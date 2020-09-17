Кто помогает побеждать лучшему лыжнику мира? История любви Большунова и Жеребятьевой

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо недавно объявил о женитьбе своего главного соперника, обладателя Кубка мира россиянина Александра Большунова. Кажется, норвежец немного поторопился с событием, но по сути он прав – помолвка Большунова с лыжницей сборной России Анной Жеребятьевой уже состоялась.



Кто же она – избранница лучшего лыжника мира?

Знакомство на сборах

Началось всё пять лет назад. С арбуза.



Большунов и Жеребятьева познакомились на сборах. Стандартная ситуация для двух лыжников, которые проводят там большую часть своей спортивной жизни. Трудно найти кого-то за пределами своего круга, когда под 300 дней в году приходится тренироваться и соревноваться. Анна не воспринимала серьёзно высказываний Александра до тех пор, пока на сборе в Беларуси не заболела. Большунов приехал к ней в выходной с огромным пакетом фруктов.

«А ещё он привёз арбуз. В этот момент, как ни странно, я поняла, что вот она, та самая забота. После того как я выздоровела, да и во время того, когда я болела, мы начали общаться, и так всё закрутилось», – рассказала Анна.

Взрослые отношения

С тех пор лыжники не расстаются. Всё время они проводят вместе. Исключение составляют редкие случаи, когда Анна остаётся дома, не попадая в состав на этап Кубка мира, а Александр отправляется за очередной победой. Но чаще невеста ездит с женихом и по соревнованиям, даже если не имеет шансов сама там выступить, помогает ему и поддерживает во всём.

В конце июля Жеребятьева опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце правой руки. А через некоторое время на вопрос подписчиков, значит ли это, что скоро свадьба, ответила коротко: «Значит». Через пять лет отношений Александр сделал своей девушке предложение.

Можно ли назвать отношения Большунова и Жеребятьевой идеальными? Сами лыжники полностью уверены – да! Анна даже даёт подписчикам советы, как сохранить такую гармонию. Правда, использует термин «здоровые» или «взрослые» отношения.

«Реально обиделся на норвежцев». Большунов пришёл к Урганту с деревянным «Глобусом» Чемпион рассказал, кто выточил ему копию главного приза Кубка мира, где он берёт снег летом и почему тренируется, бегая за машиной.

Две половинки

Анна прекрасно дополняет Александра и зачастую не даёт его эмоциям выплеснуться через край. Она может уговорить его сделать даже то, что он не слишком любит. Например, опубликовать пост в социальных сетях или дать по-прежнему редкое интервью.

Кстати, «инстаграмы» будущих супругов очень показательны: на странице Анны большая часть постов посвящена любимому человеку, Александр же чаще публикует тренировки.



Жеребятьева изучает психологию и много знает об отношениях, но о спортивных целях предпочитает молчать, а Большунов нацелен выиграть то, до чего пока не добрался – золото чемпионата мира и Олимпийских игр.

Не так давно Анна спрашивала подписчиков в соцсетях о хороших дизайнерах интерьеров и показала фрагмент дома, в котором они будут жить с Александром. Можно только порадоваться тому, что они нашли друг друга и всё у пары наших молодых лыжников прекрасно. Именно такая гармония, помимо абсолютно нереального желания тренироваться и побеждать, и помогла Большунову в прошлом сезоне выиграть Кубок мира.