Десять лет доминирования. Самые яркие победы российских лыжников на чемпионатах мира

24 февраля стартует чемпионат мира по лыжным гонкам, от которого российские болельщики ждут большого количества медалей, особенно золотых. А уж после провального мирового первенства по биатлону всем хочется позитива и успехов. Тем более, что история российского лыжного спорта богата на яркие победы победами. Самое время вспомнить, как Лариса Лазутина, Елена Вяльбе, Никита Крюков, Сергей Устюгов и другие разрывали всех на чемпионатах мира.
Триумф и доминирование женской сборной России в 90-х
Все 90-е годы XX века – один долгий этап доминирования российских лыжниц. Наши девушки выигрывали и Кубок мира, и Олимпиаду и, конечно же, чемпионат мира.
Мировое первенство 1995 года стало триумфальным для Ларисы Лазутиной, которая выиграла четыре золотые медали из пяти разыгрываемых в Канаде. Лазутина подошла к турниру в идеальной форме и лишь в гонке на 30 км коньком не смогла взять медаль. В целом сезон 1994/95 получился уникальным для российских лыж – в итоговом зачёте Кубка мира первые пять мест заняли наши лыжницы – Вяльбе, Гаврылюк, Лазутина, Данилова и Завьялова.
Спустя два года на чемпионате мира-1997 неповторимого успеха добилась Елена Вяльбе, выигравшая все пять гонок в норвежском Тронхейме. Интересно, что в четырёх случаях из пяти второй финишировала итальянка Стефания Бельмондо. Всего же за карьеру нынешняя глава российских лыжных гонок первенствовала 17 раз. Какая-то сумасшедшая цифра!
Российские лыжницы практически всегда побеждали в эстафетах. Однако гонка на мировом первенстве 1999 года в Рамзау всё же представляет особый интерес. Всё дело в том, что на третьем этапе эстафеты за Россию бежала Анфиса Резцова, которая к тому моменту успела выиграть всё не только в лыжных гонках, но и в биатлоне. И именно золото чемпионата мира 1999 года стало последним крупным успехом для легендарной российской спортсменки.
Долгожданный успех Прокуророва и Завьяловой
Российский лыжник Алексей Прокуроров одержал победу на своей первой же Олимпиаде в 1988 году. После этого он участвовал ещё в четырёх олимпийских играх, а в 2002 году в Солт-Лейк-Сити и вовсе был знаменосцем сборной России. Учитывая россыпь звёзд в других видах спорта, это было действительно значимым событием для лыжных гонок. А вот с чемпионатами мира у Прокуророва долго не складывалось. Лишь на турнире 1997 года в Тронхейме Алексей одержал свою первую и единственную победу на мировых первенствах, взяв золото на дистанции 30 км раздельным стартом. Ему тогда было уже почти 33 года.
Поздно пришёл успех и к нашей лыжнице Ольге Завьяловой. Россиянке было уже за 30, когда она первенствовала на ЧМ-2003 в Валь-ди-Фиемме. На том же турнире Ольга взяла ещё три бронзовые медали, а через четыре года стала двукратной чемпионкой мира.
Победы нового поколения
Это всё были триумфы и победы по сути советской школы лыжного спорта. А вот Никиту Крюкова и Сергея Устюгова уже можно причислить к новому поколению российских лыжников. Никита стал знаменитым после победы на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. Тогда сборная России полностью проваливала Игры, и золото Крюкова стало первым для нашей страны.
Спустя три года на чемпионате мира-2013 в Италии Никита стал чемпионом мира в классическом и командном спринте. Потом Крюков повторил успех и на мировом первенстве 2017 года, став единственным мужчиной в истории советских и российских лыж, которому удалось выиграть более двух титулов чемпиона мира. Чем не ориентир для Александра Большунова?
Чемпионат мира 2017 года стал бенефисом Сергея Устюгова. Россиянин завоевал медали в пяти из шести гонок на турнире в Лахти, две из которых стали золотыми – в скиатлоне и в командном спринте в паре с тем же Крюковым. Правда, в 2021 году участие Устюгова в главном турнире года под вопросом: спортсмен не полностью готов к старту в спринтерской гонке.
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