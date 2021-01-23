Тренер сборной России сказал, что это был странный эпизод. И пригрозил ответом.

Большунов свалился в снег во время битвы с норвежцами. Сам виноват или «помогли»?

Возвращение норвежских лыжников на Кубок мира ознаменовалось громким конфликтом. Александр Большунов на финише скиатлона бился сразу с пятью норвежцами, но столкнулся с Хансом Кристером Холундом и упал, лишившись возможности побороться за медаль.



Сразу после финиша оба лыжника обвинили друг друга в некорректных действиях.

Один против всех

В Лахти впервые в нынешнем сезоне лыжники вышли на старт скиатлона. И поначалу красная армада россиян смешалась с красно-белой армадой норвежцев. Но если на классике всё так и закончилось, то после переобувания на конёк наши постепенно начали отваливаться.

В итоге километров за пять до финиша сложилась привычная по прошлому сезону картина: Александр Большунов остался в окружении пяти норвежцев. И за несколько сотен метров до финиша случилась ситуация, в которой сложно разобраться.

Большунов столкнулся с Хансом Кристером Холундом. Оба завалились в снег, россиянин достаточно быстро поднялся и бросился в погоню, но безуспешно, а Холунд запутался в сетке, сломал обе палки и бороться уже не пытался. В итоге Большунов – пятый, Холунд – шестой.

Но кто виноват в падении? Сам Большунов или ему «помогли»?

«В таких действиях не было необходимости»

Норвежцы, конечно, обвинили в столкновении россиянина.



«Большунов шёл сзади и пытался пройти через меня. Я сломал обе палки, когда влетел в сетку. Считаю, что в таких действиях не было необходимости. Судьба гонки решалась не там. Если кто-то налетает на тебя сзади, то приходится уходить в сторону. Можно было решить всё где угодно, но не в этом повороте», – заявил Холунд по горячим следам в интервью TV2.



Его поддержали партнёры по команде.

«Не хочу видеть комбинезоны русских!» Реакция иностранцев на победы России в «Тур де Ски» Большуновым восхищаются и называют безумцем. Норвежцы не уверены, что его можно победить.

«Большунов должен извиниться, ведь он въехал в соперника сзади. Он слишком близко находился и уйти от столкновения не мог», – сказал бронзовый призёр гонки Пол Голберг.



«Он постоянно создаёт опасность, не видит людей на трассе и рвётся вперёд. Ничего нового, но странно, что с Холундом получилось настолько серьёзно. Приходится держать дистанцию, когда идёшь рядом с россиянином», – заявил победитель гонки Эмиль Иверсен в интервью NRK.

«Возвращать долги будем на чемпионате мира»

У Большунова другая версия.

«Норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунд упал на меня, а трое убежали без шансов. Это не специально, но они могут всё это продумать заранее. Но сегодня можно проиграть. Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пусть порадуются. Сегодня не тот день, надеюсь, на чемпионате мира будет лучше», — заявил Александр в эфире «Матч ТВ».

«В серой зоне, где нет камер, Холунд завалился на Большунова — и они оба вылетели с трассы. Борьба за медали на этом закончилась. Всё это очень странно. Помним, как норвежцы говорили о командной тактике, и подобные случаи вызывают вопросы. Не обвиняю норвежцев, но закрадываются некоторые сомнения. Если понадобится, мы тоже можем ответить. Конечно, Саша расстроен. Мы хотим бороться за медали в честной борьбе», – прокомментировал «Чемпионату» инцидент тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Норвежский лыжник умышленно сбил Большунова, чтобы победил Клебо. Это просто возмутительно Разумеется, последствий не будет. Грязные методы сборной Норвегии, пытающейся любой ценой спасти своего лидера, перешли все границы.

Это уже не первый инцидент между Большуновым и норвежскими лыжниками. Они и оттесняли его на трассе, и под ноги бросались. Но в данном случае, кажется, вина как минимум обоюдная.

Гораздо важнее другое. Большунов как обычно боролся с норвежцами, а вот остальные наши парни отвалились. Возможно, сказалось то, что наши бились на «Тур де Ски», а скандинавы устраивали междусобойчики на национальных стартах.

У женщин норвежки тоже заняли весь пьедестал. Лучшей из наших стала Наталья Непряева, финишировавшая шестой.