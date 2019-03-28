Биатлонистка мчит в сборную России прямо из допинг-бана. Что скажет Самуэльссон?

Глазырина победила в запасом

Удивительные вещи порой творятся в нашем биатлоне. Спортсмены, которые занимаются индивидуально, часто бывают готовы лучше тех, кто готовится централизованно. Вот и Екатерина Глазырина, недавно вернувшаяся в спорт после отбытия двухлетней дисквалификации за допинг, уверенно выиграла спринт на стартовавшем чемпионате России в Тюмени. Глазырина обыграла всю основу сборной, за исключением Юрловой-Перхт, которая не принимала участия в гонке.

Теперь надо понять, что со всем этим делать. Если Глазырина достойно выступит ещё и в гонке преследования с масс-стартом, то не взять её в команду на летнюю подготовку будет странно. Тем более что новое руководство СБР многое сделало для того, чтобы показать, как важны прозрачные принципы отбора в команду. В сборной должны быть сильнейшие. И если Екатерина Глазырина обыгрывает всех в равных условиях, она заслуживает места не меньше, чем остальные.

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Не повторится ли история Логинова с Екатериной?

То есть — не будут ли после каждого её успешного выступления, появляться призывы извиниться и объясниться, например, от поднаторевшего в этом шведа Самуэльссона?

Я буду только рад, если это случится. Потому что это будет означать, что Глазырина добилась высоких результатов. Ирину Старых ведь не особенно трогают иностранные борцы с допингом. Да и Логинова не сильно дёргали, пока он не стал элитным биатлонистом. Случай с Фуркадом всё же больше исключение – там у Мартена была какая-то маниакальная идея насолить россиянину.

Какие-то гадости в свой адрес Кате так или иначе придётся услышать. Я не сомневаюсь, что, принимая решение о возвращении в биатлон, спортсменка понимала, какие побочные эффекты её ожидают. Плюс у Глазыриной есть незаконченное дело в сборной. Судя по её интервью, обида за невключение в олимпийскую эстафету до сих пор сильна. А значит есть мотивация доказать, что она всё ещё в полном порядке.

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Победа Глазыриной – показатель уровня сборной?

Нет, это слишком грубая формулировка, хотя в пользу основного состава тоже не говорит ничего хорошего. Но при этом надо понимать, что у Глазыриной было время подвести себя к чемпионату России, в отличие от тех девушек, которые провели чемпионат Европы, мира и этап в Норвегии. Второй стала Лариса Куклина, которая с чистой стрельбой не смогла выдержать темп Глазыриной на последнем круге. Тройку замкнула Миронова, которая снова не совладала со «стойкой», но по-прежнему быстра.



Особо отметим 22-летнюю Ирину Казакевич, ставшую четвёртой с теми же двумя промахами, что и у Мироновой. На финише между ними было всего три секунды, то есть, как вы понимаете, Казакевич и Миронова прошли дистанцию практически в одни ноги. Маргарита Васильева, которая ждёт решение от IBU по отстранению от стартов, попала в десятку. Суперталантливая 19-летняя Анастасия Гореева финишировала 31-й с тремя промахами, и это неплохой результат для начала её взрослой карьеры. Гореева опередила ту же Викторию Сливко.

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А где резерв-то?

Что касается мужского спринта, то лидеры сборной России синхронно завалили стрельбу. У Малышко, Логинова и Гараничева – три промаха, у Елисеева – два. Но Матвей в концовке сезона настолько хорош ногами, что даже два непопадания не помешали ему одержать победу и с большой долей вероятности избавить себя от нервотрёпки с отбором в команду. Если такие вопросы вообще были. Логинов стал вторым, и Саше надо в любом случае что-то делать со стрельбой. После Нового года она слишком часто давала сбои.



В тройку довольно неожиданно заехал Иван Томилов. Но главный итог мужского спринта в Тюмени — это то, что между четвёркой лидеров сборной и остальными биатлонистами страны если не пропасть, то очень серьёзное расстояние. В первую очередь в плане скорости на дистанции. Единственное, можно отметить Семёна Сучилова, который с идентичным количеством промахом опередил Гараничева и Малышко. Но глобально резерв наших мужчин вызывает вопросы и обоснованные опасения.