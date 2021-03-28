«Странно, что парни бегают вдвое больше». Шведские лыжницы хотят равноправия ради денег?

Представительницы одной из ведущих лыжных держав мира выступили с громкими заявлениями по поводу острой в наши дни темы – равноправия мужчин и женщин. Лидеры сборной Швеции по лыжным гонкам считают, что в их любимом виде спорта происходит дискриминация по половому признаку и хотят бегать одинаковые дистанции с мужчинами.

Что это – борьба за равноправие в чистом виде или желание побольше заработать?

Шведские лыжницы потребовали, чтобы длина их дистанций в гонках была равной мужским

«Оскорбительно, что парни бегут вдвое больше нас»

Чемпионка мира Фрида Карлссон одной из первых подняла вопрос, почему дистанции гонок в женских лыжах значительно короче, чем в мужских.

«Странно, что парни бегают в гонках вдвое дольше нас, например, в скиатлоне. Это даже немного оскорбительно».

«Очень хорошо, что СМИ поднимают дебаты на эту тему, наша позиция будет сильнее, если мы все заодно», – отметила соотечественница Фриды Шарлотт Калла.

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«В футболе мужчины и женщины играют одинаково – 90 минут плюс дополнительное время. То же самое и в большинстве видов спорта. Я не вижу причин, почему в лыжах так не должно быть. Это консервативная традиция, что мы должны проходить более короткие дистанции, чем мужчины», – заметила бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров Линн Сван.

С лыжами и впрямь что-то не так?

С Линн Сван сложно не согласиться. Если взять подавляющее большинство командных видов спорта, то там действительно нет различий в правилах, когда играют мужчины и женщины. Футбол, хоккей, волейбол, гандбол – там везде единый механизм игры независимо от гендерных различий. Другое дело, что уровень зрелища не всегда одинаковый. Если женский волейбол и гандбол вполне могут конкурировать с мужскими аналогами, то у женского футбола и хоккея до сих пор и близкой нет той аудитории, что может похвастать мужской спорт.

Если мы возьмём олимпийские виды спорта, то и там практически везде полное равноправие – водные виды, лёгкая атлетика, конькобежный спорт и так далее. Конечно, мужчины всё делают быстрее, выше и сильнее, но упражнения и дистанции почти всегда одни и те же.

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Лыжные виды и впрямь стоят особняком. В биатлоне женская дистанция как правило в полтора раза короче, а в лыжах – в два или почти в два: и в скиатлоне, и в эстафете, и в марафоне.

Понять шведских лыжниц, которые подняли эту проблему, можно. Речь идёт не только о моральном ущемлении прав, но и финансовой стороне дела. Если женщины бегут дистанцию вдвое короче, то получают почти вдвое меньше эфирного времени. А эфирное время – это потенциальные личные спонсоры, которые скорее обратятся к мужчинам, которые на экране появляются чаще и остаются дольше. Как говорится, ничего личного, просто бизнес.

«Сейчас самое время для перемен»

Кажется, шведок услышали в Международной федерации лыжных гонок. Глава комитета FIS Вегард Ульванг признался, что очень рад тому, что девушки открыто высказали своё мнение.

«Я полностью поддерживаю это, сейчас самое время для перемен. Этот вопрос долгое время стоял в повестке дня и не привлекал особого внимания. Очень здорово, что шведки его сейчас поднимают».

И похоже на то, что серьёзные перемены могут случиться раньше, чем мы думаем. Тем более, что такие изменения прекрасно ложатся в общую картину мировых трендов. Ничего плохого в этом нет, но нельзя торопиться и ставить под угрозу здоровье лыжниц. Спортсменки привыкли к текущим дистанциям и нагрузкам, и если резко увеличить их вдвое, неизбежно возникнут проблемы. Чтобы не жалеть о принятом решении, нужно действовать осторожно.