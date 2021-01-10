Россия завершила «Тур де Ски» триумфом. Большунов на горе, кажется, даже не запыхался

Последний день знаменитой лыжной многодневки «Тур де Ски» вновь принёс поклонникам сборной России массу ярких впечатлений. Да, может быть, не получилось добиться абсолютно возможного максимума, но были и слёзы, и танцы, и потрясающие победы.

Россия завершила «Тур де Ски» триумфом.

Большунов разорвал всех на «Тур де Ски». Во время награждения он рычал и пел гимн! Никому из россиян прежде не удавалось выиграть знаменитую лыжную многодневку дважды. Большунов сделал это!

«Почему я всё время реву на камеру?»

Первыми на старт одной из сложнейших в мире дистанций вышли девушки. В женском зачёте фаворитом была американка Джессика Диггинс, опережавшая ближайшую преследовательницу – россиянку Юлию Ступак – на 54 секунды. Впрочем, рядом с Юлией были и ещё пять соперниц, включая Наталью Непряеву и Татьяну Сорину, так что в случае провала Диггинс на финальной горе борьба за победу в «Туре» на последних метрах дистанции могла бы быть очень яркой.

Джессика перед финальной гонкой пообещала, что выложит все силы, чтобы выиграть и стать первой в истории победительницей «Тур де Ски» не из Европы. И, пожалуй, формат масс-старта, который второй год подряд предлагают организаторы, был ей на руку. На равнинном участке трассы Джессика держалась в головной группе и контролировала отрывы соперниц. А чтобы отыграть минуту на горе, нужно выложиться по-полной. Да, подъём крутой – порядка 400 метров на 2,5 километра дистанции вверх по «красной» горнолыжной трассе. Но всё же недолгий.

Ещё одна яркая победа русских лыж. Уставшая Непряева вырвала победу на последнем подъёме! Большунов тоже выиграл. Но разве в этом кто-то сомневался?

Единственной спортсменкой, попытавшейся оторваться от Диггинс, была шведка Эбба Андерссон. Но она хоть и пошла в подъём первой, далеко умчать не смогла. Джессика держала соперницу в зоне видимости и в итоге второе место на финише позволило ей отпраздновать победу в «Туре».

Юлия Ступак взобралась в финальную гору четвёртой, но отстала от победительницы не сильно, поэтому своё второе место в общем зачёте многодневки удержала, повторив достижение Натальи Непряевой. Сама Непряева в 2021 году заняла седьмое место, а Татьяна Сорина стала четвёртой. Побед в «Тур де Ски» у россиянок пока нет, но хочется верить, что ещё будут.

После финала Юлия была эмоциональна, как и всегда: «О Господи, почему я всё время реву на камеру?» – задавалась вопросом российская лыжница. Однако уже через несколько минут она отошла и на пьедестале вновь исполнила зажигательный танец. Юлия, браво!

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«Было круто победить»

Если у женщин хоть какая-то интрига в борьбе за главный трофей перед стартом жила, то у мужчин представить, что Большунов растеряет самый большой отрыв в истории «Тур де Ски» было невозможно. Александр выиграл первые пять гонок, а в шестой был третьим. Если бы победил и в спринте, то стал бы обладателем уникального рекорда. Но и без него в общем зачёте всё было в порядке – 3 минуты и 22 секунды. Только форс-мажор может помешать растерять такой отрыв.

Большунов в шаге от уникального достижения. Рекордная серия Устюгова под ударом Россиянин выигрывает на Тур де Ски, даже не толкаясь палками. Но теперь ему нужно побеждать в спринте, который он выигрывал лишь однажды.

Куда интереснее выглядели локальные схватки. Удержит ли Большунов и красную майку лидера по очкам в борьбе с Глебом Ретивых? Смогут ли россияне сбросить Мориса Манифика со второго места? Кто из россиян получит как минимум бронзу? Ведь в общем зачёте места с третьего по пятое занимали Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов. Дальше – отрывы больше минуты.

К началу горы стали понятны две вещи. Во-первых, Глеб Ретивых отстал и оставил красную майку Большунову. Во-вторых, французы решили сработать командой, чтобы помочь Манифика сохранить второе место в общем зачёте. Россияне, впрочем, тоже друг друга в беде не бросали: в головной группе только и были, что лыжники в красных и голубых комбинезонах.

К середине горы Спицов пошёл в отрыв. Чтобы выбраться на второе место в общем зачёте ему нужно было оторваться от Манифика на 28 секунд. Морис понемногу отставал, но белый флаг выбрасывать не собирался: сжав зубы шёл вторым, проигрывая порядка 10-15 секунд. Увы, но больше Денису оторваться не удалось. Он закончил гонку первым, но в общем зачёте опередил лишь Якимушкина и Мальцева в борьбе за третье место. Манифика остался вторым в «тотале».

Большунов, если бы захотел, мог подниматься в гору вообще не торопясь, однако он вновь выложился и занял в гонке второе место, только укрепив своё преимущество в общем зачёте над соперником из Франции. Никто из россиян прежде не выигрывал «Тур де Ски» дважды. Большунов стал первым! Потрясающие полторы недели для лидера сборной России!

Сложилось ощущение, что Большунов даже не сильно запыхался, поднявшись на жестокую гору. Манифика упал в снег и едва мог дышать, а Александр быстро восстановился и пошёл давать интервью в статусе чемпиона. Перед камерами он уже был практически свеж.

Александр Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски»

«Очень рад выиграть «Тур де Ски» второй год подряд. Это огромная честь выиграть такую большую гонку. Этот турнир, несмотря на десять дней, на восемь гонок, прошёл на одном дыхании для меня, реально пролетел. Сегодня было круто победить», – с улыбкой подвёл итоги Большунов.

Совсем скоро чемпионат мира. А там – грандиозные битвы с норвежцами. Ух!