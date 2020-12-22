За решётку он отправится не впервые: после Олимпиады в Сочи он уже сидел за пьяное ДТП.

Скандальный Король лыж из Норвегии сядет в тюрьму. Как же Нортуг до этого докатился?

Великому норвежскому лыжнику Петтеру Нортугу придётся посидеть в тюрьме. Суд решил, что ему нужно провести за решёткой семь месяцев, чтобы осознать, что нельзя ездить по дорогам с превышением скорости на 150 км/ч, а также употреблять и хранить наркотические вещества.

Тем более что в тюрьму Король лыж из Норвегии попадает не впервые.

И как великий спортсмен до этого докатился?

Гонки с комментариями

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира в начале 2010-х едва ли не в одиночку делал лыжный спорт популярным, устраивал шоу на трассе, издевался над соперниками и привлекал всеобщее внимание. Но теперь он устроил шоу совсем другого рода.

В середине августа норвежец летел по трассе со скоростью свыше 200 км/ч, тогда как разрешённая скорость на том участке, где его остановила полиция, составляла всего 80 км/ч. К счастью, он никого не сбил и не устроил ДТП, иначе загремел бы в тюрьму на годы.

Нортуг лихачил так, как делал это на лыжной трассе – одной рукой управляя машиной, а другой снимая всё происходящее на камеру смартфона. К тому же он во время обгонов успевал всё комментировать и оскорблять других участников дорожного движения.

«Петтер забыл терапевтическое исключение оформить». У лыжника Нортуга нашли наркотики Он уже сидел в тюрьме после Олимпиады в Сочи. Наверное, ему понравилось.

Конечно, в тот момент никто ничего не слышал и в интернет Нортуг ничего не выкладывал, но следователи нашли запись, внимательно изучив телефон Петтера.

Поведение легендарного лыжника показалось полицейским подозрительным, помимо того что он грубейшим образом нарушил правила вождения. В итоге полиция отправилась к Нортугу в гости и обнаружила там кокаин и таблетки, содержащие наркотические вещества. Спортсмен признался, что приобрёл наркотики для себя и употреблял их.

Реальный срок

Разбирательство дела продолжалось ровно четыре месяца.

Всё это время Нортуг был ограничен в своих перемещения, а на суде полностью признал свою вину, ограничиваясь предельно краткими ответами, которые давал по видеосвязи.

Обвинение требовало восемь месяцев, адвокат настаивал на шести. В том случае, если бы суд согласился с доводами защиты, Нортуг мог рассчитывать на домашний арест. Неприятно, но пережить можно.

«Русские терпеть не могут проигрывать». Легендарный Нортуг – откровенно о лыжных гонках Скандальный чемпион из Норвегии ставит себя выше Большунова, не представляет мировой спорт без России и рассуждает о препаратах от астмы.

Но суд Осло был неумолим. Нортуг получил семь месяцев реальной тюрьмы и пожизненное лишение прав. Вроде бы и уступка защите, но совсем несущественная. А срок в любом случае придётся отбыть.

В марте сядешь – летом выйдешь

Предварительно Нортуг отправится в тюрьму в марте 2021 года. При отличном поведении главный шоумен лыжных гонок имеет шанс выйти на свободу уже через четыре месяца, а то и раньше. Но точно не через 50 дней, которые он отсидел за пьяное ДТП после Олимпиады в Сочи. Тогда его, между прочим, тоже лишали прав, но лыжник смог их вернуть.

К июлю 2021-го Петтер имеет шанс быть на свободе. Вот только за руль он больше не сядет. Как минимум в течение пяти лет. После этого Нортуг может подать апелляцию на возвращение водительских прав. Но вернут ли ему их после повторного инцидента – вопрос.

Пожалуй, пора Петтеру получать адреналин другим образом – тем, которым он и получал его всю активную карьеру. В 35 лет он вполне может вернуться в лыжи. Если очень захочет.