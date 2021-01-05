Многодневка не превратилась в чемпионат России только из-за столкновения русских между собой и усилий двух ветеранов.

Лыжники из России разрывают «Тур де Ски». Но разве это сенсация?

«Тур де Ски» переехал из Валь-Мюстайра в Тоблах, где прошли коньковые разделки. У мужчин в топ-8 забежали семь российских лыжников, а победил Александр Большунов. Лыжная многодневка у мужчин не превратилась в выездной чемпионат России в горах только из-за наличия спринтерских гонок. Ну и невероятных усилий швейцарского и французского ветеранов.

Большунов, Спицов, Якимушкин

Александр Большунов выиграл на «Тур де Ски» третью гонку подряд. На этот раз коньковую разделку на 15 км в итальянском Тоблахе. Лишь на бонусной спринтерской отсечке 1,7 км Александр не был первым, уступив Глебу Ретивых, который бьётся за красную майку лидера спринтерского зачёта.

На всех остальных отсечках Большунов был лидером – лишь преимущество немного колебалось в интервале от 5 до 13 секунд. Обладатель Кубка мира стартовал последним в красной группе и всё контролировал. Его победы уже становятся привычными, но какую же титаническую работу проделывает Александр для того, чтобы сейчас так бегать! И это он ещё не на пике формы.

Вернулся в топ-3 Денис Спицов, который с каждой гонкой выглядит всё лучше и лучше. Подопечный Юрия Бородавко просто фантастически прошёл последнюю треть дистанции. Он обыграл абсолютно всех, в том числе и Большунова. Призовое место Спицова практически гарантировало ему место в составе на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Как и Ивану Якимушкину его бронза. Год назад в том же Тоблахе он был вторым, уступив только Сергею Устюгову. Якимушкин уже четвёртый раз забежал в топ-3 на этапах Кубка мира. Перед стартом сезона он осторожно говорил о том, что форма может быть чуть хуже по многим причинам. Ничего подобного.

Выездной чемпионат России

Ещё четверо наших парней забежали в первую восьмёрку. Лишь французскому ветерану Морису Манифика удалось разбавить российские флаги в протоколе – он в итоге стал шестым.

Алексей Червоткин, Артём Мальцев, Евгений Белов, Андрей Мельниченко – все провели очень сильную гонку. Как и лидер молодёжного зачёта Александр Терентьев, в дистанционной гонке забежавший в топ-15! Если бы эта гонка была решающей в плане выбора спортсменов на два коньковых этапа эстафеты на чемпионат мира, у тренерского штаба разрывалась бы голова.

«Отстой, что ещё сказать?» Норвежец Клебо разочарован победами Большунова на «Тур де Ски» У россиянина уже две победы на этапах многодневки, а его главный соперник тренируется и смотрит гонки по телевизору.

Русские лыжники просто разрывают «Тур де Ски». Но разве это сенсация? Норвежцев (и пусть кусают локти, глядя на гонки по телевизору) нет, финн Ийво Нисканен снялся в последний момент. Это их право, их решение. Наши же не должны поддаваться остальным?

По большому счёту, за исключением спринтерских гонок, где великолепно выглядит итальянец Федерико Пеллегрино, все дистанционные могли завершиться полным триумфом сборной России. Но в классическом масс-старте наши сами друг друга завалили и пустили на пьедестал швейцарского ветерана Дарио Колонью, а в коньковом преследовании Манифика дотерпел до бронзы.

Хорошо бы в такой же форме подойти и к чемпионату мира в Оберстдорфе.

Непряева в минутах отставания

У женской сборной России далеко не всё так радужно.

Юлия Ступак бьётся за высокие места в каждой гонке, в коньковой разделке она 2,5 секунды уступила шведке Эббе Андерсон, очень близко и Татьяна Сорина.

А вот Наталья Непряева, которая два сезона была абсолютным лидером команды, с каждой гонкой выступает всё хуже и опускается в общем зачёте всё ниже.

Шведский журналист заподозрил лыжницу Сорину в обмане. Вяльбе и Губерниев ответили резко А может быть, он просто расстроен тем, что «русская сенсация» на финише уделала шведок?

Победительнице гонки американке Джессике Диггинс наша прима проиграла полторы минуты. Полторы минуты на 10 км! А в общем зачёте Непряева уступает той же Диггинс уже три минуты. И судя по всему, это отставание в дальнейших гонках только вырастет.

Если Непряева не наберёт форму к чемпионату мира, у нашей команды будет мало шансов побороться за медаль в эстафете, как было в Пхёнчхане и Зеефельде.