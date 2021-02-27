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Лыжные гонки, Чемпионат мира 2021, онлайн-трансляция: скиатлон (женщины/мужчины), 27 февраля 2021

Александр Большунов, чемпионат мира по лыжам 2021
Александр Говоров Павел Панышев
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Чемпионат мира по лыжам — 2021. Скиатлон. Большунов — главный претендент на золото! LIVE
Лидер сборной России не привык делиться победами в дистанционных гонках. Ждём первого места! Онлайн-трансляция скиатлона на «Чемпионате».
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:
Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта - 2021
Медальный зачёт чемпионата мира по лыжным видам спорта - 2021

Добрый день, дорогие поклонники лыжных гонок. В субботу, 27 февраля на чемпионате мира — 2021 в Оберстдорфе снова медальный день — награды будут разыграны в мужском и женском скиатлоне. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию мужской и женской гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают. Должно быть очень интересно, потому что лидер сборной России Александр Большунов — фаворит и наверняка будет вести борьбу за первое для команды золото на главном старте сезона.

Live Михаил Чесалин

Разумеется, мы все ждём в Оберстдорфе первой победы. А пока ждём — можно вспомнить, как россияне одерживали блестящие победы на чемпионатах мира раньше.

09:56 Михаил Чесалин

Нет никаких сомнений в том, что судьбу золота в скиатлоне будут решать норвежцы и Александр Большунов. После спринта скандинавы то ли троллили лидера сборной России, то ли утешали его. Однако и то, и то Александра после неудаче в первой гонке наверняка порядком разозлило.

«Большунов помог нам в спринте. Мы рады». Норвежцы смеются над лидером сборной России?
Они уже делали так после Кубка мира в Лахти. А потом на трассе получили по полной программе.
09:53 Михаил Чесалин

Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию очередного медального дня чемпионата мира по лыжным видам спорта. Сегодня в лыжных гонках в программе соревнования два скиатлона: женская гонка (2 х 7,5 км) начнётся в 13:45 по московскому времени. Мужская (2 х 15 км) — в 15:30.

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