«Господи, Матвей...». Почему российские биатлонисты постоянно извиняются?

Сборная России по биатлону провела нормальную гонку в супермиксте, заняв шестое место в жёсткой конкуренции с элитой мирового биатлона. Впереди оказались сплошь чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Но снова мы оказались заложниками завышенных ожиданий. Матвею Елисееву пришлось извиняться не только перед болельщиками, но и перед партнёром по гонке. Хотя делать это было совсем необязательно.
— Матвей, что случилось на первой «стойке»?
— Это непростительная ошибка. Наверное, заволновался и оказался не готов к такому соперничеству. На последнем этапе сразу включился по-максимуму и старался догнать соперников, но на финишный круг немного не хватило.
— Когда увидели состав участников, было понимание, что будет очень тяжело?
— Честно говоря, составы я даже не смотрел, чтобы лишний раз себя не нервировать. Только кто-то обмолвился, что у Норвегии бежит Йоханнес. У Австрии бегают Хаузер и Эдер, они очень сильные. В целом я не сильно обращал внимание на это.
— Болезнь в начале сезона как-то повлияла на то, что вас не всегда не хватает на финишные круги?
— Конечно, это тоже оказало влияние, но я бы сказал, что это не единственная причина. Надеюсь, что если летом пройду нормальную подготовку, всё будет гораздо лучше.
— Обидно было пропускать индивидуальную гонку и лишать себя возможности побороться за попадание в масс-старт?
— На самом деле было очень обидно. Я надеялся, что будет возможность попасть в масс-старт, но тренеры рассудили по-другому.
— Не пробовали с ними поговорить или это не принято в сборной?
— Не знаю, принято или не принято, но я не стал так делать. Может быть, такие мысли были, но я решил не вносить лишнюю смуту в команду. Лучше немного потерпеть.
— Пример Александра Большунова, который попросился выйти на 50 км на ЧМ по лыжным гонкам, не вдохновил?
— Там, возможно, дело ещё было в том, что Алексей Червоткин был не полностью готов. Поэтому была возможность его заменить. А здесь была чёткая позиция, чтобы дать Никите возможность пробежать гонку на высоком уровне.
— Как в команде реагируют на то, что особенно девчонкам в социальных сетях пишут всякие гадости?
— Мы просто смеёмся над такими любителями сказать чего-то плохого. Это немного странно, ведь они пишут это спортсменам, за которых сами же переживают.
После Матвея к журналистам подошла и Евгения Павлова, которая как всегда отожгла по полной. Только не очень понятно, почему при похожей стрельбе извинялся только Елисеев. Я уже сказал, что извиняться в принципе было не за что, но если уж делать это, то всем.
— Евгения, поддержали ли в команде Гараничева после его приключений в гонке преследования?
— Конечно! А чём разговор вообще? Это вообще не обсуждается. Бывало, что я сама приходила на стрельбу и лупила по чужой мишени. Не считаю, что Женёк сделал какое-то криминальное дело. Я сказала ему: «Женёк, ты офигеть какой сильный, ещё один штрафной круг побежал. Ты – мега-боец и мега-сильный. Мне бы столько дури».
— Он оценил шутку?
— А то! У нас вся шутят. Парни вообще у нас все сильные. Мы его полностью поддерживаем.
— Обидно, что не удалось выиграть медаль сегодня?
— Обидно, потому что можно было бороться. Обидно, что Матвей допустил в штиль три ошибки. Я стояла и думала: «Матвей, господи, только бы не на круг». Он извинился, я его поняла. Это контактная гонка, не все справляются с нервами. В следующий раз будет лучше.
— Казалось, что было бы логично поставить вас на индивидуальную гонку. Не так ли?
— Это не логично! Я сама отказалась. Тут очень тяжёлая трасса. Учитывая моё самочувствие, я бы просто доходила дистанцию. Лучше было пропустить.
— По сравнению с победной эстафетой в Оберхофе насколько хуже состояние?
— Намного. Я сейчас вообще не готова бороться. Нет той «терпёжки», которая была там. В Оберхофе было так, что всё, держитесь девки, Павлова вышла на трассу.
— Остались силы на эстафету и масс-старт?
— Ой, ещё и масс-старт же. У меня такой дебютный год. Я везде по-максимуму залезла. Либо мне везёт так, либо я везу кого-нибудь (смеётся). Буду настраиваться и надеяться.
— Ещё этап в Осло потом…
— Что? Когда? (Смеётся.) Пока даже не задумывалась об этом. Посмотрим, как будет самочувствие. Ещё и чемпионат России будет? Ой-ой. (смеётся). А потом ещё и отборочные. Ладно, посмеялись и хватит (улыбается).