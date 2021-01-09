Большунов в шаге от уникального достижения. Рекордная серия Устюгова под ударом

Россиянин выигрывает на Тур де Ски, даже не толкаясь палками. Но теперь ему нужно побеждать в спринте, который он выигрывал лишь однажды.

Красивая победа Александра Большунова в классическом масс-старте в Валь-ди-Фьемме стала для лидера сборной России пятой подряд в рамках «Тур де Ски» – 2021. Он повторил достижение Сергея Устюгова, которое тот установил четыре года назад, также одержав в лыжной многодневке пять побед подряд. Большунов в шаге от уникального достижения, но чтобы стать единоличным рекордсменом, ему нужно сделать то, чего он добивался лишь однажды в карьере.

Даже толкаться не пришлось

Большунов выиграл классический масс-старт очень ярко.

Он сделал всё безупречно как тактически, так и технически. Александр не рюкзачил за остальными, как делает большинство его соперников. Он работал и тогда, когда догонял Евгения Белова, и на спринтерских отсечках, и просто тащил пелотон за собой.

Большунов подхватил рывок итальянца Франческо де Фабиани, одного из сильнейших в мире специалистов именно в классических масс-стартах. Де Фабиани практически всегда забегал в этой дисциплине в призы.

Александр же не просто удержался, а сделал всё так, чтобы и силы сохранить, и шансов соперникам не дать.

«Большунов – просто монстр». Даже норвежцы восхищены триумфом России на «Тур де Ски» Зарубежные СМИ сравнивают лидера нашей сборной с царём и вспоминают Российскую империю.

Он выкатил на финишную прямую технично и мощно, до последнего сидел, стараясь не толкаться. А затем продемонстрировал впечатляющий спурт, мгновенно увеличив гандикап. Он словно отрабатывал то, что должно случиться в классическом спринте.

Большунов в шаге от рекорда

Большунов одержал пятую победу подряд на нынешнем «Тур де Ски». Ранее такое удавалось только одному лыжнику. В 2017-м Сергей Устюгов под девизом «Я – русский, и я – чистый» выиграл пять гонок подряд со старта «Тура». Он был близок к тому, чтобы выиграть все семь гонок, но в масс-старте, после которого оставалась только финальная гора, Устюгов в бешеной гонке проиграл норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю.

Теперь рекорд Устюгова под ударом. Но чтобы стать единоличным рекордсменом, Большунову нужно выиграть классический спринт. За свою карьеру на Кубке мира у Александра такая победа была. В ноябре 2018-го россиянин опередил норвежца Йоханнеса Клебо, который уже праздновал первое место и не видел, что за его спиной разогнался русский экспресс.

Клебо подшутил над своим проигрышем Большунову в спринте на 1-м этапе Кубка мира

Если бы спринт был коньковым, у Большунова было бы гораздо меньше шансов на установление рекорда. Классика должна ему помочь. Александр обладает самым мощным финишем из всех участников «Тур де Ски» — тут даже спринтеры Пеллегрино и Глеб Ретивых немного уступают. Весь вопрос только в том, насколько Александр выложился в предыдущих гонках. Будет ли он штурмовать рекорд перед финальной горой или остановится на том, чего уже добился, чтобы обойтись во время подъёма на Альпе Чермис без малейшего риска?

«Отстой, что ещё сказать?» Норвежец Клебо разочарован победами Большунова на «Тур де Ски» У россиянина уже две победы на этапах многодневки, а его главный соперник тренируется и смотрит гонки по телевизору.

Большунов во всех предыдущих гонках «Тур де Ски» работал на максимуме. Если сделает то же самое вновь, то станет единоличным рекордсменом – шесть побед подряд в рамках одной многодневки. Тем более, на кону не только рекорд, но и целая минута в виде возможных бонусов.