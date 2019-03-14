«Господи, Матвей...». Почему российские биатлонисты постоянно извиняются?

Сборная России по биатлону провела нормальную гонку в супермиксте, заняв шестое место в жёсткой конкуренции с элитой мирового биатлона. Впереди оказались сплошь чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Но снова мы оказались заложниками завышенных ожиданий. Матвею Елисееву пришлось извиняться не только перед болельщиками, но и перед партнёром по гонке. Хотя делать это было совсем необязательно.

Норвегия пишет историю биатлона. А у сборной России опять эксперименты Павлова не бежала, Елисеев не стрелял. А потом встал. Неужели тренеры сборной России своими руками отдали медаль чемпионата мира?

— Матвей, что случилось на первой «стойке»?

— Это непростительная ошибка. Наверное, заволновался и оказался не готов к такому соперничеству. На последнем этапе сразу включился по-максимуму и старался догнать соперников, но на финишный круг немного не хватило.



— Когда увидели состав участников, было понимание, что будет очень тяжело?

— Честно говоря, составы я даже не смотрел, чтобы лишний раз себя не нервировать. Только кто-то обмолвился, что у Норвегии бежит Йоханнес. У Австрии бегают Хаузер и Эдер, они очень сильные. В целом я не сильно обращал внимание на это.

— Болезнь в начале сезона как-то повлияла на то, что вас не всегда не хватает на финишные круги?

— Конечно, это тоже оказало влияние, но я бы сказал, что это не единственная причина. Надеюсь, что если летом пройду нормальную подготовку, всё будет гораздо лучше.



— Обидно было пропускать индивидуальную гонку и лишать себя возможности побороться за попадание в масс-старт?

— На самом деле было очень обидно. Я надеялся, что будет возможность попасть в масс-старт, но тренеры рассудили по-другому.



— Не пробовали с ними поговорить или это не принято в сборной?

— Не знаю, принято или не принято, но я не стал так делать. Может быть, такие мысли были, но я решил не вносить лишнюю смуту в команду. Лучше немного потерпеть.



— Пример Александра Большунова, который попросился выйти на 50 км на ЧМ по лыжным гонкам, не вдохновил?

— Там, возможно, дело ещё было в том, что Алексей Червоткин был не полностью готов. Поэтому была возможность его заменить. А здесь была чёткая позиция, чтобы дать Никите возможность пробежать гонку на высоком уровне.



— Как в команде реагируют на то, что особенно девчонкам в социальных сетях пишут всякие гадости?

— Мы просто смеёмся над такими любителями сказать чего-то плохого. Это немного странно, ведь они пишут это спортсменам, за которых сами же переживают.

«Мы потеряли двух бойцов». Главный тренер сборной России по биатлону недоволен Но он и не думает обвинять спортсменов. В чем же тогда дело и кто виноват?

После Матвея к журналистам подошла и Евгения Павлова, которая как всегда отожгла по полной. Только не очень понятно, почему при похожей стрельбе извинялся только Елисеев. Я уже сказал, что извиняться в принципе было не за что, но если уж делать это, то всем.

— Евгения, поддержали ли в команде Гараничева после его приключений в гонке преследования?

— Конечно! А чём разговор вообще? Это вообще не обсуждается. Бывало, что я сама приходила на стрельбу и лупила по чужой мишени. Не считаю, что Женёк сделал какое-то криминальное дело. Я сказала ему: «Женёк, ты офигеть какой сильный, ещё один штрафной круг побежал. Ты – мега-боец и мега-сильный. Мне бы столько дури».



— Он оценил шутку?

— А то! У нас вся шутят. Парни вообще у нас все сильные. Мы его полностью поддерживаем.



— Обидно, что не удалось выиграть медаль сегодня?

— Обидно, потому что можно было бороться. Обидно, что Матвей допустил в штиль три ошибки. Я стояла и думала: «Матвей, господи, только бы не на круг». Он извинился, я его поняла. Это контактная гонка, не все справляются с нервами. В следующий раз будет лучше.

Здравый смысл бессилен. Да, российский биатлон не может жить без скандалов Приехали! Два тренера российской команды устроили перебранку. Просто так тягу к скандалам уже не объяснить – поможет только мистика.

— Казалось, что было бы логично поставить вас на индивидуальную гонку. Не так ли?

— Это не логично! Я сама отказалась. Тут очень тяжёлая трасса. Учитывая моё самочувствие, я бы просто доходила дистанцию. Лучше было пропустить.



— По сравнению с победной эстафетой в Оберхофе насколько хуже состояние?

— Намного. Я сейчас вообще не готова бороться. Нет той «терпёжки», которая была там. В Оберхофе было так, что всё, держитесь девки, Павлова вышла на трассу.



— Остались силы на эстафету и масс-старт?

— Ой, ещё и масс-старт же. У меня такой дебютный год. Я везде по-максимуму залезла. Либо мне везёт так, либо я везу кого-нибудь (смеётся). Буду настраиваться и надеяться.



— Ещё этап в Осло потом…

— Что? Когда? (Смеётся.) Пока даже не задумывалась об этом. Посмотрим, как будет самочувствие. Ещё и чемпионат России будет? Ой-ой. (смеётся). А потом ещё и отборочные. Ладно, посмеялись и хватит (улыбается).