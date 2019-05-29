Пока, «помада». Не возвращайся! Скандальная Коукалова бесславно бежит из спорта

Два года она надеялась вернуться. Но так и не вылечилась от странной болезни, которую никто не видел. Или ей не дали «вылечиться»?

Всего пару недель назад Габриэла Коукалова рассказала об улучшении своего здоровья, о том, что снова чувствует мотивацию заниматься спортом. И анонсировала большое решение. Многие подумали, что случится грандиозное возвращение чешской биатлонистки на самый высокий уровень. А вернувшись, она расскажет, почему же так долго пропадала.

Но «розовая помада» мирового биатлона просто завершила профессиональную карьеру.



Карьеру, которая на самом деле закончилась ещё осенью 2017 года. Всё, что было дальше, – фарс и обман своих же поклонников. Она и не собиралась возвращаться. Или собиралась, но…

Губерниев — Коукаловой: мои биатлонные тапочки ржут в голос. Тьфу на вас!

Внезапная болезнь

Проблемы со здоровьем у Габриэлы обнаружились перед олимпийским сезоном-2017/18. Связаны они были, как сообщалось, с икроножными мышцами, но до сих пор никаких подробностей о травме биатлонистки никто не знает. Вероятно, это уникальная проблема, на лечение которой уходит два года. Но самое удивительное даже не это, а то, в какой момент это случилось.



Предыдущий сезон Габи провела блистательно – вторая в общем зачёте, личное золото чемпионата мира, куча наград оттуда же. А за год до этого она и вовсе выиграла «Большой хрустальный глобус». Она на пике карьеры, а впереди – Олимпиада. И вдруг всё сломалось.



Поговаривали, что крепкое здоровье разрушил склочный характер Габриэлы. Как-то она пошла на открытую конфронтацию с президентом IBU. И именно после этого внезапно заболела, а потом и приостановила карьеру. Ей бы поболеть да быстренько вылечиться, но так, видимо, умеет только немка Лаура Дальмайер. Коукалова вернуться к своим чемпионским кондициям не могла.

«К её выходкам привыкли». Куда биатлон приведёт вседозволенность В скандальной выходке Коукаловой виноват сам Бессеберг, который возволил спортсменам навязать свою волю и допустил вседозволенность.

«Никто не станет притворяться, что ничего не было»

Теперь к горячему. Вот что говорил о судьбе Габриэлы главный человек чешского биатлона, а с недавних пор ещё и первый вице-президент Международного союза биатлонистов Иржи Гамза.



«Я не считаю её возвращение чем-то невозможным. Мы не закрываем двери в сборную перед ней. Все мы ошибаемся. Если она захочет вернуться, то я всё для этого сделаю. Мы не откажемся от сильной биатлонистки. Но никто не станет притворяться, что ничего не было».



О какой ошибке говорит Гамза? Чего такого «не было»? И почему об этом нельзя сказать открыто?

«Никто не станет притворяться, что ничего не было». Всё, Коукалову раскрыли? Два года назад лучшая биатлонистка Чехии внезапно оставила большой биатлон из-за болей в мышцах ног. Но, похоже, не всё так однозначно.

«Мнимая победа»

Сама Коукалова, как и Гамза, никогда не отличалась осторожностью в высказываниях. Вот и сейчас её комментарии о завершении карьеры, которые в теории могли бы помочь пустить слезу, заставляют схватиться за голову. И задать целый ряд риторических вопросов.



«Я поняла, где настоящие ценности, которые имеют значение для моей жизни, а какие – нет. Внезапно я почувствовала радость и счастье, что мне не нужно больше выигрывать гонки. Я начала чувствовать эмоции обычных вещей. Мнимая победа не обязательно означает счастливую и счастливую жизнь».



Это высказывание для чешской прессы. И да, там действительно есть словосочетание «мнимая победа». Другой вариант перевода – воображаемая. Интересно, Габриэла сама понимает, что говорит, и как такие слова могут интерпретироваться? Почему это победа «мнимая»?



В конце концов, она и правда настолько уверена, что если бы вернулась, сразу начала бы штамповать победы одну за другой? И на чём же базируется эта уверенность?

«Анжелы и Димоны». Коукаловой не сделали исключения? И помада не помогла? Горючим слезам Коукаловой не верят. Говорят (с), ей просто порезали список терапевтических исключений. Прощай, «розовая помада» биатлона?

«Её решение – логическое завершение последних событий»

А вот так прокомментировал вчерашнее заявление Гамза. Чёрт возьми, они там совсем не понимают, что говорят? Или это какой-то троллинг всей биатлонной семьи?



Стоит повторить: пару недель назад Габриэла хвалилась, что её здоровье пришло в норму и ей хочется снова заниматься спортом. А потом внезапно завершила карьеру.

Нет, Иржи, это не логическое завершение последних событий. Это логическое завершение событий двухлетней давности. Желая того или нет, вы об этом сказали вслух.

«Мальчики подарили вибратор прямо в аэропорту. Я просто бросила его на ленту» Тренер называл её жирной свиньёй, а победить в гонке помогла потеря девственности. Габриэла Коукалова — почему ты так долго молчала?!

Критиковала Россию без разбора

При всём этом Габриэлу Коукалову можно назвать одним из самых ярких борцов с употреблением запрещённых веществ. Вот только борьба для чешки обычно сводилась к огульной критике России и российских спортсменов – без разбора, без доказательств.

Она чуть ли не в каждом интервью заявляла, что не верит никому в сборной России, требовала отстранения нашей команды и пересмотра результатов Сочи. Ради чистоты спорта? Как бы не так! Если бы женскую сборную России дисквалифицировали в эстафете, бронзу получила бы Чехия.



Поговаривали, что за вредность Коукалову не любили даже в команде. А уж если Виткова и компания не сильно переживали, то не будем и мы. Поводов по себе скучать Габи не дала.

Так что уходи. И не возвращайся.