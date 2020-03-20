«Реально обиделся на норвежцев». Большунов пришёл к Урганту с деревянным «Глобусом»

Чемпион рассказал, кто выточил ему копию главного приза Кубка мира, где он берёт снег летом и почему тренируется, бегая за машиной.

Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020 Александр Большунов стал гостем программы «Вечерний Ургант». Российский герой зимнего сезона пришёл в студию с трофеем – «Большим хрустальным глобусом», сделанным из… дерева. Пока настоящий приз Саше не вручили, он радуется награде, которую изготовил вместе со своим отцом.

А ещё Большунов ответил наконец на волнующий всех вопрос – где же он берёт снег летом, чтобы тренироваться у себя дома?

«Я реально обиделся на норвежцев»

«О победе в общем зачёте Кубка мира узнал в Канаде, куда мы уже прилетели. Была вторая тренировка в зале, когда ко мне подошёл тренер и сказал: «Санёк, ну что, поздравляю». Я спрашиваю: «Как поздравляете? Ещё есть гонки, будем бороться». А он отвечает: «Норвежская команда не летит из-за коронавируса».

Первые эмоции… Я реально обиделся, потому что ребята, с которыми я постоянно соперничаю, мои главные соперники просто взяли и не приехали ко мне на праздник, чтобы за меня порадоваться».

Лыжник Большунов одержал великую победу. Но норвежцы умудрились и её испортить Россиянин будто бы не обыграл соперников из Норвегии до конца.

«Выиграть все оставшиеся гонки? Нереально»

«Я мог и не лететь в Северную Америку. Даже если бы последние этапы Кубка мира не отменили, я бы всё равно выиграл общий зачёт. Преимущество почти 500 очков. Получается, моему ближайшему сопернику нужно было выигрывать абсолютно все оставшиеся гонки. Это нереально».

Ближайший соперник Александра норвежец Йоханнес Клебо в итоге уступил россиянину 495 очков.

«Кубок остался в Канаде. Мы с папой другой сделали»

«Где сейчас трофей за победу в Кубке мира? По идее, он остался в канадском Кэнморе, куда мы даже не добрались.

А в студии – деревянная копия, только не совсем точная, оригинала же не было. Но был «Малый хрустальный глобус» за победу в дистанционном зачёте в прошлом году, с него и делали. Я утром проснулся, смотрю – отца дома нет, а на улице станок работает. Подошёл к нему, а папа уже и очертания кубка успел сделать. Доделали вместе. Он ещё и деревянные лыжи сделал, но пока бегать на них нереально, мне нужно ещё потренироваться».

«Снег храним в опилках в специальном хранилище»

«На снегу я тренируюсь даже летом в саду своего дома каждый год. В 2012 году решили с отцом заготовить снег, зимой 10-15 мешков набрали и спрятали в опилки. В опилках снег не тает, если хорошо всё сделать. Это был наш первый опыт.

А теперь отец сделал специальное хранилище, в котором снег в опилках и хранится. Папа даже в этом году умудрился его забить, хотя снега было мало. Он ездил за ним на поля, собирал и привозил домой. Так что летом вновь сделает небольшую трассу».

«В зеркале мгновенно получаешь достоверную информацию»

«Мне пришла идея с использованием огромного зеркала, которое закреплено на машине, а папа воплотил её в жизнь. Именно таким способом можно свою технику исправить в лучшую сторону прямо во время тренировки. Когда просто едешь и ориентируешься только на слова тренера, бывает, вроде и не изменил ничего, а тренер говорит: «Нормально». А зеркало – достоверная информация, которую ты получаешь сразу же перед собой.

В сборной Норвегии и у других команд есть большой тредбан – беговая дорожка, только в 5-10 раз шире. Слева, справа и перед тобой есть камеры, которые фиксируют движения, а потом можно посмотреть. У нас есть тредбан в Сочи, но проблема в том, что, когда ты начинаешь бежать и потеть, роллеры проскальзывают. На асфальте совсем другая работа».

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