Большунову сломали палку, но не волю. Он всё ещё может обогнать Клебо

Козыри Большунова

Россия – Норвегия – историческое противостояние в лыжных гонках. Оно было, есть и будет. Сегодня его олицетворяет дуэль двух блистательных спортсменов – норвежца Йоханнеса Клебо, который в свои 22 года по три раза выигрывал чемпионат мира и Олимпиаду и Александра Большунова, который в том же возрасте имеет в копилке по четыре награды с главных мировых турниров. Но – вот незадача – ни одной золото! Всё себе забрали норвежцы.

Клебо и Большунов проводят отличный сезон и дарят миру яркую интригу в его финале. За две гонки до завершения Кубка мира они бьются за «Большой хрустальный глобус» почти на равных позициях. Отставание Большунова – 24 очка. Но это не беда для обладателя красной майки лидера в дистанционных гонках из России. Клебо свои спринтерские козыри на стол выложил, пришло время раскрываться Большунову. Первый шанс догнать норвежца – масс-старт, 15 километров.

Мощный старт

Старт прошёл для лидеров удачно: Йоханнес Клебо и Александр Большунов стартовую прямую преодолели бок-о-бок, однако наш спортсмен всё-таки принял решение не вести пелотон за собой, а чуть подотстал от норвежского оппонента и перешёл примерно на десятое место. Но плотность ведущей группы лыжников была настолько высокой, что россиянин шёл лишь в двух секундах позади Иверсена, вырвавшегося на первое место. Клебо удерживал третью позицию.

Клебо выиграл масс-старт в финале КМ в Квебеке, Большунов — 7-й

На четвёртом километре Большунов постарался обойти группу норвежцев по правому флангу и вышел в первые ряды. Поддерживали своего товарища по команде Андрей Ларьков и Андрей Мельниченко, также подтянувшиеся в первую десятку. Норвежская группа же рассыпалась: остался один Иверсен, а Клебо оттеснили на 13-е место. Но всё равно все были рядышком.



По итогам трети дистанции Ларьков вышел на первое место, Клебо рывком поднялся на второе, а Большунов предпочитал контролировать ситуацию, держа соперников перед собой. На шестом километре он ещё шёл в начале второго десятка, но отставание было мизерным – пара секунд.

Равная борьба

К середине гонки Ларьков начал взвинчивать темп и наконец-то растянул плотную группу, однако Клебо с соотечественниками Андрея достал, опередил и скорость сбавил. В интересах норвежцев было держать темп невысоким. Сопротивляться этому решил сам Большунов: впервые за долгое время выбравшись на первое-второе места, он не дал пелотону совсем уж остановиться.



Было видно, что у Большунова хорошо катили лыжи: на спусках он легко объезжал своих соперников. И после очередного обгона на восьмом километре он гонку возглавил. В спину ему дышали Иверсен, Клебо и Пеллегрино. Ларьков шёл девятым, в трёх секундах от лидера.



Буквально за 200 метров до первой бонусной отсечки Большунов уверенно лидировал, но в подъём Клебо рванул и на какие-то мгновения опередил россиянина, добавив к общей разнице ещё пять секунд. В сумме получилось 14,6. А могло бы быть и меньше, ведь дополнительные секунды у Большунова украл норвежец Эмиль Иверсен, вклинивший свою лыжу.

Падение Клебо

Скорости постепенно нарастали, и группа лидеров редела на глазах. От многочисленного пелотона осталось полтора десятка спортсменов, сохранявших шансы на высокие места. Большунов группу лидеров возглавлял, Ларьков уверенно в ней держался, а Мельниченко, увы, отстал.



Большунов не прибегал к тактическим хитростям, а смело летел вперёд. Норвежцы держались за ним, но не всегда успешно. Клебо в одном из крутых поворотов не сумел устоять на ногах и упал, правда, поднялся настолько быстро, что к следующей бонусной отметке сумел не просто догнать Большунова, но и на пару с Иверсеном снова его обставить – 19,6.



Хотелось надеяться, что рывок норвежца не прошёл для него бесследно. Сил на финиш, до которого оставалось чуть более двух километров, россиянин должен был сохранить больше. До решающего рывка оставалась буквально пара минут, какой-то километр.

Сломали палку, но не волю

Но российского спортсмена подстерегала неудача. Буквально за километр до финиша Большунову в толчее сломали палку. Сменный инвентарь Александру принесли довольно быстро, однако было потеряно порядка десяти секунд, и потрачено много сил на преследование.



Группа лидеров ждать Большунова, конечно, не собиралась. Норвежцы Тёнсет, Рёте и Клебо, канадец Харви и итальянец Де Фабиани рванули вперёд, и как ни старался Большунов их догнать, сократить отрыв так и не смог – до финиша он добрался только седьмым.



А кто выиграл? Конечно, Клебо! Каким-то невероятным образом он перед последним поворотом юркнул в закрывающуюся калитку внутреннего радиуса и выдал такое ускорение, что все его соперники остались далеко позади. Есть очередная победа именитого норвежца!



Подсчёт бонусных секунд заставляет загрустить. В последней гонке сезона Большунов будет стартовать чуть менее чем на минуту позже Клебо. Однако судьба Кубка мира по-прежнему в его руках. В финале за победу дадут 200 очков, за второе место 160. Отрыв Клебо от Большунова – 42, однако будут и промежуточные отметки, на которых можно и два дополнительных балла отыграть. Конечно, это будет крайне тяжело. Но Большунов не сломлен. Он будет биться!