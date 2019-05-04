Российская биатлонистка готова выиграть Кубок мира. Или Куклина пошутила?

Россиянка заявила о желании выиграть Кубок мира.



Это не Екатерина Юрлова, не Светлана Миронова и даже не всегда весёлая и амбициозная Евгения Павлова. Дебютировавшая в прошлом сезоне в главной сборной России по биатлону Лариса Куклина в своём «Инстаграме» призналась, что её стремления в профессиональной карьере простираются гораздо дальше попаданий в очки на Кубке мира. Россиянка сказала, что хочет выиграть Большой хрустальный глобус, не говоря уже о том, чтобы бороться за медали в личных гонках.



Или же всё это не более чем шутка находящейся на отдыхе в Турции спортсменки?

Куклина: когда выиграю Кубок мира? Как только – так сразу

«Как только, так сразу»

Скорее всего, какая-то доля иронии в словах Ларисы присутствует. Но то, что Куклина очень амбициозная спортсменка, сомнений нет. «Как только, так сразу» – ответила она на вопрос о возможности побороться за Большой хрустальный глобус. По шансам претендовать на медали в каждой гонке следующего сезона Лариса была категорична: «Однозначно – да». Такие уверенные высказывания – норма для биатлонистки. После победы в гонке преследования на чемпионате России, Куклина сказала следующее.



«Я ещё в первый день вам сказала, что буду бороться за победу в каждой гонке».

«Я могу бороться со всеми на Кубке мира»

А так спортсменка подвела итог своего выступления на чемпионате мира в Эстерсунде, где приняла участие в одной гонке, став 16-й в «индивидуалке».



«Это был мой первый ЧМ, хоть и стартовала я в одной индивидуальной гонке, но могу занести себе в актив этот старт. Чем-то расстроилась, конечно… Знала и чувствовала, что готова была на лучшее».

После всего лишь второй личной гонки на Кубке мира (в первой она стала 48-й, во второй – 27-й) Куклина почувствовала, что уровень лидеров мирового биатлона ей по плечу.



«Не совсем довольна гонкой, хотела бы сработать на ноль, но на лежке не получилось. Повторюсь: мне нужны старты – я буду набирать форму. Я чувствую, что могу бороться с ними. Могу попасть в десятку, ничего в этом сложного нет».

«На инстаграме уже получается зарабатывать»

Амбиции Ларисы распространяются не только на спортивную часть, но и на жизнь вне биатлона. Куклина активно ведёт социальные сети (за что, кстати, над ней частенько подшучивают болельщики). И, судя по всему, у неё неплохо получается.



«Конечно, на социальных сетях реально зарабатывать. Всё реально, и это уже начинает у меня получаться».

Куклина: зарабатывать на соцсетях? Всё реально, и это уже начинает получаться

Куклиной досталось от болельщиков за пропуск большей части гонок на этапах в Северной Америке, где на неё делалась ставка в плане набора очков в Кубок наций. Причина не только в болезни, это как раз воспринимается всегда с пониманием и никак иначе. Просто дело в том, что Куклина выкладывала огромное количество видео в «сториз» из Америки и Канады, не создавая впечатление человека, лечащегося от болезни.

На что реально способна Куклина?

После общения с Куклиной в микст-зоне на этапах Кубка мира, у меня на самом деле создалось очень хорошее впечатление о спортсменке. Она действительно очень позитивная и верит в успех. Искренне. Конечно, ничего плохого в этом нет, только хорошее. Таким и должен быть спортсмен. Но способна ли при этом Лариса выиграть Хрустальный глобус или прибегать на подиум в личных гонках на Кубке мира?



Оставлю этот вопрос без ответа. Просто отмечу, что к следующему сезону Куклиной крайне важно подойти полностью здоровой. Тогда она сможет приятно удивить болельщиков, и мы будем рассуждать о её успехах уже без доли иронии.