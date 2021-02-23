Десять лет доминирования. Самые яркие победы российских лыжников на чемпионатах мира

24 февраля стартует чемпионат мира по лыжным гонкам, от которого российские болельщики ждут большого количества медалей, особенно золотых. А уж после провального мирового первенства по биатлону всем хочется позитива и успехов. Тем более, что история российского лыжного спорта богата на яркие победы победами. Самое время вспомнить, как Лариса Лазутина, Елена Вяльбе, Никита Крюков, Сергей Устюгов и другие разрывали всех на чемпионатах мира.

Триумф и доминирование женской сборной России в 90-х

Все 90-е годы XX века – один долгий этап доминирования российских лыжниц. Наши девушки выигрывали и Кубок мира, и Олимпиаду и, конечно же, чемпионат мира.



Мировое первенство 1995 года стало триумфальным для Ларисы Лазутиной, которая выиграла четыре золотые медали из пяти разыгрываемых в Канаде. Лазутина подошла к турниру в идеальной форме и лишь в гонке на 30 км коньком не смогла взять медаль. В целом сезон 1994/95 получился уникальным для российских лыж – в итоговом зачёте Кубка мира первые пять мест заняли наши лыжницы – Вяльбе, Гаврылюк, Лазутина, Данилова и Завьялова.



Спустя два года на чемпионате мира-1997 неповторимого успеха добилась Елена Вяльбе, выигравшая все пять гонок в норвежском Тронхейме. Интересно, что в четырёх случаях из пяти второй финишировала итальянка Стефания Бельмондо. Всего же за карьеру нынешняя глава российских лыжных гонок первенствовала 17 раз. Какая-то сумасшедшая цифра!

Великие русские лыжницы ушли из спорта с позором. Как поймали Лазутину и Данилову Звёздам сборной России давали шанс уйти тихо. Но жажда золота оказалась сильнее.

Российские лыжницы практически всегда побеждали в эстафетах. Однако гонка на мировом первенстве 1999 года в Рамзау всё же представляет особый интерес. Всё дело в том, что на третьем этапе эстафеты за Россию бежала Анфиса Резцова, которая к тому моменту успела выиграть всё не только в лыжных гонках, но и в биатлоне. И именно золото чемпионата мира 1999 года стало последним крупным успехом для легендарной российской спортсменки.

Долгожданный успех Прокуророва и Завьяловой

Российский лыжник Алексей Прокуроров одержал победу на своей первой же Олимпиаде в 1988 году. После этого он участвовал ещё в четырёх олимпийских играх, а в 2002 году в Солт-Лейк-Сити и вовсе был знаменосцем сборной России. Учитывая россыпь звёзд в других видах спорта, это было действительно значимым событием для лыжных гонок. А вот с чемпионатами мира у Прокуророва долго не складывалось. Лишь на турнире 1997 года в Тронхейме Алексей одержал свою первую и единственную победу на мировых первенствах, взяв золото на дистанции 30 км раздельным стартом. Ему тогда было уже почти 33 года.

«Спокойно спать вы не будете!» Пьяный лихач оборвал жизнь великого лыжника Прокуророва Адвокаты цинично пытались списать вину на погибшего пешехода.

Поздно пришёл успех и к нашей лыжнице Ольге Завьяловой. Россиянке было уже за 30, когда она первенствовала на ЧМ-2003 в Валь-ди-Фиемме. На том же турнире Ольга взяла ещё три бронзовые медали, а через четыре года стала двукратной чемпионкой мира.

Победы нового поколения

Это всё были триумфы и победы по сути советской школы лыжного спорта. А вот Никиту Крюкова и Сергея Устюгова уже можно причислить к новому поколению российских лыжников. Никита стал знаменитым после победы на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. Тогда сборная России полностью проваливала Игры, и золото Крюкова стало первым для нашей страны.

«Что ж вы делаете, черти?!» Великая победа русских лыжников и их тренера над норвежцами Золото и серебро Олимпиады отмечали прямо по ходу финального дня: водки не хватило, и казахи поделились своей, а армянин принёс коньяк.

Спустя три года на чемпионате мира-2013 в Италии Никита стал чемпионом мира в классическом и командном спринте. Потом Крюков повторил успех и на мировом первенстве 2017 года, став единственным мужчиной в истории советских и российских лыж, которому удалось выиграть более двух титулов чемпиона мира. Чем не ориентир для Александра Большунова?



Чемпионат мира 2017 года стал бенефисом Сергея Устюгова. Россиянин завоевал медали в пяти из шести гонок на турнире в Лахти, две из которых стали золотыми – в скиатлоне и в командном спринте в паре с тем же Крюковым. Правда, в 2021 году участие Устюгова в главном турнире года под вопросом: спортсмен не полностью готов к старту в спринтерской гонке.