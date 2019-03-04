Чемпион, ну поделись деньгами! Губерниев бы точно поделился

Да что же вы, российские спортсмены, договориться не могли? Никогда такого у нас не было, и вот… опять не было. Дмитрий Губерниев негодует.

Дмитрий Губерниев наконец-то овладел навыками телепортации. Иначе как объяснить, что он успевает в один день комментировать события на Универсиаде в Красноярске и марафон на чемпионате мира по лыжным гонкам в Австрии. Голос российского биатлона на две недели стал голосом российских лыж.

Рубрика «Вы уху ели?!» раскроет тайну, почему сборная России должна была выигрывать много золотых медалей в Зеефельде, но не выиграла ни одной. А ещё Губерниев объяснит, почему западным журналистам надо засунуть язык в… Ну, вы поняли куда.

«По потенциалу Россия ничем не уступает Норвегии»

Я испытываю гордость за результаты наших лыжников. Вся команда показала себя боевитой, сражающейся за медали в каждом виде программы. С другой стороны, мне обидно, что потенциал этой команды ничем не уступает норвежской, но только они выиграли всё, а мы – ничего. Я расстраиваюсь из-за этого. На сервис пенять легче всего. Но надо задать вопросы и тренерам. У меня, конечно, есть они прежде всего к Маркусу Крамеру.



Поймите, мы к каждому спортсмену относимся с огромным пиететом, но разве не нужно было попробовать поставить финишёром Наталью Непряеву в командном спринте с учётом того, что она находилась на кураже после личной медали? Понятно, что это разговоры в пользу бедных сейчас, но при другой расстановке медаль бы от нас не ускользнула, я уверен в этом. Юля Белорукова глубоко мне симпатична, но на чемпионате мира она находилась не в лучшей форме и не в своей тарелке. Тренеры и руководство федерации должны чувствовать такие моменты.

Вся Россия молилась за лыжника Большунова. А потом рыдала Он не должен был бежать масс-старт, но пробежал и почти догнал наглого норвежца. Такого великого серебра у Саши ещё не было. Смотрите сами!

«Что же вы, русские, договориться не можете?»

Но главные вопросы у меня по тактике нашей сборной. Вспомните, что Вяльбе и Лазутина зачастую в этом компоненте проигрывали Стефании Бельмондо, когда мы просто не могли договориться внутри команды. Мы слишком большие индивидуалисты. Мы уже получаем смс от биатлонистов. Нам пишут братья Бё и говорят: «Что же вы, русские, договориться не можете?». Так Устюгов проиграл «Тур де Ски». Так Большунов проиграл марафон. Вот это печально.

Надо ли было Спицову, Мельниченко или Белову бежать за Холундом и пытаться оттормозить его? Такие вещи невозможно сделать на соревнованиях. Это надо делать на берегу! Не надо устраивать на решающем этапе «Тур де Ски» отборы в национальную команду. В конце концов, надо понять, что если у нас есть возможность тормозить лидеров других стран и оказывать на них какое-то давление, то это надо решать. Возможно, чемпион должен поделиться деньгами, к примеру.

Устюгов тогда никого не просил о помощи. Большунов тоже не просил в марафоне, но посетовал на то, что команда ему не помогла. Когда ты не договорился заранее, то можешь обращаться ко всем богам мира, но первый – норвежец, а наш – второй. Что, если кто-то из наших откажется играть в командную тактику? Ещё раз повторю, что у нас даже разговоров таких не было! Никогда за всю историю российских лыжных гонок!



Это не претензия к лыжникам. Если у нас много лыжных групп, то решать должен президент федерации или кто-то ещё. Нужно пытаться прийти к консенсусу, потому что мы теряем золотые награды.

Обманутые надежды. Россия побита Норвегией в эстафете, что вообще с Устюговым? И за эту команду наш иностранный тренер обещал всей стране золото? Да вы бредущего пешком Устюгова видели?! Посмотрите.

«Мне за державу обидно!»

Большунов расстраивается, что он проиграл, и мы расстраиваемся вместе с ним. Он герой и фантастический лыжник. В 22 года у него восемь медалей Олимпиады и чемпионата мира в сумме, но золота нет. Мне за державу обидно! У Норвегии девять золотых, у нас – баранка. Я как человек, влюблённый в свою страну и лыжников, конечно, сетую на это.



