Начало чудесного возвращения. Победа Малышко и Павловой — это больше, чем золото

Всего месяц назад Женя не могла ходить, а теперь она чемпионка Европы. Малышко и вовсе прекрасен. И это ещё Логинова не пустили на гонку.

Первый день чемпионата Европы по биатлону вызвал недоумение. Проблемы с организацией, невзрачные результаты сборной России, которая приехала в Минск основным составом и в теории должна была доминировать. А получилось так, что в первый день мы вообще остались без медалей. Я вчера написал с надеждой, что это запланированный спад. Перед планомерным могучим набором формы к чемпионату мира.

Действительно, выходить на пик к индивидуальной гонке не самого главного турнира было неразумно. И следующий соревновательный день начал подтверждать эту теорию. Российских болельщиков на несколько часов вернули в легендарный Оберхоф-2019. Ну что это, если не триумфальное возвращение нашего биатлона?

«Тот, кто проводил обыск, вошёл в раж и начал угрожать». Да, это ЧЕ по биатлону Полный провал сборной России в первый день чемпионата Европы по биатлону – ничто по сравнению с чудесами организации. А Сливко – лучшая.

Павлова и Малышко репетировали чемпионат мира?

Началось всё с супермикста, где за Россию бежали Евгения Павлова и Дмитрий Малышко. На первый взгляд, довольно спорный состав. Павлова была далека от оптимальной формы после сбоя организма, который случился в январе. Малышко, хоть и давно считается надёжным эстафетчиком, своим выступлением в индивидуальной гонке уж точно оптимизму не способствовал.



Павлова после первой гонки, где она проиграла две с половиной минуты ходом, сказала, что ей надо набирать форму через старты. И не обманула! В супермиксте Евгения была неплоха ногами. Да, уровень чемпионата Европы не тот, но прогресс очевиден. Хотя такая скорость далась ценой штрафного круга на второй «лёжке».

Исправлять ошибку Павловой пришлось Малышко. И Дима уверенно и красиво справился со своей задачей. Просто удивительно, насколько увереннее он выглядит в командных гонках по сравнению с личными. На последнем этапе Малышко обыграл ногами Расторгуева, Нелина и Пидручного – не самых тихоходных биатлонистов на уровне Кубка мира.

А самое главное, что Павлова с Малышко, возможно, провели генеральную репетицию супермикста, который в следующий раз состоится уже в рамках чемпионата мира в Эстерсунде. Если Евгения продолжит набирать кондиции, а Дмитрий обретёт хоть какую-то стабильность, этот состав выглядит весьма перспективно и имеет осязаемые шансы на призовое место. Да здравствует надежда.

Сборной России надо провалить чемпионат Европы. Так будет лучше Минимум подиумов и побед на ЧЕ 2019 в Минске — единственный шанс спасти чемпионат мира для нашего биатлона. Смешно, но это так.

Теперь мы всех победим?

Возможно. Но не сейчас. Вторая гонка дня вернула нас на землю. Сливко, Миронова, Елисеев и Цветков стали четвёртыми в смешанной эстафете. Изначально вместо Мироновой должна была бежать Старых, но у Ирины вновь выявились проблемы со здоровьем. То, что происходит с самой стабильной российской биатлонисткой после Нового года, вызывает массу вопросов. Постоянные проблемы с самочувствием (теперь заболела спина) пугают перед мировым первенством. Особенно в плане эстафеты, где Старых почти нет альтернативы.



Вчера очень понравилась Миронова. Ход Светланы не перестаёт греть израненную душу российского болельщика, уставшего от двухминутных отставаний ходом в исполнении наших девушек. Именно Миронова – основная надежда России в спринте. Теперь это становится ясно. И, безусловно, серьёзный кандидат на эстафету.

Хорошо, что этот соревновательный день прошёл без Александра Логинова. Саша как обычно рвался в бой, но у тренерского штаба нашей сборной хватило смелости его придержать. Российские биатлонисты прибавляют с каждым днём, и если эта тенденция продолжится в выходные, к чемпионату мира можно смело подходить с оптимистичными ожиданиями. Всё идёт по плану (но это неточно).