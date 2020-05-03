Король лыж Нортуг призвал вернуть запрещённый метод тренировок. Чтобы не проиграть русским

Российские лыжники будут фаворитами в борьбе с норвежцами на Олимпийских играх в Пекине, если не принять срочных мер. Всё дело в коронавирусе и введённых в связи с пандемией ограничениях. У россиян есть возможность эффективно тренироваться на территории своей страны, а норвежцам для этого нужно возвращать запрещённый много лет назад метод.
Так считает обеспокоенный король лыж Петтер Нортуг. Прав ли он?
«Запрет можно отменить. Хотя бы временно»
Норвежский чемпион уверен, что норвежские лыжники проиграют российским в горной подготовке. Просто потому что в России есть возможность тренироваться на высоте, а в Норвегии нет. С помощью современных технологий эту проблему решить удалось: тренироваться можно в специальных кислородных камерах. Но вот беда: в Норвегии они с 2003 года запрещены.
Нортуг, кстати, всегда выступал в поддержку этого запрета. Но сейчас изменил отношение к данному вопросу. Короля лыж поддержал и сильнейший биатлонист мира Йоханнес Бё.
«Мы должны приспосабливаться к условиям, в которых оказались. Не вижу причин для сохранения запрета на кислородные камеры. Его можно отменить хотя бы временно, – заявил недавно Бё. – Нужно сделать всё, чтобы в условиях ограниченного передвижения по миру быть готовыми не хуже соперников. Кислородная палатка – отличный вариант решения вопрос, её можно устроить даже дома. Хотя в обычной ситуации я бы поехал в горы».
«В сложившейся ситуации я бы использовал кислородные камеры. Ведь у россиян есть возможность проводить высотную подготовку в пределах собственной страны, у них есть из чего выбрать, – сказал в интервью норвежским СМИ Нортуг, завершивший карьеру два года назад. – У россиян и лыжников из Центральной Европы, которые могут в своих странах работать на высоте, будет преимущество. У норвежцев такой возможности нет».
Палатка вместо гор
Горные тренировки – один из основных этапов подготовки в циклических видах спорта, особенно в лыжных гонках. Дело не только в том, что это помогает лучше выступать на стартах, которые проводятся в условиях среднегорья.
Помимо стимуляции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышения кислородной ёмкости крови, аэробных механизмов энергообеспечения работающих мышц есть и ещё один важнейший эффект: повышение уровня эритроцитов в крови, и как следствие повышение работоспособности. Примерно тот же эффект даёт использование запрещённого ЭПО.
Кислородная палатка позволяет обеспечить условия гипоксии и на равнине.
В запрещённый список ВАДА использование кислородных палаток не входит. В каждой стране свои правила на использование такого метода подготовки. В Норвегии и Италии, например, введён запрет на государственном уровне. В России ограничений на кислородные палатки нет. Перед Олимпиадой в Сочи в таких палатках готовились, например, конькобежцы.
Лыжники тоже пробовали, но эффект от «натурального» горного метода оказался лучше.
Россия готовится в Европе
Вот только Нортуг, предсказывающий преимущество российских спортсменов, забыл, что сборная России свою горную подготовку уже много лет проводит в Европе.
В России в условиях среднегорья можно готовиться лишь на Хмелёвских озёрах в Сочи. Но в сравнении с Валь-Сеналесом в итальянских Альпах, где лыжники работают на высоте более 3000 метров, наши 1800 и даже чуть меньше – не совсем то, чего хотелось бы тренерам. На этой базе чаще всего работает группа Олега Перевозчикова и юниорская сборная. Та же вершина Тёи годится лишь для вкатки и первых стартов, как было и во времена СССР. Другие же привычные горные базы после распада страны остались в других государствах.
Так что для сборной России домашняя подготовка в значительной степени будет новым опытом. А новшества в сезон чемпионата мира, который является и предолимпийским, зачастую является неоправданным риском. Нортуг, хоть и завершил карьеру, не может об этом не знать. Так что, скорее всего, слова о преимуществе русских – просто желание привлечь внимание к обсуждению методов подготовки к предстоящему сезону и будущей Олимпиаде.
Кстати, использование кислородных палаток в объёмах чуть больше, чем нужно, может привести к спортивной астме. Хотя многие спортсмены получают этот диагноз и без нарушения запрета.
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