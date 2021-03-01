«Тренер назвал нас клоунами». Почему Большунова ругали за его первую громкую победу

Мир лыжных гонок впервые заговорил об Александре Большунове после громкой победы на молодёжном чемпионате мира четыре года назад. Тогда норвежцы тоже были недовольны, заявляли, что так нельзя вести себя на трассе, говорили про неуважение к соперникам. Елена Вяльбе отругала российского лыжника, а Юрий Бородавко вообще назвал клоуном. Но болельщики на трибунах и у экранов при этом были в абсолютном восторге.

Так что же Большунов натворил на финише скиатлона?

Дружеский финиш

Мужской скиатлон на 30 км завершал программу молодёжного чемпионата мира – 2017 в американском Солджер-Холлоу.



Сборная России на том турнире выступала очень сильно, выигрывая медаль за медалью. 20-летний Александр Большунов успел взять золото на коньковой разделке на 15 км, опередив Алексея Червоткина и Дениса Спицова, и стал вторым в классическом спринте в битве с норвежцами Фредриком Рисетом и Йоахимом Орландом – и где сейчас эти норвежцы?



В скиатлоне наши парни долго лидировали вчетвером, но по ходу классического отрезка за Большуновым, Спицовым и Червоткиным не удержался Андрей Собакарёв. Тройка российских лыжников уже к смене инвентаря выигрывала у всех остальных более 30 секунд, а на коньке отрыв рос на каждой отсечке.

Поразительная золотая гонка Большунова! Россиянин разбил всех норвежцев их же оружием Мощнейший финишный рывок нашего лыжника хочется пересматривать снова и снова!

В итоге перед выкатом на стадион наши парни просто бросили бежать. На спуске держали друг друга за палки, весело о чём-то болтали, а к финишу просто подошли пешком. Непосредственно перед финишной чертой все трое остановились и поставили лыжи так, чтобы ботинки оказались прямо на линии.



Ещё мгновение, и они должны были дружно сделать шаг вперёд и финишировать в одно время. Но Большунов оступился, сделал движение первым, а сразу за ним черту пересекли Червоткин и Спицов. Фотофиниш со второй попытки расставил их именно в таком порядке – сначала чемпионом считался Червоткин. Хотя результаты гонки были объявлены не сразу. Дело в том, что подобные выходки на финише считаются нарушением спортивных принципов. Хорошо хоть наказания в отношении наших ребят не последовало.

«Непонятно, о чём они думали?»

Крутая победа российских лыжников обсуждалась во всём лыжном мире. Соперники, конечно, злились, но в целом про россиян говорили как про потенциальных звёзд. Тогда же вспомнили и про победу Большунова в разделке, и про его классную борьбу с норвежцами в спринте.

«На последнем спуске появились слёзы». Большунов расчувствовался после первой победы на ЧМ А после гонки Александр рассказал, что делать, чтобы стать чемпионом мира.

Норвежцы, конечно, высказались в своём духе.



«Такого мы ещё никогда не видели. Непонятно, о чём они думали! В гонке должен быть победитель. Если бы они одновременно пересекли линию во время спурта, то это совсем другое дело. Они избрали довольно странный способ финишировать», – заявил Крисандер Хольт, который проиграл на финише более пяти минут и точно ничего не видел вживую.

«Я ругалась! Считаю, что это не те соревнования, на которых можно дурачиться. Они, в общем-то, не сделали ничего противозаконного, но надо понимать, что такое вызывает раздражение у остальных», – говорила через пару дней Елена Вяльбе в интервью «Спорт-Экспрессу».



Сам Большунов только через год – уже на Олимпиаде в Пхёнчхане – дал объяснение тому поступку и рассказал о реакции тренера Юрия Бородавко: «Мне кажется, недоволен был только Юрий Викторович, который сказал: «Все ждали зарубы, а вы просто приехали на финиш за руки». Тренер хотел, чтобы мы немного «побоксировали» между собой. В итоге он назвал нас клоунами. Сказал, что мы ничего ещё не добились, а так себя ведём».

Большунову не включили гимн России на церемонии награждения. Разве это честно? Главное, что медаль отдали. У Большунова это первое золото чемпионата мира в жизни.

Но американские трибуны приветствовали тот финиш русских парней восторженным рёвом, как и комментаторы. Для России это была очень важная победа, ведь именно в те дни Международная федерация лыжных видов спорта отстранила от участия в чемпионате мира в Лахти шестерых россиян, среди которых были Александр Легков, Максим Вылегжанин и Алексей Петухов. И финиш наших парней стал своеобразным вызовом. Вы нас прессуете? А мы становимся сильнее!



Ну а Большунов после того молодёжного чемпионата мира стал настоящей звездой мирового спорта. Его самый знаменитый скиатлон теперь не забудут никогда.