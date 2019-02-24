Нет приёма против норвежского лома. У России ещё одно серебро в лыжах

То чувство, когда серебро снова расстраивает болельщиков. Но бороться с лидером сборной Норвегии в финишном створе россияне пока не готовы.

Есть ли шансы на золото? Да

«Шеф, всё пропало!» – так обаятельный мошенник Геша Козодоев из фильма «Бриллиантовая рука» отреагировал бы на стартовый протокол командного спринта на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде. А как иначе? Ведь в российской паре не оказалось лидера нашей сборной и действующего чемпиона мира в командном спринте Сергея Устюгова.



Хотя, может, наоборот. Неожиданные перестановки в команде – это «шикарный план, шеф», и только в обновлённом составе сборная России сможет вновь взять золото чемпионата мира?

«Норвежцы сумасшедшие. Это должно закончиться». Или им снова всё сойдёт с рук? Лидеры лыжных сборных России и Норвегии столкнулись и повздорили. Россиянина дисквалифицировали, а норвежец стал чемпионом. Опять беспредел?

Изначально главными претендентами на старт в командном спринте были Сергей Устюгов и Александр Большунов. Но у Устюгова старт чемпионата мира явно не задался. В спринте он, показав лучшее время в квалификации, не смог пробиться даже в финал из-за столкновения с Клебо, после чего дал волю своим эмоциями и получил дисквалификацию. В скиатлоне Сергей стал девятым, но в борьбе за высокие места не участвовал, поскольку не поддержал отрыв. Учитывая две неудачи, спортсмен и тренеры сошлись на том, что нужно делать замену.

Выбор был очевиден. Глеб Ретивых в личном спринте добыл бронзу, а потому именно он составил компанию Большунову, который на короткой дистанции выглядел не слишком убедительно, но всё же вкатился в турнир: серебряная медаль скиатлона – лучший тому показатель. Ретивых – Большунов – это действительно сильнейшая российская пара, готовая не просто навязать борьбу всем конкурентам, но и попытаться выиграть первое золото на чемпионате мира в Зеефельде.

Обидно – не то слово! Как Большунов упустил золото чемпионата мира по лыжам Александру Большунову на финише гонки не хватило мгновения. Битвы Устюгова и Клебо не получилось – норвежец еле добрёл до конца. Смотрите!

Россия уступила Норвегии. Ну и ладно!

Оба полуфинала прошли в штатном режиме. Россия оказалась в первом забеге, вместе со Швецией и Норвегией. В этот раз Ретивых и Большунов по внешнему виду отличались от норвежцев, бегущих в похожих красных комбинезонах, жёлтой майкой чемпионов мира 2017 года.

И российская пара статус фаворита оправдала. Глеб и Александр на протяжении всей гонки держались где-то в группе лидеров, а на последнем круге именно Большунов предпринял ускорение перед спуском, разорвавшее группу из пяти претендентов на победу. За россиянином успел только норвежец Клебо – именно он в итоге и выиграл гонку. Но Александр особенно с ним и не бился: второе место дало прямую путёвку в финал, где сбережённые силы ещё сгодятся.

Грязная работа. Клебо убрал Устюгова, и ему за это ничего не было На финише даже дошло до рукоприкладства. Но лишить Россию медали Клебо всё-таки не смог. Ретивых добыл в спринте бронзу.

Во втором полуфинале было много падений и даже один небольшой завал, но все это – среди аутсайдеров. Лидеры спокойно и уверенно добрались до финиша. Финны с французами пересекли черту практически одновременно, и арбитрам пришлось смотреть повторы, чтобы присудить победу скандинавам. Итальянцы стали третьими, но это, конечно, не помешало им пройти в финал, где также оказались сборные Швеции, США, Словении, Канады и Австрии.

Снова серебро

Глеб Ретивых перед стартом выглядел абсолютно спокойно. Так же он и провёл первый круг гонки: не рвался вперёд, спокойно шёл в общем темпе, старался контролировать темп лидеров. Норвежец Иверсен и итальянец Де Фабиани перед самым выкатом на стадион чуть растянули группу, но после передачи эстафеты Большунов оказался прямо за спинами лидеров.



Александр свой первый круг провёл очень уверенно: финальная атака в подъём позволила ему поравняться на передаче эстафеты с норвежцами. Но отрывы по-прежнему были эфемерными: вся десятка шла в пяти секундах и даже словенец Миха Шименц, упавший на спуске, шёл уже не на последнем месте. Третий круг в этом смысле ничего не поменял: Ретивых отстал буквально на пару секунд, и Большунов, взяв резвый старт, тут же вышел на первое место.

На своём втором круге Александр попытался оторваться на спуске, чтобы подарить Глебу хотя бы небольшой отрыв, но Клебо россиянина достал. Неудачно произошла и предпоследняя передача эстафеты: Большунов в сутолоке упал, едва не уронив своего соотечественника. Ретивых, впрочем, удержался, выстоял. Осталось выстоять ещё и на своём круге! Глебу было тяжело, но в целом со своей задачей он справился: шестое место, но всего-то две секунды отставания.



Большунов снова пошёл в атаку сразу! На первых метрах он вышел на первое место в группе лидеров из шести спортсменов. Впрочем, соперники никуда не торопились: никто не хотел первым уходить на судьбоносный спуск. Первым решился Большунов, Клебо – за ним. Норвежец хорошенько раскатился, опередил россиянина и «вломил» в подъём так, что за несколько секунд создал себе комфортный отрыв. Большунов тоже не дремал: работал изо всех сил и оторвался от всех конкурентов, но хотя бы навязать борьбу Клебо он был не в силах.

Клебо снова с золотом. Большунов опять с серебром. С одной стороны, здорово, что сборная России приучила нас ждать только побед. С другой – против норвежского лома пока нет приёма.