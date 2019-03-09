Биатлонистка сборной России опубликовала пост прямо во время гонки ЧМ. Там 18+

«Без дерьма и жизнь не та»

Российский женский биатлон и социальные сети – как братья Березуцкие. Отдельно представить их невозможно. Виктория Сливко, Валерия Васнецова, Евгения Павлова – это те, кто отжёг в самое последнее время. Но того накала, который даёт Павлова, пожалуй, не даёт никто. 25-летняя спортсменка сделала пост в социальной сети прямо во время спринтерской гонки на чемпионате мира в Эстерсунде!

Было бы ещё круче, если бы спортсменка ушла на дистанцию с телефоном, но Евгения успела запостить интересный комментарий до начала прохождения дистанции. Павлову в Международный женский день сильно разозлили болельщики, которые писали ей и её родителям гадости. А когда стартуешь в последней стартовой группе в спринте, есть время подумать о жизни. Женя подумала, и вот что получилось.



«Это моя жизнь. Выпускаю в неё только добро и позитив. А ваше дерьмо прошу оставить при себе. PS: без дерьма и жизнь не та».

«Люди, вы сошли с ума?!» Крик души биатлонистки сборной России «Неадекваты с какашкой на душе, оставьте себе своё дерьмо. Никто из-за вас не вздёрнется».

«Дерьмище льётся от диванных критиков»

Жёстко? Безусловно. Но если знать Павлову, то вполне нормально. Мы с коллегами не могли оставить без внимания такую яркую тему и пошли пообщаться со спортсменкой после спринта. Если вы не читали вчерашнее интервью с Женей, то вот его краткое изложение.



«Пишут мне везде. Доходит до родителей даже. Люди, вы с ума сошли? У меня не такие родители, которые могут принять то дерьмище, которое льётся в их сторону от диванных критиков. Мне-то по фигу, им всем это всё равно вернётся. Спрашивают, зачем я вообще вышла на гонку, один мат-перемат, советуют сдохнуть. Зачем вот это? Я не могу понять. Пусть выходят и бегут, я что — против, что ли? Если неадекваты думают, что мы сильно из-за них переживаем и пойдём где-нибудь вздёрнемся из-за этих слов, то сильно ошибаются. Пусть делают что хотят».

Павлова: неадекваты! Думаете, что я вздёрнусь? Ошибаетесь!

Первый этап эстафеты проклят?

Может, вокруг первого этапа российской эстафеты собралась какая-то негативная аура? Вспомните, сколько хейта выливалось на Яну Романову, Светлану Слепцову и особенно на Викторию Сливко. Последние две спортсменки тоже не принимали такую критику и жёстко отвечали болельщикам и экспертам. Что, конечно же, порождало новую волну негатива.

Стоило Павловой неудачно пробежать первый этап смешанной эстафеты на чемпионате мира, как и её постигла та же участь. И сразу забылась победа в эстафете в Оберхофе, где Евгения как раз отлично пробежала свой этап. Некоторые болельщики не простили спортсменке упущенную медаль и вылили на неё то самое «дерьмище», о котором она сказала.

Что с этим всем делать?

Очевидно, что-то надо. Запретить использование социальных сетей, конечно, можно. Но, во-первых, любой закон вызывает желание его обойти. Спросите у Себастиана Самуэльссона, который назвал информацию о подобном запрете в шведской сборной ложью. Во-вторых, невозможно запретить это навечно. В какой-то момент после череды хороших результатов запрет снимут, и всё повторится по новой.



Но кое-что всё же можно сделать. В первую очередь речь идёт о работе пресс-службы СБР со спортсменами. Пресс-атташе, конечно, не спасёт от писем в «личку», но может спасти от ответов на них и реакции на другие провокации. Собственно, для этого он и нужен. В современном мире, если ты популярный человек, ведение социальных сетей – это часть работы. И если спортсмены сами не могут с ними правильно взаимодействовать, надо проводить собрания и объяснять им, как это делать. И ничего странного и зазорного в этом нет.

Психолог – решение проблем

Сборной также необходим психолог. Опять же в России почему-то до сих пор считается проявлением слабости обращаться за помощью к подобным специалистам, но во многих странах совсем по-другому. И это тот случай, где стоит взять с иностранцев пример. Во многих профессиональных клубах есть психологи, которые являются важным элементом в работе спортсмена. Даже самого стойкого и безбашенного атлета можно довести до предела. А если уж речь идёт о наших биатлонистах, за которыми следит вся страна, и подавно.



Принимать меры обязательно надо и делать это в ближайшее время. Иначе мы рискуем потерять большое количество талантливых спортсменов, на которых свалилась популярность и которые с этим не всегда могут справиться. Отдельные болельщики всегда будут писать гадости после плохих гонок. Это мерзко и неправильно, но это то, с чем приходится иметь дело, если ты вышел на элитный уровень.