на 16-е место. Оставалось лишь радоваться, что у нас не всё так плохо, как у Канады: Эмма Ландер на «лёжке» не попала вообще ни в одну мишень. Или радоваться за сборную Италии: Вирер получила эстафету в полумнуте от Франции, Эстонии и Германии.

Обгонят ли Россию на круг?

Дебютантка Бикташева ушла на дистанцию 14-й: Васильева ходом опередила Чехию и Швецию. Чего-то особенного ждать от Лейсан, конечно, не приходилось. Главное – совсем не провалиться и не дать обогнать себя на круг – такого в истории российского женского биатлона ещё не было.

Бикташева не задрожала: да, промахнулась два раза, но с учётом жуткой стрельбы конкуренток даже приблизилась к местам в первом десятке: до украинки Белкиной, идущей на девятом месте, было всего-то 30 секунд, что с учётом общего отставания в четыре минуты было совсем немного. После «стойки» до девятого места осталось лишь 20 секунд. Но больше радовало то, что отставание от лидеров росло не быстро, и угроза отстать на круг на время миновала.

Италия усилиями Доротеи Вирер продолжала лидировать, а на второе место вышла сборная Германии: Денизе Херрман, как ни странно, стреляла точнее француженки Анаис Бескон. А на последнем круге Херрман отыграла у Вирер больше 20 секунд и вырвалась на первое место!

Россия – 10-я. И это отлично!

Российские болельщики в ночи грустили, а немецкие ликовали. Лаура Дальмайер на своём первом круге «привезла» Федерике Санфилиппо почти 20 секунд, а затем ещё и качественнее отработала на стрельбище и покинула его в 48 секундах от Италии. За третье место боролись Франция и восставшая из пепла Норвегия – помните два штрафных круга Калкенберг в начале?

С учётом скорости Дальмайер угроза не закончить гонку для сборной России и лично Ульяны Кайшевой вновь стала явной. Один штрафной круг стал бы для россиянки роковым, и Кайшева едва не зашла на него – стреляла из восьми. Дальмайер пришла на «стойку» буквально через десять секунд после того как Ульяна завершила работу на рубеже. Фух, пронесло!

Пронесло и Германию! Дальмайер ушла на штрафной круг, но соперницы своими промахами всё-таки подарили немкам победу. Француженка Жулия Симон помчалась к серебру, а норвежка Марте Рёйселанд – к бронзе. Итальянка Санфилиппо всё загубила своей стрельбой.

А Россия всё-таки финишировала И даже не на последнем месте. Ульяна Кайшева здорово отработала на огневом рубеже и закончила гонку 10-й. Сегодня мы этому очень рады.