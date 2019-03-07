Вопреки всему. Россия увезёт много медалей с чемпионата мира по биатлону

Проблемы, травмы, хаос – лучшие условия для российских биатлонистов. Без наград наши точно не вернутся. Но будет ли золото?

Сборная России по биатлону приятно удивила на старте сезона, когда мы наглядно увидели результаты честного спортивного отбора. Новые имена, приличные результаты – всё это смотрелось очень оптимистично. Особенно на фоне последних лет, где приходилось в каждой гонке хвататься за голову. А если принять во внимание, что этот год команда начинала без своего главного лидера и вожака Антона Шипулина, становилось вдвойне приятно.

Квинтэссенцией такого начала стал этап в Оберхофе, где были одержаны сразу три победы. Личное золото Александра Логинова и два триумфа в классических эстафетах. За женщин было особенно радостно, ведь там выступали три дебютантки – Куклина, Павлова и Васильева. Дальше – стремительное движение вниз. Конечно, было наивно полагать, что российские биатлонисты продолжат побеждать на каждом этапе Кубка мира, но и частые провалы начали настораживать. В биатлоне нередко используют тактику с двумя пиками формы за сезон. Тренерский штаб нашей команды на это и рассчитывает. Получится ли?

Все, кто у нас есть. Отчаянный состав России на ЧМ по биатлону Такого необычного состава на чемпионат мира по биатлону у России ещё не было. Особенно поражают воображение женщины. Почему?

Логинов – наше всё

Место Шипулина пусто не бывает. Логинов совершил гигантский прорыв в результатах. Перед началом сезона Александр сделал громкое заявление, что лучше завершить карьеру, чем бороться за 4-е места. Мотивация сработала — пошли подиумы и даже первая личная победа. Отдохнув после Америки, новый лидер сборной России готов штурмовать медали чемпионата мира.

Даже не на самых удачных для себя этапах Кубка мира Логинов находил силы как минимум на одну классную гонку. Его шансы высоко оценил сам Уле-Эйнар Бьорндален. Лишь бы справился со стрельбой.

Так и угробить можно! Логинову больше не надо бежать в США Россияне не справились с американской высотой и провалили спринт. А Йоханнес Бё наконец-то позволил выиграть кому-то другому.

Малышко, Елисеев и Гараничев – а почему бы и нет?

Второй эшелон сборной России. Каждый из этих ребят способен в отдельно взятой гонке побороться за медаль. Да, для этого должны сойтись сразу несколько факторов, но это не какой-то сюрреалистичный вариант. Гараничев набрал хорошую форму во второй половине сезона, был весьма неплох «ногами». Медалью чемпионата мира Евгений заставит забыть о казусе, случившимся с ним перед гонкой преследования в США.



Елисеев весь сезон показывал, что готов бороться за топ-10 в каждой гонке. Мы ждали прорыва, но он никак не случался. Причина банальна – стрельба. После одной из гонок в Италии главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сказал, что Матвей заслуживает хорошей порки за небрежную работу на рубеже. Но потенциал никуда не делся, а это значит, на чемпионате мира мы вправе рассчитывать на что-то интересное в исполнении Матвея.

Начало чудесного возвращения. Победа Малышко и Павловой — это больше, чем золото Всего месяц назад Женя не могла ходить, а теперь она чемпионка Европы. Малышко и вовсе прекрасен. И это ещё Логинова не пустили на гонку.

Малышко. Совершенно не понимаю негатива в сторону Дмитрия. Всегда корректный в высказываниях, всегда надёжный в эстафетах, олимпийский чемпион в конце концов. Он абсолютно заслуженно находится в составе сборной, так как входит в топ-4 лучших биатлонистов страны. Малышко в этом сезоне чередовал хорошие гонки с дикими провалами. Причём в преследованиях зачастую отыгрывал массу позиций. Контактные гонки – его шанс.



По Поварницыну, Латыпову и Поршневу пока воздержимся от прогнозов и просто пожелаем парням справиться со стрессом, если тренеры доверят кому-то из них пробежать в Эстерсунде. О медалях речи не идёт, но заезд в топ-20 станет для любого из этой тройки прорывом.

Довели. Главный тренер сборной России по биатлону не может сдержать ярость Его слова «дебилизм» и «долбанутые» — ещё не самые жёсткие. За неделю до чемпионата мира в сборной России исторический, элитарный бардак.

Юрлова – индивидуальная гонка, Миронова – спринт

Наши лучшие шансы на медаль в женской части программы. Екатерина в этом сезоне довольно шустро передвигается по дистанции, близко к уровню, скажем, Ханны Оберг, которая располагается высоко в общем зачёте Кубка мира. Но что-то произошло со «стойкой». Если Юрлова решит эту проблему, то будет железно претендовать на медаль в «индивидуалке».

О том, что Миронова нужна сборной, не говорил в последние два года только ленивый. В этом сезоне Светлана наконец-то провела несколько классных гонок и внезапно стала нашей главной надеждой на что-то серьёзное в спринте. Что-то серьёзное может трансформироваться в медаль при одном условии – двух нулях на стрельбе. По-другому никак.



Дальше – лотерея. Форма Старых, Морозовой, Куклиной, Павловой и Кайшевой остаётся полной загадкой. Все девушки (Ульяна в меньшей степени) испытывали проблемы со здоровьем. Павлова потихоньку набирает кондиции и едет на чемпионат мира по сути третьим номером сборной.

Российские биатлонистки проигрывают по две минуты? Всё в порядке Россиянки – молодцы, это не шутка. Минуты проигрыша значения не имеют. Хотя кое-кого хотелось бы вынуть из «Инстаграма» и увидеть на трассе.

Эстафеты – самый очевидный шанс

Накануне я уже говорил, что в каждой из четырёх эстафет у России будут шансы на медаль. Не буду во второй раз проводить аналитику, а просто скажу, что у наших парней и девушек всегда была уникальная способность собираться на командные гонки на крупных стартах. Для россиян эстафета – это всегда чуть больше, чем просто гонка.



Негатива вокруг нашей сборной и так хватает в эти дни. Ожидания занижены, поэтому движение может быть только наверх. До старта чемпионата мира по биатлону остаются считаные часы, так что давайте просто поверим в российский биатлон ещё раз. Он у нас один.