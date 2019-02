«Ощутите вкус крови». Надежда российского биатлона грубо ответила болельщикам

Главный талант России?

Валерия Васнецова – одна из самых талантливых молодых биатлонисток России. 21-летняя россиянка сражалась с Маркетой Давидовой на юниорских турнирах, отлично начала этот сезон на Кубке мира. Президент СБР Владимир Драчёв сказал, что делает на Васнецову серьёзную ставку на Олимпиаду 2022 года. Но потом что-то пошло не так.



Тренеры хотели поберечь спортсменку и советовали ей пропустить несколько гонок, а может даже целый этап, но Васнецова в итоге участвовала практически во всех стартах и, очевидно, устала. Пик этой усталости пришёлся на эстафету в Кэнморе, где спортсменка проиграла три минуты на шести километрах.

Понятно, что далеко не все болельщики и эксперты приняли такое выступление. Критики было немало. Но справедливости ради надо сказать, что большинство людей критиковали не саму Васнецову, а тренерский штаб сборной России, который не смог оценить состояние спортсменки и выставил её на старт. Но в любом случае Валерии не понравилась реакция общественности, и она ответила всей хейтерам. Да как ответила!

Вопрос этапа. Неужели можно рисковать жизнью спортсмена ради команды? «Мёртвую» Васнецову надо было снять с гонки, ведь в таком состоянии она могла отключиться в любой момент. Или эстафета – умри, но финишируй?

«Пост для диванных любителей биатлона»

Васнецова начала с иронии. И не забыла напомнить, что сегодня День всех влюблённых. Хотя опасные нотки в её высказывании обнаружились уже самого начала. Что я всё оттягиваю этот торжественный момент. Давайте уже обратимся к словам биатлонистки.



«Внимание!!! Важный пост для всех «диванных» и много знающих любителей биатлона!!! 14 февраля, в День всех влюблённых (а мы ведь так сильно любим друг друга), состоится спринт на этапе Куба мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити».

Предложение, от которого нельзя отказаться

Дальше Васнецова не стала играть словами, а сделала конкретное предложение своим критикам и болельщикам. Ну что, кто готов принять его?

«Всех желающих, кто настоятельно рекомендовал мне больше никогда не брать в руки оружие и забыть про спорт, приглашаю принять участие вместо меня!!! А я буду лежать на кровати, наслаждаясь вкусом сырных чипсов, и «искренне» вас поддерживать. You are welcome, my friends!”

«Ваши слюнки станут вязкими»

Но зато мы точно знаем, чем Васнецова будет с успехом заниматься после окончания карьеры, которая, мы надеемся, получится долгой и красивой. Валерия – готовый специалист по рекламе и маркетингу. Так красочно описать продукт, который предлагается, может только по-настоящему одарённый человек. Если вам ещё не захотелось заменить Васнецову на дистанции спринта, то я не знаю, что с вами не так.



«Вы получите массу эмоций и невероятных ощущений. Вы почувствуете как с каждым метром дистанции отказывает каждая часть вашего тела, ощутите приятный вкус крови, невероятное жжение в лёгких, ваши слюнки станут вязкими и буду вываливаться изо рта. А ваши пальчики так подмёрзнут, что потом вы почувствуете приятное ощущение того, как будто с вас сдирают ногти».

Васнецова училась у мастера

«Если в комментариях нет плохого, значит, что-то пошло не так. Я рада, что вы можете выплеснуть весь негатив на меня. Нет, ну а на кого ещё, как не на спортсменов, которые делают всё ради победы? Обливают грязью только неудачники и люди, которые завидуют нам. Так что сидите дальше на диванах! А мы будем идти к своей мечте».



Вместо красивого и яркого вывода я решил привести слова другой молодой биатлонистки, которая в прошлом году радовала нас своим присутствием на первом этапе эстафеты на Кубке мира. Виктория Сливко, ваше дело живёт и процветает. А мы, пожалуй, ещё немного посидим на диване.