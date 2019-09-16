Грустная победа. Игрока сборной России увезли в больницу прямо по ходу игры

На лицо Куркаева, искривлённое гримасой боли, было тяжело смотреть. Ну и кому теперь нужна эта победа над Финляндией?

Матч против Финляндии был принципиальным в первую очередь для тренера сборной России Туомаса Саммельвуо. Мало того, что финн, так еще и оставил национальную команду Суоми ради работы с нашей сборной.

Впрочем, на этом Евро соперники решают разные задачи. Россияне уже обеспечили себе место в 1/8 финала, да еще и имели день отдыха перед игрой. Саммельвуо явно следует своему плану, распределяя нагрузку между всеми игроками.

Финны же накануне провели тяжелейший пятисетовый матч против Беларуси. До середины третьего сета команда Джоэля Бенкса полностью доминировала на площадке, но дрогнула в концовке, упустив сет. Эта потеря стала ключевой: сборная Беларуси воспряла духом и дожала финнов на тай-брейке. Мало того, что это само по себе неприятно, так еще и не самый лучший вариант в физическом плане для лидеров команды: те же Урпо Сивула и Антти Силттала – уже возрастные игроки.

80% в атаке

В стартовом составе у России вышли Бутько, Полетаев, Волков, Клюка, Вольвич, Куркаев и Голубев. Четвертый вариант в четырех играх. Что до финнов, то их состав стабилен, поэтому россияне вправе были надеяться на то, что Суоми будут не в лучшем состоянии после вчерашнего триллера.



Впрочем, финнов гнали болельщики, они у команды Суоми заслуживают лучшего. Во многом благодаря этим эмоциям подопечным Бенкса удалось держаться близко к россиянам на протяжении стартового отрезка сета. Первым дрогнул доигровщик Антти Ронкайнен. Две его атаки уперлись в блок и Бенкс взял тайм-аут – 9:14.



Нельзя сказать, что у нашей команды получалось все в первой партии. Не был идеальным прием, не дорабатывала защита, что привело к паре легких мячей, упавших на нашей половине площадки, но этого с лихвой хватило, чтобы спокойно и уверенно довести сет с хорошим преимуществом. В концовке сета хорошими подачами отметился Ильяс Куркаев, затерзавший планером Антти Силтталу.



В итоге 25:17 и 80% общекомандной атаки. При этом Полетаев забил 5 из 5, а Волков – 6 из 7. Немного выпал из этой стройной картины лишь Егор Клюка – он не смог реализовать 2 свои атаки.

Травма Куркаева

На вторую партию Финляндия вышла с новым диагональным: Сивулу сменил Самули Кайсласало. Нельзя сказать, что он внес в игру перелом, но бой дать у Суоми в этот раз получилось. В середине сета финны получили перевес в два очка из-за несогласованности Полетаева и Бутько, а упрочил это преимущество еще один вышедший со скамейки игрок – Элвис Крастиньш.

Беда не приходит одна – мало того, что игру наладить никак не удалось, так еще и травмировался Куркаев. Блокирующий покинул площадку под руки и с гримасой боли на лице, еще до конца партии его увезли в больницу на снимок. Хочется верить, что все обошлось, но, судя по механике повреждения – вполне вероятно, что чемпионат Европы для Куркаева завершен. Здоровья!

Несмотря на потерю важного игрока, выиграть партию удалось. В решающие моменты проявил себя Вольвич: сначала блоком закрыл Каурто, а затем поднял атаку Силтталы в защите. Победу же России в сете эйсом принес Полетаев.

Дублеры дали бой

На третий сет пасовать у сборной Финляндии вышел 18-летний Федор Иванов, а также центральный Саули Синкконен и доигровщик Нико Суихконен. Сборная Суоми пошла на перемены для того, чтобы сохранить силы на матч с Турцией, где им нужна будет только победа.



Дублеры финнов стартовали лихо – мощно подавали, Иванов активно заигрывал центр сетки. После эйса Кайсласало Саммельвуо пришлось брать тайм-аут – угрожающие 4:8. Не помогло – Полетаев сыграл на чужой стороне. После этой ошибки наш тренерский штаб сменил связующего – на площадке появился Игорь Кобзарь.

При счете 7:11 стало совсем грустно – за колено схватился Клюка. Обошлось, и сразу после этого эпизода россиянам удался рывок, съевший все преимущество финнов – 12:12. Качели продолжались до конца сета, а решил все Егор Клюка своей серией подач. 25:22 – есть четвертая победа на групповом этапе. И первая победа Туомаса Саммельвуо над сборной своей Родины.

Впереди – Словения

Подводя итоги матча, можно сказать, что снова проявились проблемы с подачей. 19 ошибок – это не 28, но тоже очень много. Да и эйсов всего 6. Плюс ко всему не задался день у Егора Клюки – 23% в атаке (3 из 13). А вот Виктор Полетаев и Дмитрий Волков были хороши, реализовав 62% и 67% атак, соответственно.

Теперь можно наверняка сказать, что сборная России займет 1-е или 2-е место на групповом этапе. Впереди матч со сборной Словении, который и определит позицию россиян. И это будет первый по-настоящему серьезный соперник. Который заставит сыграть сборную России на 100% своих возможностей. Пока парни в каждом поединке тратят ровно столько сил, сколько было нужно для успеха.



Уже можно предположить, что ждет нас в первом раунде плей-офф. Если Россия обыграет Словению, то ее соперником наверняка станет Португалия или Греция, есть небольшие шансы и у команды Румынии. Если же Словению обыграть не удастся, то в 1/8 финала играть скорее всего придется с непредсказуемой сборной Болгарии. Шутки в сторону, начинается настоящий чемпионат Европы.