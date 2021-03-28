«В меня не особо верили». Тренер сборной России стартовал на спор и затмил даже Большунова

На чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени, определились победители в скиатлонах. У женщин Татьяна Сорина включила «режим Йохауг» и довольно неожиданно унеслась к своему первому в карьере личному золоту. У мужчин Александр Большунов ожидаемо выиграл очередное золото. Это было предсказуемо, и даже чемпион воспринял свою победу спокойно. Куда большее внимание было приковано к человеку, показавшему в скиатлоне 10-й результат. 36-летний тренер сборной России Сергей Турышев стартовал на спор, и помог друзьям выиграть пари, затмив всех. Даже Большунова.
Чемпионат России по лыжным гонкам без забавных историй не обходится.
Выступление Турышева, который работает вместе с Маркусом Крамером, действительно интриговало. Он заявился на классический спринт, но на старт не вышел – сосредоточился на подготовке к скиатлону. Крамер перед стартом на вопрос о том, чего он ждёт от своего помощника, хитро улыбнулся и сказал: «Всё сам увидишь».
Турышев отработал от и до, старался изо всех сил. Да он и не мог иначе, ведь в противном случае его друг Артём Мальцев, который в скиатлоне не участвовал, проиграл бы важный спор. Дело в том, что Мальцев и один из сервисёров сборной России утверждали, что Турышев обязательно финиширует в первой десятке. Два других сервисёра говорили, что этого точно не будет, слишком высок уровень конкуренции. Но Турышев финишировал десятым.
«Я прошёл отличную предсезонную подготовку с Артёмом. Выполнял тот же объём работы, делал скоростные тренировки, готовил его и к «Тур де Ски», и к чемпионату мира. Готовил его и, получается, готовился сам. После чемпионата мира в Оберстдорфе тренировался вместе с Мальцевым в Швейцарии перед последним этапом Кубка мира.
Артём сказал, что подготовка была отличной – с моей стороны был полный контроль. Результаты у Мальцева по ходу сезона выросли по сравнению с предыдущим, ну и я чуть-чуть поднял свою форму. Наверное, будь я чуть помоложе, смог бы и «Тур де Ски» пройти полностью», – признался 36-летний Турышев.
«Я поставил перед собой чёткую задачу – попасть в десятку. На меня же поспорили! Мальцев и один из сервисёров сборной говорили, что я смогу, а двое других сервисёров – не особо в меня верили. На что спорили? Каждый поставил по бутылке дорогого коньяка. Меня-то это не касается, я лишь помог тем, кто в меня верил, выиграть спор. Наверное, победители со мной поделятся, но это не точно», – посмеялся тренер после финиша.
Сергей Турышев проиграл занявшему третье место Андрею Ларькову ровно минуту. Александру Большунову – побольше. Но двукратному обладателю Кубка мира и чемпиону мира проиграли вообще все.
«Я почувствовал, что лыжи отлично работают. Немного ускорился, а потом оглянулся – никого рядом нет. Но бежать не бросил, нужно же тренироваться», — рассказал Большунов проекту «На лыжи!».
Со стадиона Александру сразу уйти не удалось. Болельщики, которые приехали на «Жемчужину Сибири» посмотреть на турнир, не отпускали своего любимца, а тот отвечал им совместными фотографиями и автографами.
За второе место бились сразу семь лыжников, и этот спор выиграл Иван Якимушкин, в разножке опередивший Андрея Ларькова.
У женщин не было равных Татьяне Сориной, победившей столь же безоговорочно, как и Большунов. Она с самого старта задала максимальную скорость, которую сумела удержать до финиша. «В стиле Терезы Йохауг я ещё не выигрывала никогда. Но сегодня всё сложилось – лыжи, самочувствие, настрой. Впереди ещё гонки, пока планирую бежать всё», — сказала чемпионка.
Державшаяся за ней на классической части Юлия Ступак замешкалась на пит-стопе, а потом отстала и по ходу гонки, финишировав только шестой. Второй стала Наталья Непряева, а бронзу в споре с мастером длинных дистанций Анастасией Рыгалиной вырвала Мария Истомина, партнёрша Непряевой по тренировочной группе.
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