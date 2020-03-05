Норвежская «стена» не помешает. Большунов вплотную подобрался к историческому Кубку мира

Российский лыжник Александр Большунов после спринта на этапе Кубка мира в Коннеруде вплотную подобрался к завоеванию главного трофея сезона. Он занял только пятое место, но даже такой результат дал ему 45 очков в общий зачёт. А единственный преследователь Йоханнес Клебо отыграл всего 55 очков. Перед самой концовкой сезона между лидерами – 410 очков.



Лыжникам из нашей страны Кубок мира не покорялся аж с 1991 года – Владимир Смирнов тогда победил ещё под советским флагом. Когда же Большунов наконец выиграет этот исторический трофей?

Большунов неожиданно проиграл. Но даже так умудрился завоевать очередной трофей! Соперники из Норвегии – не помеха.

Большунов не пробился через норвежцев

Вообще, спринтерская гонка должна была проходить классическим стилем в Драммене, а прошла коньковым в Коннеруде из-за отсутствия снега. Трасса – настоящая каша. Рельеф достаточно простой.



В таком месиве Большунов с помощью партнёров по команде сделал максимум возможного. Александр уверенно прошёл квалификацию, затем четвертьфинал, а в полуфинале ему помогли Глеб Ретивых и Александр Терентьев. Российские лыжники применили командную тактику, чтобы гарантировать лидеру команды участие в финале.

Большунов: блокировал ли меня норвежец? Что-то такое было

Ни Терентьев, ни Ретивых не стали закрывать Большунову удобную траекторию, хотя имели такую возможность, а Глеб, бронзовый призёр чемпионата мира, на финишной прямой даже специально встал за Александром, чтобы исключить малейший риск столкновения.

Большунов в ярости порвал майку и кидался лыжами. Вот это драма в финале «Ски Тура!» Вяльбе сказала, что материлась вся команда. И даже норвежцы пожалели лидера сборной России.

Но в финале против Большунова было пятеро норвежцев. Итог можно было предсказать. Норвежцы тоже решили сыграть в командную игру и просто встали стеной, а попытки россиянина на скорости врубиться в эту стену и пробить её оказались неудачными. Впрочем, лидер Кубка мира не стал проявлять излишнюю настойчивость и финишировал пятым.

Марафон, спринт-тур и финал

Победил в спринте Йоханнес Клебо. Для норвежца эта победа стала 16-й подряд в спринтерских гонках. Никто и никогда в этом виде программы так не доминировал.



Но что отыграл Клебо у Большунова в общем зачёте? Жалкие 55 очков. Норвежец заработал 100 очков, россиянин – 45. Теперь между ними 410 очков. В Кубке мира осталось провести ещё шесть личных гонок. В розыгрыше – 770 очков.

Большунова опять уронили и сломали палку. Но и так он победил всех! Есть видеообзор гонки Российские лыжники помогли своему лидеру. Без подлостей, в отличие от норвежцев.

На предстоящем 8 марта классическом марафоне в Хольменколлене теоретически можно взять 190 очков. 100 очков – победа, 90 очков – бонусы на шести отсечках. В прошлом году триумфатор королевской гонки Большунов набрал 172 очка. Клебо тогда финишировал 38-м, набрав 47 очков только на бонусных отсечках.



С 14 по 17 марта в Квебеке и Миннеаполисе пройдёт спринтерский тур, состоящий их трёх этапов – двух коньковых и классического. Каждый из этапов принесёт победителю по 50 очков, а чемпиону спринт-тура – 200 очков. Именно эти три гонки – последняя возможность для Клебо. С огромной вероятностью он наберёт на спринтах в США и Канаде 350 очков.



Большунов, если проведёт спринтерские гонки примерно с той же результативностью, что и по ходу всего сезона, прибавит к своим показателям примерно 120 очков. Может быть, больше, может быть меньше, но вряд ли по итогам трёх спринтов он уступит Клебо больше 250 очков.

Норвежский лыжник умышленно сбил Большунова, чтобы победил Клебо. Это просто возмутительно Разумеется, последствий не будет. Грязные методы сборной Норвегии, пытающейся любой ценой спасти своего лидера, перешли все границы.

А что после спринт-тура? Две гонки в Кэнморе. 20 марта – коньковый масс-старт с двумя бонусными отсечками, то есть 130 очков в розыгрыше, а 21 марта – классический пасьют. Обе гонки – на 15 км.

Где Большунов возьмёт Кубок мира?

Если предположить, что Йоханнес Клебо способен сотворить чудо и выиграть все оставшиеся гонки сезона, а также собрать все доступные 120 бонусных очков, то он может набрать 770 очков.



Большунову даже при таком удивительном раскладе необходимо набрать 361 очко, что является вполне выполнимой задачей.

Клебо сократил отставание от Большунова в общем зачёте Кубка мира до 410 очков

Но столько Александру и не нужно будет.



Клебо за свою карьеру бежал марафон трижды. В двух предыдущих сезонах это было в рамках Кубка мира в Хольменколлене. Итог – 38-е и 40-е места, за которые кубковых очков не дают. В 2017-м он финишировал девятым в марафоне на чемпионате Норвегии – тоже не самое выдающееся достижение.

Большунов опять вчистую победил норвежцев. Он готов выиграть Кубок мира Российские лыжники никогда не добивались такого успеха.

Уже в Хольменколлене отрыв Большунова от Клебо практически наверняка вырастет – норвежская «стена» помешать россиянину уже не сможет. Возможны капризы погоды, поломка инвентаря, но крайне сомнительно, чтобы сервисёры сборной России второй раз за сезон «залетели» с подготовкой лыж. Тем более что на марафоне допускаются пит-стопы. Если же марафон отменят из-за коронавируса (а угроза отмены на данный момент существует) это никак не ухудшит шансы Александра.



К спринтерскому туру в Канаде и США отрыв будет превышать 400 очков, а после его окончания составит не меньше 150 очков. «Большой Хрустальный глобус» Большунов поднимет над своей головой в Кэнморе. Или в Миннеаполисе.



Возможно ли завоевание трофея уже в Осло? Возможно, если по итогам гонки Большунов наберёт на 171 очко больше Клебо. В прошлом году, напомним, эта разница составила 125 очков.