«Кубок мира не имеет смысла». Вяльбе пригрозила снять с турнира лыжную сборную России

Один ложноположительный или положительный тест на коронавирус и сборная России по лыжным гонкам покинет Кубок мира в полном составе! Президент ФЛГР Елена Вяльбе пригрозила снять команду с одного из важнейших турниров сезона. Согласиться с ней нетрудно: в условиях, когда из-за одного теста под угрозой выступление всей команды, продолжать Кубок мира вообще бессмысленно, но именно таков сейчас ковидный протокол.

Стоимость только дополнительного тестирования спортсменов и персонала команды по ходу сезона может превысить полмиллиона евро! Кубок мира стартует в финской Руке 27 ноября, а второй этап уже отменён. Есть ли вообще смысл участвовать в соревнованиях?

Один положительный тест и домой

«Елена Вяльбе объяснила на встрече с представителями сборных других стран: российская команда сразу же вернётся в Россию, если у кого-нибудь на этапе в Руке будет положительный тест. Чтобы обеспечить безопасность спортсменов», — заявил старший тренер сборной России Маркус Крамер.

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В настоящий момент правила таковы, что единственный положительный или ложноположительный тест у спортсмена или кого-то из персонала команды влечёт отстранение всей сборной от соревнований. Такое уже было с нашими горнолыжниками, когда у сервисёра тест оказался ложноположительным и никого из спортсменов не допустили на старт. Более того, команду даже не выпустили из гостиницы.

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Президента ФЛГР это категорически не устраивает.



«Последнее совещание с FIS инициировали представители сборной Германии, и я там сказала, что если кто-то будет инфицирован, лже- или по-настоящему, при этом спортсменов не допустят вне зависимости от того, общались они друг с другом или нет, то дальше продолжать Кубок мира не имеет никакого смысла. Мы просто будем тратить деньги непонятно на что. Тем более мы знаем, что есть огромное количество ложных тестов», – сказала Вяльбе в интервью «Р-Спорту».

Где взять 500 тысяч евро?

Международная федерация лыжных видов спорта старается уйти от всех ответов и кивает на внутренние правила стран, где будут проходить этапы Кубка мира.



А это огромные деньги. В случае одного положительного теста всю команду могут принудительно посадить на карантин, и в этом случае есть риск пропустить следующий этап. Никаких запасных вариантов на случай форс-мажора FIS не предусмотрела.



Первый этап Кубка мира в финской Руке должен пройти по расписанию. Но второй, запланированный на начало декабря в Лиллехаммере, уже отменён из-за требований норвежского правительства об обязательном карантине для всех пребывающих в страну. А замены этапу нет. Уже сорван и финал сезона в Пекине.

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«Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование, если ничего не изменится. Страны прислали свои расценки. Если посчитать по всему Кубку мира, от начала и до конца, то выходит сумма в 523 тысячи евро. Откуда брать такие деньги? FIS во все это не вмешивается, потому что считает, что это должны решать организаторы по законам страны, которая принимает соревнования. Мне кажется, это не совсем правильно, FIS необходимо было вмешаться в эту ситуацию. Ведь жалуются все, не только мы. Американцы посчитали, что им хватит денег только на полсезона, на необходимость больших затрат указали немцы, норвежцы», — сказала глава ФЛГР в интервью ТАСС.

Может, лучше в России отбегать?

В таких условиях, возможно, лучше совсем отказаться от Кубка мира и бегать только на российских соревнованиях.



Если предположить, что изменений в ковидном протоколе не будет – а он для всех одинаков, то какой смысл в гонках без участия хотя бы одной из топ сборных? Интересно ли норвежцам будет побеждать всех остальных в отсутствие россиян и наоборот?



И будет ли в таком случае справедливым общий зачёт, когда кто-то пробежит все гонки, а кто-то не по своей воле часть этапов пропустит? Стоит ли тому же Большунову вступать в борьбу за Большой хрустальный глобус в столь неоднозначных новых условиях?

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Конечно, в таких условиях Кубок мира не имеет никакого смысла – Елена Вяльбе абсолютно права. Правда, нет никаких гарантий, что в России спортсмены не подхватят заразу – пример биатлонной сборной говорит как раз об обратном. Но зато никто не снимет сразу всю команду с любого старта, а здоровые спортсмены смогут продолжать соревноваться.



В конце концов, главный старт сезона, если он состоится – февральский чемпионат мира в Оберстдорфе. К его началу можно добиться изменения ковидного протокола. А без изменения правил и компенсации хотя бы части затрат есть риск, что о снятии с Кубка мира заявит не только Россия, но и все остальные. И это будет грандиозный скандал.