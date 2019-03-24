Настоящий герой. Большунов отыграл у Клебо минуту! Но норвежец был хитрее

Прежде чем переходить к мужской гонке, хотелось отметить успех Натальи Непряевой, занявшей второе место в общем зачёте Кубка мира 2018/19. Подобных результатов у российских лыжниц не было 18 лет. Российская лыжная сборная в очередной раз дала повод собой восхищаться!

Второе место Непряевой в КМ — лучший результат для российских лыжниц за 18 лет

Миссия невыполнима?

Но Александру Большунову второго места было мало. Он метил на первую строчку, на победу в дуэли со своим главным конкурентом – норвежцем Йоханнесом Клебо. Ещё перед приездом в Канаду их шансы на завоевание Кубка мира были почти равными, но масс-старт, в котором Александр сломал палку, а норвежцы в очередной раз показали отличную командную тактику, лидера сборной России, лучшего лыжника сезона в дистанционных гонках подкосил.

Шансов выиграть Кубок мира у Большунова практически не оставалось. На старт он должен был выйти в 52 секундах позади Клебо. Зато отыгрыш такой пропасти на скромной дистанции в полтора десятка километров и победа в гонке почти гарантировали Александру победу в Кубке мира. Но как опередить того, кто, кажется, проигрывать не умеет? Задача из разряда невыполнимых.

Большунову сломали палку, но не волю. Он всё ещё может обогнать Клебо Большунов со сломанной палкой не смог навязать Клебо борьбу в масс-старте. Шансы взять «Глобус» ещё есть, но нужно совершить невероятное!

Напарник по погоне

Клебо, согласно стартовому протоколу, ушёл на дистанцию в гордом одиночестве. А вот Большунов вырвался из стартовых ворот в сопровождении хозяина трассы – опытного Алекса Харви. Того самого, который мог накануне сломать Большунову палку и проводил последнюю гонку в карьере. Хотелось верить, что канадец может помочь нашему спортсмену пуститься в погоню за лидером. Никакого смысла сбивать темп преследования у Харви не было.

Норвежец, разумеется, шёл по дистанции в том темпе, который считал нужным. Большунов и Харви мчали по дистанции немного быстрее, и за 2,4 километра сократили отставание от первого места на три секунды. Все остальные были довольно далеко: места с четвёртого по шестое занимала группа норвежцев: Тёнсет, Скар и Иверсен – однако они никуда не торопились.

За следующий километр Большунов и Харви «отгрызли» у Клебо ещё пару секунд, а затем включились в гонку по-настоящему. На отметке 4,9 километра отрыв норвежца составлял «всего» 38 секунд. Темп преследования был отличным, но, конечно, нужно было понимать, что Клебо на трассе отдыхал и копил силы для финишных километров или хотя бы последней прямой. Пока же рассчитывать можно было только на то, что Клебо к концу гонки неожиданно «вырубит».

Минута? Как не бывало!

Большунов и Харви рубились изо всех сил и возрождали интригу, как могли. Помогал этому и Йоханнес Клебо, который решил поиграть с преследователями в кошки-мышки. Норвежец к середине дистанции почти остановился и сначала позволил себя увидеть, а затем и догнать.

На восьмом километре гонки Большунов догнал Клебо и даже вышел вперёд. Норвежец явно решил попижонить и сделать всё красиво. Рискнуть и поставить золотую точку. Сил у него, конечно, было больше. Но на трассе могло случиться всё, что угодно. Например, падение.

Излишне говорить, что Большунов делал всё в своём привычном стиле. Его тактика проста – ломить вперёд, задавать темп и идти первым. Норвежец, как нетрудно было предположить, держался за спиной конкурентов. Удерживал скорость пары лидеров и Алекс Харви.

На отметке 10 километров ничего не поменялось: Большунов вёл за собой Харви. Клебо отдыхал за россиянином и канадцем. Не изменилась диспозиция и на отметке 11,6 километра. Большунов терпел, сжимал зубы, но не собирался изменять своему подходу – шёл первым.

Настоящий герой!

За километр до финиша Клебо взял максимальный боковой интервал от Большунова и Харви, чтобы избежать каких-то случайных столкновений и поломок инвентаря и пошёл на обгон. Сил у него оставался вагон, и на последний спуск он выкатился в десяти метрах от соперников. Судьба гонки и всего Кубка мира была решена. Норвежец всё-таки сумел выиграть всё.

Большунов в финишном створе всё-таки уступил Харви и в финале Кубка мира стал третьим, однако в таблице общего зачёта сохранил почётное второе место. Обидно, что по-настоящему побороться за трофей не получилось. Но, если отбросить в сторону эмоции, второе место 22-летнего Большунова – это потрясающий успех и заявка на победы в будущем.

А ещё Александру нельзя не сказать спасибо за сохранение интриги в гонке до самых последних секунд. Он бился за каждую долю секунды, за каждый метр дистанции. Он – настоящий герой!

И да, в 2019-м битва Клебо и Большунова состоится снова. Йоханнес, готовься!