Логинову не дали выступить на ЧЕ из-за ошибки СБР? Всё намного сложнее

А может и Гараничев не забывал время старта? Странные вещи в сборной России легко объяснить теорией заговора. И да — в неё хочется верить.

Да что вообще происходит?

С лидерами сборной России по биатлону в последние недели случились удивительные события.

Евгений Гараничев опоздал на старт гонки Кубка мира, где у него были реальные шансы на высокий результат. Александра Логинова не могут заявить на чемпионат Европы просто потому, что в Союзе биатлонистов России не знают элементарных правил проведения соревнований. Об этом с надрывом в голосе кричал в пустоту тренер сборной России Максим Кугаевский.

Логинов не сможет выступить на чемпионате Европы по биатлону из-за ошибки СБР

Спустя чуть ли не сутки появляется официальное заявление пресс-службы СБР, в котором немного неуклюже говорится о том, что на самом деле Логинов и не собирался выступать. Он передумал, и об этом все знали. Ну, почти все.

В СБР заявили, что пропуск Логиновым ЧЕ не является организационной ошибкой

Но и это ещё не конец истории. Чуть позже президент СБР Драчёв зачем-то заявляет, что квоты у Логинова не было и его об этом предупреждали. Слова президента вообще всё запутали — получалось, что Логинова привезли в Беларусь, чтобы он бежал, и он хотел бежать. Но его специально не включили в заявку и прямо сказали об этом ему самому. А тренеру Хованцеву сказать забыли.

Драчёв: у Логинова не было дополнительной квоты на спринт, его предупреждали

Ну и какого, собственно говоря, лешего происходит?

Вы, конечно, думаете, что руководители нашего биатлона в очередной раз выставили себя дураками? А может и нет. Вполне возможно, что Логинова и Гараничева просто спасают от лишних стартов перед главным соревнованием года – чемпионатом мира в Эстерсунде.

Спасают, как могут.

Начало чудесного возвращения. Победа Малышко и Павловой — это больше, чем золото Всего месяц назад Женя не могла ходить, а теперь она чемпионка Европы. Малышко и вовсе прекрасен. И это ещё Логинова не пустили на гонку.

Теория заговора, в которую хочется верить

Не приходила ли вам тоже в голову такая интересная мысль, что вся эта комедия с лидерами нашей команды – запланированная акция со стороны кое-кого в СБР? В самом деле, всё происходящее выглядит чересчур нелогично. Даже для нашего биатлона, в котором порой случаются самые странные вещи.



Другое дело, что, защищая спортсменов от лишних стартов, в СБР, похоже, не всех захотели поставить в известность. Чтобы не было лишних споров. Ничем другим несогласованность в высказываниях объяснить нельзя. Вся эта история с поездкой в США и Канаду изначально выглядела авантюрой, и в какой-то момент в СБР решили (или поняли), что стартовать на ЧЕ Логинову не нужно. И неважно, что об этом могут думать отдельные тренеры.

Если честно, то в эту теорию заговора хочется верить больше, чем в незнание президентом СБР и его помощников элементарных правил заявки на основные турниры сезона. Тогда можно думать, что у них всё под большим контролем, чем всем нам кажется.

Сборной России надо провалить чемпионат Европы. Так будет лучше Минимум подиумов и побед на ЧЕ 2019 в Минске — единственный шанс спасти чемпионат мира для нашего биатлона. Смешно, но это так.

«Я не могу как Дальмайер»

Евгения Павлова продолжает радовать яркими высказываниями. У Жени успешные гонки чередуются с не слишком удачными. День назад Павлова с Малышко выиграла супермикст и неплохо выглядела ногами, а в спринте снова были проблемы. В первую очередь с физической готовностью. Павлова стала 18-й и третьей из наших. Зато её комментарий после финиша традиционно впечатлил.

«Я не могу сказать, как работали лыжи, потому что не могу понять своё состояние — или я кран, или лыжи не едут. Мне пока тяжеловато, потихонечку начинаем. Не может быть такого, чтобы я месяц вкатывалась и выиграла. Я не могу, как Дальмайер, болеть, а потом выиграть этап Кубка мира».



В спринте Юрлова стала второй, Миронова – четвёртой. Неплохие результаты, хотя было ощущение, что у некоторых наших девушек лыжи работали не должным образом. Далеко идущих выводов делать не будем и подождём более детальной информации по этому поводу, но визуально казалось именно так. Виктория Сливко и Наталья Гербулова заняли места в четвёртом и пятом десятках соответственно. Для турнира уровня чемпионата Европы это, конечно, очень слабые результаты.

У Малышко всё в порядке. А у остальных?

Дмитрий Малышко, в отличие от Павловой, сумел подтвердить результат, показанный в супермиксте. Россиянин обошёлся без промахов и стал третьим в спринте. На этот раз Дима довольно много проиграл ногами Йесперу Нелину, занявшему второе место, хотя в супермиксте на последнем круге был быстрее шустрого шведа. В любом случае готовность Малышко можно смело оценить как адекватную.



Матвей Елисеев в очередной раз показал неплохой ход и слабую стрельбу. Да, место Матвея на ЧМ вообще не оспаривается, но хотелось бы видеть прорыв в его результатах, тем более что потенциал Елисеева очевиден. Выступление Бабикова, Цветкова, Поршнева и Сучилова вызывает гораздо больше вопросов, чем ответов. Тренеры по-прежнему рассчитывают на Антона и Максима в преддверии мирового первенства, но с такой готовностью им будет невероятно сложно в Эстерсунде.