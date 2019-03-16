Чем богаты. Российских биатлонисток нельзя ругать за эстафету. Они умницы!

Женская эстафета в последнее время выпала из числа гонок, в которых болельщики ждут от сборной России медалей. Всё изменилось на этапе Кубка мира в Оберхофе, когда россиянки осчастливили всю страну неожиданной победой. Казалось бы, вот она боеспособная четвёрка, которую надо беречь как зеницу ока и бережно накатывать к чемпионату мира.



Но если российский биатлон чему-то нас научил, так это тому, что ни в чём нельзя быть уверенным. За два месяца с триумфа в Оберхофе «золотой» состав изменился на половину. Маргарита Васильева не приехала в Эстерсунд из-за истории с пропущенными допинг-тестами, а Лариса Куклина, несмотря на лучший результат в индивидуальной гонке, уступила место в эстафетном квартете Кайшевой.



На данный момент выбранный состав действительно казался оптимальным: Павлова, Миронова, Кайшева, Юрлова-Перхт. И за эту четвёрку надо было болеть, другой у нас нет.

Вредная мишень Павловой

На первом круге Павлова вперёд не выходила, но держалась в непосредственной близости от лидеров, которыми стали Ванесса Хинц и Лиза Виттоцци. События никто не форсировал, поскольку погода позволяла стрелять чисто, и цена ошибки возрастала. Павлова «лёжку» отработала здорово, но задержала последний выстрел, а потому покинула рубеж на задворках первой десятки. Провалом обернулась первая же стрельба для Чехии, а возглавила пелотон американка Сюзан Данкли.

Павлова на втором круге бежала хорошо, вплотную подтянулась к лидерам и одновременно с ними пришла на стрельбу. Пока соперницы промахивались одна за одной, Евгения попадала, но последняя мишень закрылась только с третьей попытки. После «стойки» лидерство захватили украинка Анастасия Меркушина и шведка Линн Перссон, не взявшие ни одного дополнительного патрона. Павлова оказалась на пятой позиции с отставанием в 16 секунд, а вот немка Хинц серьёзно затруднила жизнь подругам по команде, пробежав штрафной круг.



На заключительном круге по максимуму выложилась Виттоцци, опередившая на 5 секунд Меркушину и на 10 Данкли. Павлова в целом с финишным отрезком справилась – 24 секунды от лидера после первого этапа не выглядели пропастью, тем более Италия перед эстафетой лишилась Вирер.

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Миронова дважды устояла на краю пропасти

Светлана Миронова предсказуемо начала резво и всего за 800 метров скинула с отставания от Гонтье 6 секунд. Но стрельба показала, что риск не был оправдан. Итальянка обошлась без ошибок и упрочила лидерство, а Миронова промазала трижды, заставив зрителей схватиться за сердце. К счастью, Светлана взяла себя в руки и обошлась без штрафного круга, который точно лишил бы нас шансов на медаль. А так восьмое место и отыгрываемые 50 секунд от Италии. Правда, впереди нас уже были слабо начавшие эстафету сборные Норвегии и Франции.



Перед «стойкой» Светлана не нагнетала и шла в плотной связке с француженкой Аймонье в 46 секундах позади Италии. Стрелковую дуэль у Франции россиянка выиграла, но нам от этого не легче. Миронова вновь отработала из восьми выстрелов, а Аймонье отправилась на три штрафных круга, вычеркнув Францию из числа претендентов. Миронова умчалась на последний круг седьмой, но вот отставание уже смотрелось угрожающим – 1 минута 18 секунд. Ещё хуже дела обстояли у Германии, замыкавшей топ-10.

В группе лидеров мощнее всех финишные 1,5 км пробежала Клэр Игэн, превратившая в ничто 16 секунд отставания от Гонтье. Вита Семеренко передала эстафету Юлии Джиме третьей в 16 секундах от лидера, не так далеко работали Швеция и Норвегия. Миронова смогла настичь эстонскую биатлонистку, но серьёзно отыграться в отношении Гонтье Света не смогла. Кайшева убежала в гонку седьмой, проигрывая 1 минуту 11 секунд. Эх, если бы не шесть дополнительных патронов.

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Кайшева ответила скептикам

Задача перед Кайшевой стояла тяжёлая, но выполнимая, поскольку среди тех, кто бежал впереди, к более-менее крепким биатлонисткам можно было отнести лишь Джиму и Экхофф. Никому неизвестная американка Джоанн Рид решила покрасоваться перед телекамерами и убежала от более опытной Алексии Рунгальдьер. Интересно, что из пяти лидеров единственной, кто взял на «лёжке» дополнительные патроны, стала самая звёздная Экхофф. США, Италия, Швеция и Украина ушли практически вместе, норвежка проигрывала американке 21 секунду.



Кайшева по дистанции отыгрывала на глазах и могла подтащить сборную России в минутный интервал, но всё-таки один патрон пустила мимо цели. Слабым звеном в пятёрке лидеров выглядела Рунгальдьер, экстренно заменившая Вирер. А абсолютной сенсацией стала Рид, продолжавшая сохранять единоличное лидерство. Ульяна держалась шестой, проигрывая 1 минуту 3 секунды.



Перед шестым рубежом американка немного притормозила, что помогло ей использовать лишь один дополнительный патрон, однако шведка Анна Магнуссон стреляла ещё лучше и ушла на дистанцию первой. Рид уступала 15 секунд, а Джима – 23. Рунгальдьер усугубила неубедительную работу на лыжне штрафным кругом, а Экхофф смогла собраться и закрыла все мишени с восьмой попытки. Соперницы ошибались и давали шанс, а главное, Кайшева прошла «стойку» просто идеально и зарядила уверенностью: сегодня Россия не будет наблюдать за медальными разборками со стороны.

Сборная России бьётся за медаль

На последнем круге третьего этапа Ульяну догнала Херрман, так что Юрлова-Перхт отправилась в гонку одновременно с Лаурой Дальмайер. В 20 секундах впереди бежали украинка Валя Семеренко и норвежка Марте Рёйселанд, которые стремительно приближались к американке Эмили Дрейссигакер. Шведка Эберг пришла на рубеж в одиночестве и даже с двумя промахами осталась первой. Дрейссигакер сделала ещё один шажочек к американской мечте, в то время как догнавшие её Норвегия и Украина ошибались.



Юрлова-Перхт отстреляла быстро и точно, а Дальмайер пополнила коллекцию промахов сборной Германии. Шансы сборной России на медаль чемпионата мира обретали вполне реальные очертания. На втором круге заключительного этапа покинули силы американку. Юрлова-Перхт поднялась на четвёртое место, уступая Вале Семеренко и Рёйселанд 10 секунд.

В пятёрке – и хорошо

Чистая стрельба практически гарантировала Швеции в общем и Эберг в частности второе золото домашнего чемпионата мира. Но Ханна не выдержала напряжения и использовала три дополнительных патрона. Лучше всего осечками шведки воспользовалась норвежка, убежавшая на финишный круг в 12 секундах впереди Эберг. Третьей с рубежа ушла Семеренко, преимущество которой над Юрловой-Перхт росло по мере того, как Катя мазала. В пассиве у неё оказалось три промаха, что разбило медальные надежды сборной России в пух и прах. 24 секунды.



От самой обидной четвёртой позиции Юрлову-Перхт избавила Дальмайер, едва не отобравшая бронзу у Украины. Если смотреть на вещи объективно, то пятое место сборной России – результат «наш». Не медаль, конечно, но хотя бы не провал.



А как бы хотелось, чтобы пятое место сборной России было провалом.