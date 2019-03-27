Фабрика звёзд. Почему чемпионат России по биатлону — главный старт сезона

Биатлонный сезон подошёл к кульминации. Забудьте о Кубке мира, чемпионате Европы и тем более чемпионате мира. Главный старт сезона – чемпионат России в Тюмени. Я, конечно, иронизирую, но на самом деле не так сильно, как можно подумать. С тех пор как изменились принципы отборы в сборную России, для многих биатлонистов такие старты становятся чуть ли не ключевыми в сезоне.

По сути, на основе чемпионата России будет формироваться состав команд А и Б, которые будут централизованно готовиться к следующему международному сезону. До которого, к слову, осталось не так много времени – чуть более полугода. Интриг в Тюмени будет как обычно предостаточно, так что я решил отобрать пять самых главных.

Интрига 1 – возвращение Екатерины Глазыриной

Официально Катя вернулась в биатлон на этапе Кубка России в Тюмени, где в спринте заняла 10-е место. Результаты постепенно улучшались, и всего неделю назад в суперспринте на чемпионате России Глазырина заняла четвёртое место. Обогнав, к примеру, Маргариту Васильеву, проведшую практически весь сезон в основном составе сборной.



Глазырина никогда не была звездой мирового уровня, но в нынешних условиях вполне может стать крепким середняком в женской команде. Выступление на чемпионате России даст ответ, на что способна 31-летняя спортсменка и стоит ли говорить о её шансах вернуться на Кубок мира всерьёз.

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Интрига 2 – два таланта без огранки

19-летняя Анастасия Гореева – одна из самых быстрых биатлонисток своего поколения. Крайне любопытно посмотреть, как чемпионка мира среди среди юниоров будет выглядеть на фоне взрослых девушек. То же самое касается и другого чемпиона мира среди юниоров Андрея Вьюхина, который очень шустро передвигается по дистанции.

В случае с этими ребятами не стоит пока слишком много внимания обращать на стрелковую подготовку. Важно понять, насколько они быстры по сравнению с теми, кто уже много лет бегает на Кубках мира и Кубках IBU. Если результат будет положительный, надо обязательно браться за ребят и ни в коем случае не упустить очередных талантливых спортсменов.

Интрига 3 — новые лица неизбежны?

Помимо Гореевой и Вьюхина на чемпионате России будет за кем посмотреть. С большой долей вероятности в отдельных гонках на подиуме будут биатлонисты, чьи фамилии болельщики биатлона не слышали ещё ни разу. Специфика таких соревнований в том, что у спортсменов, которые не выступают на Кубке мира или Кубке IBU, гораздо больше возможностей подвести себя к чемпионату России в оптимальной форме.

Бьорндален нас спасёт… Какое будущее ждёт российский биатлон? В недалёком будущем доберёмся и до Кубка мира. Если, конечно, сборную не разгонят. Что может случиться раньше – выбирать вам!

Интрига 4 – откроет ли СБР свой бюджет?

Ровно неделю назад первый вице-президент СБР Алексей Нуждов рассказал о планах опубликовать в открытом доступе бюджет организации. Он обещал сделать это в течение двух недель, так что сроки как раз придутся на время проведения чемпионата России. Что же там будет? По словам Нуждова, мы узнаем конкретные цифры по всем тратам СБР, общий фонд оплаты труда, адресные траты в регионы.

«Сейчас много риторики о том, что в СБР куча народа, и не понятно, что они делают. Получают кучу денег и в карман себе засовывают. Такие разговоры прекращаются только открытостью».

Интрига 5 – будут ли отказы со стороны основных членов сборной?

В предыдущие году существовала практика, по которой некоторые лидеры сборной России пропускали чемпионат России. Тяжёлый сезон, высокие нагрузки, выхолощенный организм – всё это понятно и объяснимо. Но пока от выступления в Тюмени не отказался ни один биатлонистов основной команды, в том числе и Логинов с Юрловой. А это значит, что у болельщиков будет уникальный шанс увидеть всех действующих и будущих звёзд российского биатлона в одинаковых условиях.