Мир без единорожек. Биатлонистка сборной России рада радовать и без результатов

Из её «сториз» все узнают информацию о команде, но в ответ всё равно идёт негатив. А ведь это наша лучшая биатлонистка сегодня!

На индивидуальную гонку болельщики сборной России всегда надеются в особенной степени, так как в ней выше элемент непредсказуемости, и невысокую скорость можно компенсировать точной стрельбой. Идеальные условия для нашей женской команды. На деле оказалось, что нет. Борьбы за медали не получилось совсем.

Но некоторый позитив всё же есть. Лучшей в команде стала Лариса Куклина, для которой эта гонка вообще стала первой в карьере на чемпионате мира. Но россиянка почему-то не была счастлива.

— Лариса, вы стали лучшей в сборной России сегодня. Довольны?

— Нет, я рассчитывала на более высокое место сегодня.



— На топ-3?

— Хотя бы на топ-6. Но что-то пошло не так. Я не знаю, что сегодня произошло. Приехав сюда, у меня было хорошее самочувствие. Даже вчера я проделала хорошую работу, было нормальное состояние. Что сегодня произошло с мышцами, я не знаю. Меня с первого круга почему-то повязало, я ещё не общалась с тренером.

«Никакая, полностью разобранная». Как оценивают сборную России по биатлону Не так и плохо, как можно было ждать. Даже Гараничев — молодец.

— Изначально знали, что для вас чемпионат мира начнётся именно с длинной гонки?

— Я вообще не была уверена, поеду сюда или нет. Сезон получился скомканный, у меня было очень мало стартов, я всё проболела. Безусловно, была рада, что поеду на чемпионат мира. Конечно, я подозревала, что меня могут поставить именно на индивидуальную гонку.



— Такой результат делает вас претендентом на эстафету, не так ли?

— Я пока на эту тему ещё не общалась с тренерами. Даже не знаю, что будет.

— Вы стали главным пиар лицом в сборной, за вашими «сториз» в «Инстаграм» следят все болельщики. Как успеваете совмещать спорт и социальные сети?

— Когда есть свободное время, с удовольствием делюсь какой-то информацией. А так это ничего сложного.

— Болельщики шутят, что многие новости узнают именно из вашего «Инстаграма».

— Мне действительно пишут многие. Я рада, что хоть кого-то чем-то радую (смеётся). Раз не результатами, то хоть информацией.

— Женя Павлова говорила, что ей много гадостей пишут в социальные сети. Вам тоже достаётся или попроще в этом плане?

— Думаю, что попроще. За всё время, наверное, только два человека написали мне какой-то негатив. Но я на этот негатив ответила позитивом, улыбнулась, сказала спасибо и пообещала, что приму к сведению (улыбается).

Тьма наступает. Печальный результат женской сборной России на ЧМ по биатлону В индивидуальной гонке на чемпионате мира россиянки либо медленно бежали, либо плохо стреляли. Либо и то, и другое одновременно.

— А что именно писали, если не секрет?

— Не совсем хорошие и цензурные слова. Были некоторые претензии к результатам. Я их понимаю, я понимаю каждого болельщика. Им хочется видеть результат, которого у меня нет. Но и нас надо понять, мы стараемся, тренируемся, выполняем ту работу, которую дают нам тренеры. Мы хотим результата явно не меньше, чем кто-либо другой.

— Сейчас в сборной нет человека, который занимался бы ведением социальных сетей. Может быть, вам взяться за это дело?

— Нет, я пока лучше побегаю и потренируюсь (смеётся). После того, как набегаюсь, может быть!

— В команде обсуждаете вообще то, что пишут болельщики?

— Мы стараемся не затрагивать эту тему. У нас больше позитива в команде, стараемся сделать хорошую атмосферу. Негатива в нашем мире и так много. Надо чаще улыбаться.



— В вашем мире тоже есть маленькие единорожки, как у Жени Павловой?

— Нет, в моём мире есть моя маленькая малышка, моя дочка, которая каждый день меня радует. Единорожек вроде бы нет (смеётся).