Большунов свалился в снег во время битвы с норвежцами. Сам виноват или «помогли»?

Возвращение норвежских лыжников на Кубок мира ознаменовалось громким конфликтом. Александр Большунов на финише скиатлона бился сразу с пятью норвежцами, но столкнулся с Хансом Кристером Холундом и упал, лишившись возможности побороться за медаль.
Сразу после финиша оба лыжника обвинили друг друга в некорректных действиях.
Один против всех
В Лахти впервые в нынешнем сезоне лыжники вышли на старт скиатлона. И поначалу красная армада россиян смешалась с красно-белой армадой норвежцев. Но если на классике всё так и закончилось, то после переобувания на конёк наши постепенно начали отваливаться.
В итоге километров за пять до финиша сложилась привычная по прошлому сезону картина: Александр Большунов остался в окружении пяти норвежцев. И за несколько сотен метров до финиша случилась ситуация, в которой сложно разобраться.
Большунов столкнулся с Хансом Кристером Холундом. Оба завалились в снег, россиянин достаточно быстро поднялся и бросился в погоню, но безуспешно, а Холунд запутался в сетке, сломал обе палки и бороться уже не пытался. В итоге Большунов – пятый, Холунд – шестой.
Но кто виноват в падении? Сам Большунов или ему «помогли»?
«В таких действиях не было необходимости»
Норвежцы, конечно, обвинили в столкновении россиянина.
«Большунов шёл сзади и пытался пройти через меня. Я сломал обе палки, когда влетел в сетку. Считаю, что в таких действиях не было необходимости. Судьба гонки решалась не там. Если кто-то налетает на тебя сзади, то приходится уходить в сторону. Можно было решить всё где угодно, но не в этом повороте», – заявил Холунд по горячим следам в интервью TV2.
Его поддержали партнёры по команде.
«Большунов должен извиниться, ведь он въехал в соперника сзади. Он слишком близко находился и уйти от столкновения не мог», – сказал бронзовый призёр гонки Пол Голберг.
«Он постоянно создаёт опасность, не видит людей на трассе и рвётся вперёд. Ничего нового, но странно, что с Холундом получилось настолько серьёзно. Приходится держать дистанцию, когда идёшь рядом с россиянином», – заявил победитель гонки Эмиль Иверсен в интервью NRK.
«Возвращать долги будем на чемпионате мира»
У Большунова другая версия.
«Норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунд упал на меня, а трое убежали без шансов. Это не специально, но они могут всё это продумать заранее. Но сегодня можно проиграть. Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пусть порадуются. Сегодня не тот день, надеюсь, на чемпионате мира будет лучше», — заявил Александр в эфире «Матч ТВ».
«В серой зоне, где нет камер, Холунд завалился на Большунова — и они оба вылетели с трассы. Борьба за медали на этом закончилась. Всё это очень странно. Помним, как норвежцы говорили о командной тактике, и подобные случаи вызывают вопросы. Не обвиняю норвежцев, но закрадываются некоторые сомнения. Если понадобится, мы тоже можем ответить. Конечно, Саша расстроен. Мы хотим бороться за медали в честной борьбе», – прокомментировал «Чемпионату» инцидент тренер спортсмена Юрий Бородавко.
Это уже не первый инцидент между Большуновым и норвежскими лыжниками. Они и оттесняли его на трассе, и под ноги бросались. Но в данном случае, кажется, вина как минимум обоюдная.
Гораздо важнее другое. Большунов как обычно боролся с норвежцами, а вот остальные наши парни отвалились. Возможно, сказалось то, что наши бились на «Тур де Ски», а скандинавы устраивали междусобойчики на национальных стартах.
У женщин норвежки тоже заняли весь пьедестал. Лучшей из наших стала Наталья Непряева, финишировавшая шестой.
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