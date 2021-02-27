Чемпионат мира по лыжам — 2021. Скиатлон. Большунов — главный претендент на золото! LIVE

Добрый день, дорогие поклонники лыжных гонок. В субботу, 27 февраля на чемпионате мира — 2021 в Оберстдорфе снова медальный день — награды будут разыграны в мужском и женском скиатлоне. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской и женской гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают. Должно быть очень интересно, потому что лидер сборной России Александр Большунов — фаворит и наверняка будет вести борьбу за первое для команды золото на главном старте сезона.