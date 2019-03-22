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Биатлон, Кубок мира 2018/19, 9-й этап: онлайн-трансляция 22 марта 2019

Сборная России по биатлону, Александр Логинов
«Чемпионат»
Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images
Кубок мира по биатлону. 9-й этап. Мужской спринт. LIVE
Все события 22 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / Биатлон

ГОНКИ ДНЯ:
*** 18:15 мск. ОНЛАЙН мужского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь Кубка мира по биатлону 2018/19

ОНЛАЙН ДНЯ

08:30. Добрый день, дорогие поклонники биатлона. До завершения Кубка мира осталось всего три дня, мужчинам предстоит провести лишь три гонки в Хольменколлене. Обладатель «Большого хрустального глобуса» уже известен, но российских болельщиков интересует битва за второе место. Сумеет ли Александр Логинов после неплохого чемпионата мира продержаться в тонусе ещё неделю и не отдать французам вице-лидерство? Преимущество у Александра есть, но совсем небольшое, и вся борьба ещё впереди. «Чемпионат» начинает традиционную онлайн-трансляцию событий на Кубке мира. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всего, что окружает биатлон в Норвегии.

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