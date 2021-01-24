«Русский человек не даст себя обидеть». Что говорят о скандальном финише Большунова

Тренер сборной России считает, что нельзя давать волю эмоциям. А отец спортсмена уверен, что соперникам нужно отвечать ещё жёстче. Кто прав?

Инцидент, который произошёл во время мужской лыжной эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти между лидером сборной России Александром Большуновым и финном Йони Мяки, вызвал бурную реакцию в спортивном мире. Поведение финна на трассе и россиянина после финиша заслонило собой всё. Такие страсти и в смешанных единоборствах не всегда бывают!

Посмотреть видео можно на странице FIS Cross Country в «Твиттере». Права на видео принадлежат International Ski Federation.

«Русский человек не даст себя обидеть»

Евгений Белов, который бежал в составе сборной России на втором этапе, поддержал товарища по команде.



«Полностью поддерживаю Большунова и поступил бы аналогично на его месте. Не согласен с решением FIS дисквалифицировать только русскую команду, этого же заслуживали и финны. Раз за разом, случай за случаем, когда мы (русские) видим, что дисквалифицируют и наказывают только Россию, то в дальнейшем таких ситуаций будет только больше.

Будут наказывать страну, но отдельно взятый русский человек не даст себя обидеть. Если вас лишают медали не по вашей вине, а тот, кто лишил этой медали, остаётся невиновным, о каком спокойствии может идти речь? Значит, ты просто овощ», – написал Белов в своём «инстаграме».

«Если им не отвечать, то они Россию будут унижать»

Отец российского спортсмена Александр Большунов — старший уверен, что соперникам в подобных ситуациях нужно отвечать ещё жёстче.



«У финна слева была дорожка, но он почему-то начал смещение в сторону Саши. Раньше было намного справедливее: когда зашёл в створ, нельзя пересекать путь. И сейчас первое касание было финна, он наехал на лыжи Саше. Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Я на стороне сына. Может, даже хлеще поступил бы.

Большунов проиграл, психанул и ударил соперника палкой. Команду России дисквалифицировали У лидера российской сборной сдали нервы. Теперь его серьёзно накажут.

Помню, как Клебо Устюгова нагло объехал раз, второй. Просто нужно подходить по-русски и давать в морду. Но этого нельзя делать, к сожалению. Он подошёл и извинился, всё. Ругать его не буду, он уже взрослый», – заявил отец Большунова в интервью «Р-Спорту».

«Надеюсь, такого больше не повторится»

Сам финн Мяки заявил, что был удивлён действиями Большунова. Но немного.



«Я был немного удивлён. Всё случилось неожиданно. Считаю, что это плохо для спорта, и надеюсь, что такое не повторится. Соревнование есть соревнование. Как спринтер я просто так коридор не отдам. Надеюсь, он это знает», — сказал Мяки в интервью TV2.



«Когда мы вышли на финишную прямую, справа от меня было мало места, но Большунов решил обогнать меня по этой траектории. Я делал всё правильно и выбрал оптимальную траекторию. Думаю, это было непрофессионально с его стороны. Он не извинился», – уточнил Мяки в эфире «Матч ТВ».

«Сразу же ударил бы в ответ»

Норвежец Эмиль Иверсен, который смотрел на всё происходящее со стороны, заметил, что реакция финна, оставшегося лежать на спине после столкновения, была слишком мягкой.



«Будь я на месте финна, встал бы и сразу же ударил Большунова в ответ», – сказал Иверсен таблоиду VG. А чуть позже он дал более развёрнутую точку зрения.

Большунов свалился в снег во время битвы с норвежцами. Сам виноват или «помогли»? Тренер сборной России сказал, что это был странный эпизод. И пригрозил ответом.

«Некрасиво получилось. Неприятно смотреть. Ощущение, словно подростки в клубе подрались. Неловко для всей российской команды и особенно для Большунова. Так вести себя нельзя. Не всегда всё получается, последствий вышло много. Ему теперь это исправлять и исправлять. Наверняка, он скажет, что во всём виноват финн. И получит массу поддержки в России», — цитирует Иверсена TV2.

«Такое поведение недопустимо»

То, что сделал Большунов после финиша, осудил и его тренер Юрий Бородавко.



«Мяки повёл себя неспортивно, прыгнул на лыжи, перекрыл траекторию. Но Саша тоже повёл себя неправильно, дал волю эмоциям. Так бы дисквалифицировали только финнов, мы получили бы второе и третье места. Поговорим с ним, обсудим всё. В любом случае, что бы ни происходило, нельзя настолько давать волю эмоциям. Такое поведение недопустимо», — сказал Бородавко «Чемпионату».

«Плохо то, что произошло после финиша»

«Мы были в комнате жюри, нам показали запись эпизода. То, что произошло после финиша, это плохо. Александру не следовало так поступать, в этом нет сомнений. Если бы такое случилось на чемпионате мира, это стало бы катастрофой», – отметил тренер сборной России Маркус Крамер в интервью шведскому Aftonbladet.

«Палкой-то зачем?»

Дмитрий Губерниев на время даже про биатлон забыл, посвятив значительное количество эфирного времени своей программы разбору инцидента. И выразил своё мнение в телеграм-канале.



«Палкой-то зачем? Что в лыжной команде происходит, ребята? Это что такое? Это дисквал! Так не надо делать, Саша Большунов», — написал Губерниев.

«Он его не бил»

«Минут 15-20 пытались этому составу жюри объяснить, что они не правы. Уже подаём апелляцию в комитет по правилам и контролю. У них есть два пункта. Первый — поведение спортсмена, за что мы дисквалифицированы. Второе — они не считают, что финский спортсмен нарушил правила. С этой ситуацией мы абсолютно не согласны, считаем это грубым нарушением правил.



Понятно, что спортсмен на эмоциях. Собственно, он его не бил. Бил по снегу палкой. Пусть ещё несколько раз посмотрят видео. Но мне там уже просто нельзя было находиться, потому что я реально очень кричу», — заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

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