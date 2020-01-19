Большунов опять вчистую победил норвежцев. Он готов выиграть Кубок мира

Победитель «Тур де Ски» — 2020 Александр Большунов одержал ещё одну красивую победу в рамках Кубка мира. В Нове-Место на тяжелейшей трассе, где практически нет мест, чтобы хоть немного восстановиться, он с хорошим преимуществом выиграл коньковую разделку на 15 км. Норвежца Йоханнеса Клебо россиянин опередил более чем на минуту. Большунов бьётся за Кубок мира и стал фаворитом в этой борьбе.

Первая победа России в 2020-м! Большунов и Устюгов одолели Норвегию на «Тур де Ски» Клебо разгромлен россиянами на финальной горе. Ну и кто теперь «Король лыж»?

Все норвежцы позади

Большунов просто потрясающе провёл гонку в Чехии. На очень сложной и рыхлой трассе он не оставил ни единого шанса соперникам. При этом ещё и в очередной раз палку сломал, хоть это и не сказалось на итоговом результате.

В прошлом сезоне на трассах с таким снегом Большунов порой закапывался (достаточно вспомнить чемпионат мира в Зеефельде), но сейчас он просто с каждой отсечкой уходил всё дальше от конкурентов. Если уж в таких условиях россиянин привёз 24 секунды ближайшему сопернику финну Ииво Нисканену, значит, его форма близка к идеальной.

Видео доступно на канале Международной федерации лыжных видов спорта на YouTube.

Норвежец Шюр Рёте, ставший третьим, отрюкзачил за Александром на последнем круге и уступил Большунову 40 секунд, а главный соперник в борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира Йоханнес Клебо – 1 минуту и 12 секунд. При этом Клебо для себя в раздельной гонке выступил очень прилично.

С мечтами о Глобусе

Большунов в последние два сезона часто побеждал на отдельных этапах Кубка мира, на Олимпиаде в Пхёнчхане и чемпионате мира в Зеефельде собрал большую коллекцию из серебряных и бронзовых наград. Не хватало именно большой победы.

После выигрыша «Тур де Ски» именно Александр захватил лидерство в общем зачёте, опередив Клебо, а в коньковой разделке упрочил преимущество. Теперь конкурентов в борьбе за Хрустальный глобус разделяют 139 очков. После классического пасьюта на 15 км этот разрыв может ещё увеличиться.

Общий зачёт Кубка мира – 2019/2020

Ситуация в борьбе за главный трофей нынешнего сезона пока складывается в пользу Большунова. Хотя впереди ещё 18 гонок – 10 дистанционных и восемь спринтов, а также бонусные очки за шведско-норвежский «Ски Тур». Многое станет ясно после этапов в Обердстдорфе и Фалуне, в программе которых классические спринты и дистанционные гонки (скиатлон и коньковая разделка на 30 км). На эти этапы вернётся и Сергей Устюгов, который пропустил этап в Чехии из-за рождения дочери. Но Устюгов уже не сможет ввязаться в борьбу за главный трофей.

В истории российских лыжных гонок мужчин – обладателей Кубка мира ещё не было. В советское время общий зачёт дважды выигрывал Александр Завьялов и однажды Владимир Смирнов. Свой второй Большой глобус Смирнов завоевал, выступая за Казахстан.

«Русские просто были лучше нас». Норвежцы признали поражение на «Тур де Ски» Большунова и Устюгова теперь даже в Норвегии считают «ужасно сильными» лыжниками, которым не стыдно проиграть.

Непряева в ударе

Прекрасно, как и Александр Большунов, выступает сейчас и Наталья Непряева.

В коньковой разделке в Нове-Место она уступила только безоговорочному лидеру сезона Терезе Йохауг. Норвежка может уже начинать праздновать очередную победу в общем зачёте. Её преимущество перед соотечественницей Хайди Венг – 407 очков!

А Непряева в борьбе за второе место уступает всего 43 очка. И шансы в этой борьбе у них с Венг абсолютно равные.