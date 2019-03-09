Чемпионат мира по биатлону. Мужской спринт. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:

*** 18:30 мск. ОНЛАЙН мужской спринтерской гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 2019



Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь чемпионата мира по биатлону 2019

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Здравствуйте, дорогие поклонники биатлона. В Эстерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону — 2019. Сегодня, 9 марта, состоится первая мужская личная гонка — спринт на 10 км. Старт первого участника запланирован на 18:30 мск. Россию будет представлять славная четвёрка биатлонистов, включая вице-лидера общего зачёта Кубка мира Александра Логинова. Будем вместе болеть за наших спортсменов и верить в то, что сегодня им удастся открыть счёт медалям на чемпионате мира. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня чемпионата мира, мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Оставайтесь с нами и не пропустите ничего!