У женщин такого явного лидера нет. Наталья Непряева проигрывала норвежкам, но их на нынешней многодневке не будет.

Лыжник из России – главный фаворит «Тур де Ски». Главное, чтобы Большунову не стало скучно

В первый день Нового года стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Восемь гонок за десять дней, спринты, масс-старты, гонки преследования и разделки – всё как обычно. Все гонки короткие и динамичные. Главные фавориты – россияне. Будет даже один норвежец, хотя сборная Норвегии и отказалась от участия в многодневки.

Большунов против всех

Действующий чемпион «Тур де Ски» – Александр Большунов. Он же действующий обладатель Кубка мира, он же лидер текущего розыгрыша.



Лидер сборной России набрал отличную форму. Как заметила президент ФЛГР Елена Вяльбе в интервью «Чемпионату», к «Тур де Ски» спортсмены достигают одного пика формы, к чемпионату мира – вновь должны набрать.

Российские лыжники забрали золото в напряжённой гонке. Опередили французов на 0,2 секунды! Девушки прорывались к золоту с последнего места после падения, но упустили победу на финишной прямой.

Большунов – безоговорочный фаворит. Он готов бежать любые гонки. При этом его тренер Юрий Бородавко говорит, что Александру нужно ещё немного поработать над скоростью.



Большунов просто сильнейший лыжник мира на данный момент, и если он не выиграет «Тур де Ски», это станет настоящей сенсацией. Главное, чтобы ему не стало скучно без серьёзных конкурентов.

Кто бросит ему вызов?

Сборная Норвегии от «Тур де Ски» отказалась. Финн Ийво Нисканен в последний момент снялся с многодневки. Лыжников остальных команд – даже швейцарца Дарио Колонью – вряд ли можно считать конкурентами Большунову.

Остаются только россияне. В отдельных дистанционных гонках лыжники сборной России способны навязать Большунову борьбу. А в спринте ещё и итальянец Федерико Пеллегрино.

Сложно представить ситуацию, когда к последней гонке – масс-старту в гору – Большунов не создаст себе большой отрыв.

Хорошо бы отрыв был минимальным, чтобы увидеть борьбу. Но более вероятным видится вариант, при котором все три призовых места по итогам многодневки достанутся россиянам.

Российские лыжники заняли весь пьедестал на Кубке мира. Но настоящий герой – Белорукова! Юлия завоевала первую медаль после возвращения в спорт. Интересно, что напишут шведы и норвежцы?

Ещё можно отметить, что в «Туре» всё-таки примет участие один норвежец.



Это Томас Вестгор, живущий в Тронхейме, но выступающий за сборную Ирландии. Других шансов пробиться на уровень Кубка мира у него не было. А Ирландия – родина его мамы. И Вестгор, несомненно, лучший лыжник в истории страны. Конечно, Вестгор не Клебо, не Крюгер и не Иверсен, но утверждать, что на «Туре» не будет ни одного норвежца, немного неточно.

Непряева замахнётся на трофей?

У женщин конкуренция будет намного выше именно благодаря отсутствию норвежек. Когда участвовала та же Тереза Йохауг, всем остальным оставалось бороться только за места от второго и ниже. С Йохауг не каждый лыжник-мужчина из первой двадцатки мирового рейтинга в гонке в финальную гору справится.

Зато примут участие сильные шведки, финки, сильно проводят сезон американки. Да не просто сильно, а невероятно сильно – Роси Бреннан вообще лидирует в Кубке мира.

Но со всеми этими соперницами лидеры нашей сборной должны бороться.

«Сказала ей, что она сумасшедшая». Итальянская лыжница выбила россиянку Сорину с трассы А Александр Большунов остался без медали в спринте.

Та же Наталья Непряева дважды была второй на «Туре» и при участии норвежек. Но не стоит обращать внимание на то, кто бежит многодневку, а кто нет. Главное – показать то, на что готова она сама.

Собственно, это общая задача для всех российских участников.

У сборной России есть отличный шанс выиграть и мужской, и женский зачёт «Тур де Ски».

Состав сборной России на «Тур де Ски»

Мужчины: Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Александр Терентьев.



Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина, Анастасия Фалеева.

Расписание «Тур де Ски»

1 января, пятница



13:45 – спринт, коньковый стиль.



2 января, суббота



14:30 – масс-старт, классический стиль, 10 км, женщины.

16:45 – масс-старт, классический стиль, 15 км, мужчины.

3 января, воскресенье



13:35 – гонка преследования, коньковый стиль, 15 км, мужчины.

17:25 – гонка преследования, коньковый стиль, 10 км, женщины.



5 января, вторник



15:00 – гонка с раздельным стартом, коньковый стиль, 10 км, женщины.

16:45 — гонка с раздельным стартом, коньковый стиль, 15 км, мужчины.



6 января, среда



15:30 — гонка преследования, классический стиль, 10 км, женщины.

16:40 — гонка преследования, классический стиль, 15 км, мужчины.



8 января, пятница



15:15 – масс-старт, классический стиль, 15 км, мужчины.

17:35 – масс-старт, классический стиль, 10 км, женщины.



9 января, суббота



15:05 – спринт, классический стиль.



10 января, воскресенье



14:45 – масс-старт, свободный стиль, 10 км, женщины.

17:35 – масс-старт, свободный стиль, 10 км, мужчины.