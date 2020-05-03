Король лыж Нортуг призвал вернуть запрещённый метод тренировок. Чтобы не проиграть русским

Российские лыжники будут фаворитами в борьбе с норвежцами на Олимпийских играх в Пекине, если не принять срочных мер. Всё дело в коронавирусе и введённых в связи с пандемией ограничениях. У россиян есть возможность эффективно тренироваться на территории своей страны, а норвежцам для этого нужно возвращать запрещённый много лет назад метод.

Так считает обеспокоенный король лыж Петтер Нортуг. Прав ли он?

«Пусть все вокруг обижаются. Главное — результат!» Честные итоги лыжного сезона от Вяльбе Жёсткая критика Устюгова и женской сборной, причина провала в финале «Ски Тура», секрет успеха Большунова — Елена Валерьевна откровенна.

«Запрет можно отменить. Хотя бы временно»

Норвежский чемпион уверен, что норвежские лыжники проиграют российским в горной подготовке. Просто потому что в России есть возможность тренироваться на высоте, а в Норвегии нет. С помощью современных технологий эту проблему решить удалось: тренироваться можно в специальных кислородных камерах. Но вот беда: в Норвегии они с 2003 года запрещены.



Нортуг, кстати, всегда выступал в поддержку этого запрета. Но сейчас изменил отношение к данному вопросу. Короля лыж поддержал и сильнейший биатлонист мира Йоханнес Бё.

«Русские терпеть не могут проигрывать». Легендарный Нортуг – откровенно о лыжных гонках Скандальный чемпион из Норвегии ставит себя выше Большунова, не представляет мировой спорт без России и рассуждает о препаратах от астмы.

«Мы должны приспосабливаться к условиям, в которых оказались. Не вижу причин для сохранения запрета на кислородные камеры. Его можно отменить хотя бы временно, – заявил недавно Бё. – Нужно сделать всё, чтобы в условиях ограниченного передвижения по миру быть готовыми не хуже соперников. Кислородная палатка – отличный вариант решения вопрос, её можно устроить даже дома. Хотя в обычной ситуации я бы поехал в горы».



«В сложившейся ситуации я бы использовал кислородные камеры. Ведь у россиян есть возможность проводить высотную подготовку в пределах собственной страны, у них есть из чего выбрать, – сказал в интервью норвежским СМИ Нортуг, завершивший карьеру два года назад. – У россиян и лыжников из Центральной Европы, которые могут в своих странах работать на высоте, будет преимущество. У норвежцев такой возможности нет».

Палатка вместо гор

Горные тренировки – один из основных этапов подготовки в циклических видах спорта, особенно в лыжных гонках. Дело не только в том, что это помогает лучше выступать на стартах, которые проводятся в условиях среднегорья.



Помимо стимуляции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышения кислородной ёмкости крови, аэробных механизмов энергообеспечения работающих мышц есть и ещё один важнейший эффект: повышение уровня эритроцитов в крови, и как следствие повышение работоспособности. Примерно тот же эффект даёт использование запрещённого ЭПО.

Петтер Нортуг объяснил, почему у России будет преимущество над Норвегией перед ОИ-2022

Кислородная палатка позволяет обеспечить условия гипоксии и на равнине.



В запрещённый список ВАДА использование кислородных палаток не входит. В каждой стране свои правила на использование такого метода подготовки. В Норвегии и Италии, например, введён запрет на государственном уровне. В России ограничений на кислородные палатки нет. Перед Олимпиадой в Сочи в таких палатках готовились, например, конькобежцы.



Лыжники тоже пробовали, но эффект от «натурального» горного метода оказался лучше.

Россия готовится в Европе

Вот только Нортуг, предсказывающий преимущество российских спортсменов, забыл, что сборная России свою горную подготовку уже много лет проводит в Европе.



В России в условиях среднегорья можно готовиться лишь на Хмелёвских озёрах в Сочи. Но в сравнении с Валь-Сеналесом в итальянских Альпах, где лыжники работают на высоте более 3000 метров, наши 1800 и даже чуть меньше – не совсем то, чего хотелось бы тренерам. На этой базе чаще всего работает группа Олега Перевозчикова и юниорская сборная. Та же вершина Тёи годится лишь для вкатки и первых стартов, как было и во времена СССР. Другие же привычные горные базы после распада страны остались в других государствах.

Лыжникам может грозить отмена зимнего сезона. Как это скажется на сборной России? Возможно, пауза даже к лучшему.

Так что для сборной России домашняя подготовка в значительной степени будет новым опытом. А новшества в сезон чемпионата мира, который является и предолимпийским, зачастую является неоправданным риском. Нортуг, хоть и завершил карьеру, не может об этом не знать. Так что, скорее всего, слова о преимуществе русских – просто желание привлечь внимание к обсуждению методов подготовки к предстоящему сезону и будущей Олимпиаде.



Кстати, использование кислородных палаток в объёмах чуть больше, чем нужно, может привести к спортивной астме. Хотя многие спортсмены получают этот диагноз и без нарушения запрета.