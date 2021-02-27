Чемпионат мира по лыжам — 2021. Скиатлон. Большунов — главный претендент на золото! LIVE

Добрый день, дорогие поклонники лыжных гонок. В субботу, 27 февраля на чемпионате мира — 2021 в Оберстдорфе снова медальный день — награды будут разыграны в мужском и женском скиатлоне. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской и женской гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают. Должно быть очень интересно, потому что лидер сборной России Александр Большунов — фаворит и наверняка будет вести борьбу за первое для команды золото на главном старте сезона.
Разумеется, мы все ждём в Оберстдорфе первой победы. А пока ждём — можно вспомнить, как россияне одерживали блестящие победы на чемпионатах мира раньше.
Нет никаких сомнений в том, что судьбу золота в скиатлоне будут решать норвежцы и Александр Большунов. После спринта скандинавы то ли троллили лидера сборной России, то ли утешали его. Однако и то, и то Александра после неудаче в первой гонке наверняка порядком разозлило.
Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию очередного медального дня чемпионата мира по лыжным видам спорта. Сегодня в лыжных гонках в программе соревнования два скиатлона: женская гонка (2 х 7,5 км) начнётся в 13:45 по московскому времени. Мужская (2 х 15 км) — в 15:30.
- 27 февраля 2021
-
10:02
-
09:22
-
08:00
-
00:59
-
00:34
-
00:11
- 26 февраля 2021
-
23:51
-
23:43
-
23:16
-
22:50
-
22:33
-
22:08
-
21:45
-
21:29
-
20:29
-
19:51
-
19:11
-
18:42
-
18:26
-
17:57
-
16:54
-
16:53
-
16:06
-
16:00
-
15:33
-
15:30
-
15:01
-
14:34
-
14:16
-
14:04
-
13:56
-
13:47
-
13:15
-
13:09
-
13:06