И где справедливость? Российские лыжники опять пострадали от решений судей

С надеждами на медали

Российские спортсмены сохраняли отличные шансы на медали «Тур де Ски» вплоть до предпоследнего соревновательного дня. В женской части Наталья Непряева очень ровно пробежала все гонки и если бы не большие проблемы с лыжами в масс-старте, вполне могла выйти в лидеры «Тура» перед спринтом. У мужчин Александр Большунов и Сергей Устюгов чередовали победы и должны были разыгрывать итоговый успех в соревновании исключительно между собой.

Но организаторы подстроили всю программу под норвежца Йоханнеса Клебо и добавили целую минуту бонусами за победу в спринте – самом сильном виде для Клебо. И тот факт, что в гору теперь спортсмены будут взбираться с общего старта, а не с раздельно, тоже играет на руку норвежцу. Уж что-то, а «порюкзачить» он в состоянии.

Российские лыжники обидели «норвежского мальчика». А Клебо ответил победой Большунов предложил Клебо водки, но норвежец отказался. Он предпочёл поплакаться о своём досрочном поражении, а потом отыгрался.

Клебо уничтожил всех в квалификации

Впрочем, это не означало, что россияне не будут бороться против системы. Непряева прошла квалификацию спринта с шестым временем, в то время как её основные соперницы затаились позади. Тереза Йохауг и Ингвильд Эстберг расположились во втором десятке. У мужчин Клебо привёз второму месту шесть секунд, и это на трёхминутной дистанции!



Большунов и Устюгов были в пятёрке, и для них главной задачей было попасть в финал, потому что непопадание в топ-6 лишало бы наших парней надежд на победу в «Тур де Ски». Отметим также и Артёма Мальцева, который очень здорово проводит этот «Тур» и при любом итоге должен занести его себе в актив. Артём сделал заявку на статус третьего номера сборной России.

Американка и норвежка испортили гонку Непряевой

В четвертьфинале вышли три россиянки, но, к сожалению, Лидия Дуркина и Алиса Жамбалова не смогли побороться за выход дальше. А вот Непряева, несмотря на третье место в своём забеге, пробилась в полуфинал. Вместе с Йохауг, которая стала четвёртой в этом же четвертьфинале. Просто все остальные пробежали значительно слабее, и россиянка с норвежкой отобрались по времени.



В полуфинале Непряева пробежала грамотно и заняла второе место вслед за финкой Киллонен. А вот Йохауг и Остберг завершили борьбу в спринте, причём обе норвежки заняли последние места в своих забегах. У Натальи появлялись шансы выйти в лидеры общего зачёта «Тур де Ски» перед финальной горой. По крайней мере, быть к ним максимально близко.



В финале Непряевой всё испортили американка и норвежка, которые зажали её в коробочку. Наталье сломали палку, и россиянка упала на снег. Понятно, что после такого вернуться в борьбу было нереально. Это падение стоило россиянке победы в спринтерском зачёте. Очень жаль, но Непряева наверняка поборется завтра за место на подиуме.

Битвы России и Норвегии на «Тур де Ски» не будет. Россияне слабее На Клебо будет работать вся сборная Норвегии, а Устюгов и Большунов – сами за себя.

Не угадали с лыжами?

В мужской части в основную часть спринта пробились сразу 7 россиян! Помимо Большунова и Устюгова это Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых и Андрей Ларьков. И Спицов уже в четвертьфинале преподнёс небольшую сенсацию, опередив сильного спринтера Федерико Пелегрино и даже поборовшись с самим Клебо. Кстати, было отчётливо видно, насколько у норвежца идеально катят лыжи. Йоханнес, вообще не толкаясь, легко объехал россиянина, который работал на полную катушку. Кажется, что как минимум 50 процентов успехов Клебо – это именно лыжи.



Проблемы с лыжами были у россиян и в другом четвертьфинале, где бежали Большунов и Мельниченко. Но данном этапе Александру хватило физической мощи, чтобы справиться с соперниками, но тревога по поводу работы инвентаря была серьёзной. Мельниченко финишировал четвёртым, но имел шанс пройти дальше по времени. Мальцев здорово бежал свой четвертьфинал, но опять на спуске подвели лыжи. Артёму приходилось начинать толкаться гораздо раньше соперников, и этих долей секунд ему в итоге и не хватило.

Норвежец нарушил правила, а наказали россиянина!

В четвёртом забеге, где бежал Устюгов и Ларьков, случилась драма с падением. И спровоцировал её норвежец Рёте, который резко сместился в сторону Ларькова, сломал тому палку, а уже француз Же и швед Хальфварссон завалились на снег после столкновения с Андреем. Удивительно, но судьи наказали за этот инцидент именно россиянина. Хотя это норвежец нарушил правила прямолинейного движения на финишной прямой. С другой стороны, чего удивляться решению судей. Не норвежцев же наказывать им в самом деле.



В заключительном четвертьфинале уверенно победил Глеб Ретивых. Пожалуй, он был единственным россиянином, у которого хорошо катили лыжи. Может быть, у других они катили ещё хуже и на этом контрасте казалось, что у Глеба всё здорово с инвентарём. В любом случае россиянин прошёл в полуфинал, где должен был бежать вместе с Устюговым. В другой полуфинал попали сразу трое наших – Большунов, Спицов, Мельниченко. Там же был и Клебо.

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Драма Большунова

Александр должен был без проблем выходить в финал спринта, но случилась проблема с инвентарём. Нет, на этот раз не с лыжами. Сломалась палка, и в концовке россиянина обошли норвежцы Клебо и Голберг. К счастью, Большунов всё-таки сумели финишировать третьим и отобрался в финал по времени вместе с Мельниченко. Но количество драм с участием наших лыжников и лыжниц явно превышало норму.



В другом полуфинале Устюгов и Ретивых всё сделали на опыте и без лишних нервов. Ещё одно падение или поломку палки российские болельщики не выдержали бы. Таким образом, в финал спринта вышло четверо россиян и двое норвежцев – Большунов, Устюгов, Ретивых, Мельниченко против Клебо и Голберга.

Лыжи Клебо выиграли у России

В финале Большунов и Клебо сразу постарались убежать вперёд. Устюгов держался поодаль. Тренеры кричали Глебу Ретивых, чтобы он вышел вперёд. Вероятно, это было частью тактики сборной России, но у Глеба то ли не было сил, то ли возможностей. Так или иначе, выбраться с пятой-шестой позиции Ретивых так и не сумел. А вот Большунов на подъёме всячески перекрывал траекторию Клебо, позволяя Устюгову убежать вперёд.



Вполне возможно, что Сергей и Саша сумели бы одолеть норвежца, но у того феноменально работали лыжи. Весь отрыв, который наши таким трудом добывали на протяжении всего забега, Клебо скушал на финише исключительно за счёт работы лыж.



На финальную гору Большунов и Клебо уйдут практически с одним временем, Устюгов будет отставать на 16 секунд. И это не такая большая проблема в теории. Если бы подъём был с раздельного старта как это было всегда, шансы Сергея на победу были бы очень высоки. Но в гонке с общего старта у Клебо остаются возможности для манёвра. А, может быть, и Большунов сумеет прибавить в горе? В любом случае завтра будет очень интересно. Непряева, Устюгов и Большунов побегут за медалями «Тур де Ски».