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Биатлон, чемпионат мира 2019, Эстерсунд, онлайн-трансляция 09 марта 2019

Сборная России по биатлону, Дмитрий Малышко
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Чемпионат мира по биатлону. Мужской спринт. LIVE
Все события 9 марта на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / ЧМ по биатлону 2019

ГОНКИ ДНЯ:
*** 18:30 мск. ОНЛАЙН мужской спринтерской гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 2019

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь чемпионата мира по биатлону 2019

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Здравствуйте, дорогие поклонники биатлона. В Эстерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону — 2019. Сегодня, 9 марта, состоится первая мужская личная гонка — спринт на 10 км. Старт первого участника запланирован на 18:30 мск. Россию будет представлять славная четвёрка биатлонистов, включая вице-лидера общего зачёта Кубка мира Александра Логинова. Будем вместе болеть за наших спортсменов и верить в то, что сегодня им удастся открыть счёт медалям на чемпионате мира. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня чемпионата мира, мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Оставайтесь с нами и не пропустите ничего!

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