Что касается доступности сборной России по лыжным гонкам, о которой было столько разговоров до старта турнира, хочу сказать, что каждый лыжник с удовольствием откликался на интервью. Каждый лыжник в сборной России был безмерно рад, что мы приехали. Каждый лыжник понимает, что сейчас ему нужно быть в информационном пространстве. Быть, а не казаться.

Никакая-то тактика. Почему Россия так проиграла командный спринт А ведь перед началом женской гонки мы реально думали о золоте. И на последнем этапе Россия лидировала. Что же случилось?

«Сборная России по лыжам и биатлону – это небо и земля»

Меня не устраивает ситуация, когда моё интервью собирает больше кликов и лайков, чем у всей сборной России. Я про себя всё знаю и так. Я хочу, чтобы наши ребята были популярными. Я хочу, чтобы о них говорили, и я всячески буду этому способствовать.

Сейчас сборная по лыжным гонкам и сборная по биатлону – это небо и земля. За такие результаты, которые показали лыжники, на биатлонном чемпионате мира можно съесть свою куртку.



Могли ли лыжники просто завидовать популярности биатлонистов? Я хочу сказать о другом. Был отчётливой фон в наших лыжных гонках, что медали любят тишину. Это не так. Лыжные медали любят, когда о них говорят. Огромное количество лыжников меня благодарило, потому что мы действительно по полной программе рассказываем о наших героях. Это наше огромное общее достижение. Этим людям надо жить после спорта, а чтобы это сделать, про них должна быть доступна информация. Мы эту информацию обеспечиваем.



Я взял миллион интервью, кого-то знал, с кем-то только познакомился. Но никакого антагонизма не было вообще. Даже с Еленой Валерьевной Вяльбе? Елена Валерьевна персонаж, который вызывает радость. Я вижу искорки в её глазах. Это потрясающе. Она настолько преисполнена чувствами добра и созидания. Эти чувства нам нужно сохранить.

«Западные журналисты засунули языки в задницы»

О чём мне говорит ситуация с пойманными с поличным лыжниками? Она говорит о том, что нужно перепроверить допинг-пробы у сборной Эстонии, которая побеждала несколько лет назад. Если, конечно, там что-то сохранилось. Это говорит о том, что сборная Германии там тоже замешана. И австрийцы. Ждём итогов расследования. А ещё это говорит о том, что многие западные журналисты засунули языки себе в задницы и делают вид, что ничего не знают об этом и знать не хотят. Что за двойные стандарты. Если бы дело касалось России, они свои языки сразу же развязали бы. В этом смысле я жду новых откровений. Но хочу также сказать, что австрийская полиция не делит людей на своих и чужих. Перед законом для них все равны, и это потрясающе.

Какой чистый спорт?! Кровь переливают прямо во время чемпионата мира по лыжам И пусть виновные арестованы, и пусть им грозит три года тюрьмы. Разве после такого можно верить каким-то чистым иностранным спортсменам?

Посмотрите, какой у нас замечательный Елисеев!

Чего я жду от биатлонного чемпионата мира? Я всегда жду позитив. Я жду, что Гараничев вовремя придёт на старт и завоюет медаль. Я жду, что Евгений не промажет в эстафете и не зайдёт на штрафные круги, а поможет команде добиться успеха. Я жду, что Логинов покажет себя. Посмотрите, какой замечательный у нас сейчас Елисеев. Я искренне надеюсь, что молодые парни Поварницын и Поршнев проявят себя. Надеюсь, что к команде присоединится и Латыпов.



Я надеюсь, что и девчонки наши сумеют собраться как настоящая команда и будут бороться в каждой гонке за медали, как наши лыжники. Я – оптимист. Хочу сказать, что «звёздам биатлона», которые не попали на чемпионат мира, нужно спрашивать прежде всего с себя. То им тренеры плохие, то питание не то, то лыжи плохо мажут. Нечего на зеркало пенять! Нужно собраться и показать результат, если ты настоящий спортсмен.