«Мрак, покрывший тайны». Тренеры сборной России по биатлону скрывают состав

Состав на эстафеты теперь надо узнавать у самих спортсменов. Хаос в российском биатлоне выходит за предельные пределы.

«Идите и спрашивайте спортсменок»

В биатлоне существует практика, что состав на гонки журналистам сообщают быстрее, чем он появляется на официальном сайте. Это не футбол, где такие новости стараются держать в секрете до матча. Потому что нет смысла скрывать.

И на протяжении всего чемпионата мира главный тренер россиян Анатолий Хованцев спокойно рассказывал, кто и почему будет бежать в конкретной гонке.

Сегодня внезапно и старший тренер женской команды Виталий Норицын, и сам Хованцев отказались это делать.



«Состав на женскую эстафету? Это тайна, покрытая мраком. Идите и спрашивайте у самих спортсменок. Они вам всё скажут».

Чемпионат мира по биатлону провален. Даже на Универсиаде было больше болельщиков Швеции категорически наплевать на биатлон — теперь это факт. Хуже было только в США и Канаде, где биатлон не считают спортом.

«Задолбали»

Тайна, покрытая мраком, — Норицын это словно российский биатлон описал. Очевидно, это предложение узнать всё у спортсменок было сарказмом, потому что биатлонистки не станут обсуждать такие вещи. Тем более во время официальной тренировки.

Хованцев был ещё более немилосерден и довольно грубо отправил группу журналистов подальше от тренерской биржи.



«Вы уже задолбали. Женский состав спрашивайте у женского тренера. Мужской, возможно, скажу на мужской тренировке».

Забавно, что Хованцев уже назвал состав на мужскую эстафету, причём конкретно по этапам – Елисеев — Гараничев — Малышко — Логинов. Значит ли это, что будут какие-то сенсационные изменения? Или же просто слова, чтобы побыстрее отделаться от прессы?

«Я могу устроить эту встречу рыжего и белого клоунов». О ком это Губерниев? Дмитрий уверен, что слишком серьёзное отношение к жизни – путь в тупик. И считает себя «бременским музыкантом».

А что если тренеры до сих пор не знают?

Это российский биатлон, так что возможны любые варианты. По крайней мере, официальной заявки сборной России в IBU на момент написания материала нет. Неужели тренерский штаб находится в столь сильном замешательстве, что до сих пор не определился с эстафетными четвёрками?

Крайний срок подачи документов закрывается через три часа.

Вряд ли это может быть хорошим знаком. К сожалению, не тот случай, когда выбирают лучших из лучших. Завтра должно произойти чудо, чтобы наши девушки забрались на пьедестал почёта. Если, конечно, они узнают, что побегут. В начале женской тренировки на трассе были все спортсменки, кроме Евгении Павловой. Понятно, что ей могли дать возможность отдохнуть после супермикста, но, опять же, в нашем биатлоне можно строить самые сумасшедшие теории.

И не удивляться, если они окажутся правдой.