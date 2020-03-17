Адвокатов Йохауг обвинили в подделке доказательств. Это у неё был допинг в помаде

Дисквалификация за допинг может разрушить даже самую успешную карьеру, но норвежскую лыжницу Терезе Йохауг страшная участь миновала. Положительный тест на стероидный препарат мог лишить её права выступать в течение четырёх лет. В случае максимального наказания Тереза вернулась бы на лыжню только в следующем сезоне, но вместо этого она уже полтора года штампует победы в Кубке мира, поражая весь мир фантастической готовностью.

Добиться снисхождения Йохауг помогла блестящая работа адвокатов. Пусть болельщики и даже соперницы норвежской чемпионки открыто насмехались над рассказом о коварной гигиенической помаде, главное – версия попадания допинга в организм Йохауг была представлена быстро, чётко и, с юридической точки зрения, не имела слабых мест. Казалось, неприятная история осталась в прошлом, но имя Йохауг внезапно появилось в контексте нового допингового скандала, вообще никак не связанного с лыжными гонками.



Почему же мутная история боксёра Фьюри заставляет усомниться в правдивости Йохауг?

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри оказался под угрозой восьмилетней дисквалификации

Допинг в мясе кабана

Имя Мартина Керфута любителям спорта знакомо не было, но именно из-за его откровений разгорелся громкий допинговый скандал, который не только грозит оборвать карьеру звезды профессионального бокса, но и бросает тень на целый ряд известных спортсменов, сумевших оправдаться за употребление запрещённых веществ.



В интервью английскому таблоиду фермер из Ланкашира Мартин Керфут рассказал, что дал ложные свидетельские показания о том, что продал боксёру-тяжеловесу Тайсону Фьюри мясо дикого кабана, содержащее анаболический стероид нандролон. По словам мужчины, представители спортсмена обещали заплатить ему 25 тыс. фунтов ($ 30 тыс.), но денег он так и не увидел, поэтому решил «рассказать миру правду».



Конечно, обвинения фермера нуждаются в проверке, но в биографии Фьюри действительно есть положительный тест на нандролон, который он объяснил употреблением в пищу мяса дикого кабана. Если выяснится, что доказательства смягчающих обстоятельств были сфальсифицированы, то карьере Цыганского Короля конец.

Удивительно мягкое наказание

Британский боксёр Тайсон Фьюри – главная звезда тяжёлого веса, чемпион мира по версии WBC, не знающий поражений. Он уже был дисквалифицирован за допинг, однако серьёзных негативных последствий для его карьеры это не имело. В феврале 2015 года, после победы над румыном Хаммером, в допинг-пробе Фьюри был обнаружен стероид нандролон, способствующий ускоренному набору весу и быстрому восстановлению организма после нагрузок. Интересно, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) обнародовало информацию о положительном тесте Фьюри только летом 2016-го, спустя полтора года. За это время он, кстати, успел победить Владимира Кличко. Ещё любопытнее, что никакого наказания тогда тяжеловес не понёс. Он обвинил UKAD в клевете и добился отмены временного отстранения.



Возможно, Фьюри удалось бы выйти сухим из воды, если бы осенью 2016 года он не попался на кокаине. Тайсон был лишён боксёрской лицензии, однако ещё раньше он сам отказался от участия в боях из-за психологических проблем. Вердикт по делу Фьюри был вынесен только в декабре 2017 года, причём к тому моменту он уже завершил карьеру. UKAD дисквалифицировало боксёра всего на два года, а срок дисквалификации отсчитывался с ноября 2015 года. Таким образом, ни один результат Фьюри не был аннулирован, так как за время отбытой задним числом дисквалификации он не провёл ни одного поединка. А в 2018-м он спокойно вернулся на ринг и продолжил побеждать одного соперника за другим.



Идеального для себя расклада Тайсон Фьюри смог добиться благодаря квалифицированной работе команды адвокатов из компании Morgan Sports Law, возглавляемой Майком Морганом. Защита спортсмена представила доказательства того, что нандролон попал в его организм вместе с мясом кабана или загрязнённой пищевой добавкой. UKAD нашло объяснения убедительными. Фигурировало ли в деле имя Керфута, точно неизвестно, но, по данным Daily Mail, антидопинговое агентство намерено провести проверку по случаю обвинения адвокатов в подделке доказательств, а значит, фермер из Ланкашира как минимум какое-то отношение к этой истории имеет. Сам он, кстати, утверждает, что вообще никогда не занимался продажей диких кабанов. Если расследование выявит фальсификацию документов защитой Фьюри, то ему светит 8-летняя дисквалификация.

Йохауг и крем для губ

Ну и при чём тут лыжница Йохауг?



А дело в том, что интересы норвежки также представляла контора Моргана. 4 октября 2016 года Норвежская лыжная федерация получила информацию о положительной допинг-пробе Йохауг, а уже 13 октября лыжница на специально собранной пресс-конференции, не сдерживая слёз, рассказала душещипательную историю о том, как получила солнечный ожог губ на сборе в Италии и помазала ранки кремом, который купил в аптеке врач Фредрик Бендиксен. Содержание клостебола в пробе Йохауг соответствовало недавнему употреблению препарата трофодермин, более того, спортсменка внесла его в список использованных лекарств перед сдачей допинг-пробы.

Слабым местом версии Йохауг был огромный красный значок на упаковке лекарства, буквально кричащий о содержании запрещённого вещества, но и здесь защита спортсменки нашла выход. Врач Бендиксен взял всю ответственность на себя и покинул пост в сборной Норвегии. Других поводов не доверять чемпионке норвежские борцы с допингом не обнаружили. Вместо 4 лет дисквалификации Терезе получила 13 месяцев. И если бы не принципиальность Международной федерации лыжного спорта, настоявшей на ужесточении наказания, Йохауг даже не пришлось бы пропускать Олимпиаду.

Историю с помадой перепроверят?

Но даже так срок дисквалификации норвежской лыжницы получился гораздо более мягким, чем в случае умышленного применения стероидов. Налицо отличная работа юристов во главе с Морганом. Впрочем, ему, кажется, вообще везёт на клиентов, употреблявших допинг по нелепому стечению обстоятельств. Бегунья Вероника Кэмпбелл-Браун тоже стала жертвой крема с содержанием запрещённого препарата, только мазала им не губы, а ногу. Известный велогонщик Альберто Контадор, как и Фьюри, поплатился за любовь к мясу. В его историю Спортивный арбитражный суд не поверил, но статистика выигранных Морганом дел всё равно впечатляет.

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И вот теперь одного из его клиентов обвиняют в фальсификации доказательств, послуживших причиной смягчения приговора. Понятно, что, если слова фермера Керфута найдут подтверждение, то авторитет Моргана упадёт. Но куда важнее, будут ли заново проверены объяснения других его клиентов.



Ведь если одно оправдание окажется выдумкой, то где гарантия, что и остальные случайности не являются плодом фантазии опытных адвокатов?