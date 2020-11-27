Норвежцы оставили Большунова без наград в первой гонке сезона. Так будет и дальше?

В Руке классическими спринтерскими гонками стартовал лыжный Кубок мира-2020/21. Действующий обладатель трофея Александр Большунов единственным из сборной России пробился в финал, но путь к наградам ему преградили три норвежца. Большунову не хватило сил, чтобы удержаться в их темпе не последнем подъёме.

А вообще, спринт завершился громкой сенсацией.

Самый титулованный российский лыжник – мимо сборной. Почему Устюгов провалил отбор Двукратного чемпиона мира и победителя «Тур де Ски» не взяли на Кубок мира, несмотря на персональную квоту.

Большунов опять один за всех

Обладатель Кубка мира в очередной раз стал лучшим из российских спортсменов. До первой гонки сезона Большунов в Муонио бежал контрольный спринт с финнами и французами и довольно легко выиграл, но в Руке уже всё было серьёзно.



Настолько серьёзно, что под угрозой отстранения от этапа оказалась сборная Норвегии. Главный тренер команды Эрик Мюр Носсум стал положительный тест на коронавирус, но повторный тест дал отрицательный результат. Ради него было сделано исключение, которое стоило сборной Норвегии 1500 евро.



Норвежцы вышли на старт. И оставили Большунова без медалей. Александр уверенно провёл квалификацию, спокойно вышел в полуфинал, а вот в финал пробился лаки-лузером. Мог ли он побороться за награды в первой же гонке сезона?



В нынешнем состоянии – нет. Ему не хватило сил, чтобы удержаться в темпе соперников на последнем подъёме. Сильнейший лыжник прошлого сезона выдал тот максимум, который есть у него на данный момент, но этого хватило только для четвёртого места. Неужели, так будет и дальше?

Нет, соперникам рано обольщаться! Наверняка уже в Руке Большунов ответит своим обидчикам в дистанционных гонках – классической разделке и коньковом преследовании. У него отличные шансы побороться за победу в мини-туре. Александр Легков в своё время выиграл этап в Руке, не сумев попасть в спринте даже в топ-30. Большунов все контрольные старты бежал под серьёзной нагрузкой, которую его тренер Юрий Бородавко снижает только сейчас.

А что остальные лыжники сборной России?

Большего, наверное, можно было ждать от бронзового призёра чемпионата мира-2019 в спринте Глеба Ретивых, но он в финал не пробился. Ему, как и Александру, не хватило сил, чтобы додержать скорость до финиша своего забега.



Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Илья Семиков выбыли на стадии четвертьфинала, а Ермил Вокуев, Алексей Червоткин и Илья Порошкин не прошли квалификацию.

Сенсация, которую ждали два года

А вообще мужской спринт завершился сенсационно. Нет, как раз то, что на пьедестале три норвежца – это обычное дело. Но ведь важно, в каком порядке. И на первой строчке – не Йоханнес Клебо.



После 16 побед подряд в спринтерских гонках на этапах Кубка мира главный соперник Большунова потерпел поражение. На последнем подъёме он включил фирменный бег в горку, но был бит своим же оружием. Клебо проиграл Эрику Вальнесу. Тот пробежал подъём чуть быстрее, а на финишной прямой не позволил Йоханнесу приблизиться.



Слова Клебо после поражения были философскими: «Когда-то это должно было случиться», но вид у него был абсолютно растерянный. А Вальнес был на вершине счастья. Третьим стал Эмиль Иверсен.

Права на видео принадлежат FIS. Посмотреть ролик можно в официальном «инстаграм»-аккаунте FIS

Даже такая Непряева – лучшая из наших

У женщин пьедестал получился полностью шведским, а выиграла 20-летняя Линн Сван.



Из россиянок в финал не пробился никто, а в полуфинале сборную России в одиночестве представляла Наталья Непряева. На отборочных стартах в Муонио она потерпела два существенных поражения от Татьяны Сориной, но на этапе Кубка мира вновь оказалась лучшей в нашей команде. И это настораживает, ведь Непряева далека от оптимальной формы.

Хотя Татьяна Сорина, прекрасно проведшая квалификацию, могла бы как минимум побороться за финал. Но в итоге осталась даже без полуфинала. На финишную прямую она вышла лидером своего забега, но проиграла двум шведкам и не попала в число лаки-лузеров. Показалось, что лыжи у Сориной не слишком хорошо работали на скольжение.

«Кубок мира не имеет смысла». Вяльбе пригрозила снять с турнира лыжную сборную России Стоит ли Александру Большунову биться за второй Хрустальный глобус в новых условиях?

Юлия Ступак (совсем недавно Белорукова – привыкайте к новой фамилии!) пробилась в топ-30, но в своём четвертьфинале стала последней. Пока двукратный призёр Олимпийских игр явно не в той форме, которую ждут от неё болельщики.



Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Алиса Жамбалова и Екатерина Смирнова квалификацию не прошли.



В субботу в Руке – классические разделки. Там у Большунова больше шансов.