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Чемпионат мира по лыжным гонкам 2019, Ретивых и Большунов выиграли серебро

Чемпионат мира по лыжным гонкам 2019
Михаил Чесалин
Фото: РИА Новости
Нет приёма против норвежского лома. У России ещё одно серебро в лыжах
То чувство, когда серебро снова расстраивает болельщиков. Но бороться с лидером сборной Норвегии в финишном створе россияне пока не готовы.
Другие / Лыжный спорт

Есть ли шансы на золото? Да

«Шеф, всё пропало!» – так обаятельный мошенник Геша Козодоев из фильма «Бриллиантовая рука» отреагировал бы на стартовый протокол командного спринта на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде. А как иначе? Ведь в российской паре не оказалось лидера нашей сборной и действующего чемпиона мира в командном спринте Сергея Устюгова.

Хотя, может, наоборот. Неожиданные перестановки в команде – это «шикарный план, шеф», и только в обновлённом составе сборная России сможет вновь взять золото чемпионата мира?

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Лидеры лыжных сборных России и Норвегии столкнулись и повздорили. Россиянина дисквалифицировали, а норвежец стал чемпионом. Опять беспредел?

Изначально главными претендентами на старт в командном спринте были Сергей Устюгов и Александр Большунов. Но у Устюгова старт чемпионата мира явно не задался. В спринте он, показав лучшее время в квалификации, не смог пробиться даже в финал из-за столкновения с Клебо, после чего дал волю своим эмоциями и получил дисквалификацию. В скиатлоне Сергей стал девятым, но в борьбе за высокие места не участвовал, поскольку не поддержал отрыв. Учитывая две неудачи, спортсмен и тренеры сошлись на том, что нужно делать замену.

Выбор был очевиден. Глеб Ретивых в личном спринте добыл бронзу, а потому именно он составил компанию Большунову, который на короткой дистанции выглядел не слишком убедительно, но всё же вкатился в турнир: серебряная медаль скиатлона – лучший тому показатель. Ретивых – Большунов – это действительно сильнейшая российская пара, готовая не просто навязать борьбу всем конкурентам, но и попытаться выиграть первое золото на чемпионате мира в Зеефельде.

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Александру Большунову на финише гонки не хватило мгновения. Битвы Устюгова и Клебо не получилось – норвежец еле добрёл до конца. Смотрите!

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Оба полуфинала прошли в штатном режиме. Россия оказалась в первом забеге, вместе со Швецией и Норвегией. В этот раз Ретивых и Большунов по внешнему виду отличались от норвежцев, бегущих в похожих красных комбинезонах, жёлтой майкой чемпионов мира 2017 года.

И российская пара статус фаворита оправдала. Глеб и Александр на протяжении всей гонки держались где-то в группе лидеров, а на последнем круге именно Большунов предпринял ускорение перед спуском, разорвавшее группу из пяти претендентов на победу. За россиянином успел только норвежец Клебо – именно он в итоге и выиграл гонку. Но Александр особенно с ним и не бился: второе место дало прямую путёвку в финал, где сбережённые силы ещё сгодятся.

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На финише даже дошло до рукоприкладства. Но лишить Россию медали Клебо всё-таки не смог. Ретивых добыл в спринте бронзу.

Во втором полуфинале было много падений и даже один небольшой завал, но все это – среди аутсайдеров. Лидеры спокойно и уверенно добрались до финиша. Финны с французами пересекли черту практически одновременно, и арбитрам пришлось смотреть повторы, чтобы присудить победу скандинавам. Итальянцы стали третьими, но это, конечно, не помешало им пройти в финал, где также оказались сборные Швеции, США, Словении, Канады и Австрии.

Снова серебро

Глеб Ретивых перед стартом выглядел абсолютно спокойно. Так же он и провёл первый круг гонки: не рвался вперёд, спокойно шёл в общем темпе, старался контролировать темп лидеров. Норвежец Иверсен и итальянец Де Фабиани перед самым выкатом на стадион чуть растянули группу, но после передачи эстафеты Большунов оказался прямо за спинами лидеров.

Александр свой первый круг провёл очень уверенно: финальная атака в подъём позволила ему поравняться на передаче эстафеты с норвежцами. Но отрывы по-прежнему были эфемерными: вся десятка шла в пяти секундах и даже словенец Миха Шименц, упавший на спуске, шёл уже не на последнем месте. Третий круг в этом смысле ничего не поменял: Ретивых отстал буквально на пару секунд, и Большунов, взяв резвый старт, тут же вышел на первое место.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
24 февраля 2019 года, воскресенье. 14:00 МСК
1
Норвегия
18:49.86
2
Россия
+1.88
3
Италия
+4.03

На своём втором круге Александр попытался оторваться на спуске, чтобы подарить Глебу хотя бы небольшой отрыв, но Клебо россиянина достал. Неудачно произошла и предпоследняя передача эстафеты: Большунов в сутолоке упал, едва не уронив своего соотечественника. Ретивых, впрочем, удержался, выстоял. Осталось выстоять ещё и на своём круге! Глебу было тяжело, но в целом со своей задачей он справился: шестое место, но всего-то две секунды отставания.

Большунов снова пошёл в атаку сразу! На первых метрах он вышел на первое место в группе лидеров из шести спортсменов. Впрочем, соперники никуда не торопились: никто не хотел первым уходить на судьбоносный спуск. Первым решился Большунов, Клебо – за ним. Норвежец хорошенько раскатился, опередил россиянина и «вломил» в подъём так, что за несколько секунд создал себе комфортный отрыв. Большунов тоже не дремал: работал изо всех сил и оторвался от всех конкурентов, но хотя бы навязать борьбу Клебо он был не в силах.
Клебо снова с золотом. Большунов опять с серебром. С одной стороны, здорово, что сборная России приучила нас ждать только побед. С другой – против норвежского лома пока нет приёма.

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