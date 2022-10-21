В США хотят простить главного героя грандиозного допинг-скандала. Американцам можно всё?

Велогонщика Лэнса Армстронга в Америке знают все. Долгие годы он был вдохновителем миллионов людей, поскольку добрался до невероятных высот, победив рак. Герой нации, звезда, покруче иных киноактёров…
Но сказка кончилась в одночасье. Оказалось, что на протяжении многих лет американец употреблял допинг. Армстронг получил пожизненное отстранение и был лишён почти всех титулов. Был героем – стал изгоем.
Однако на днях глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что Лэнса стоит простить. Что хотят, то и воротят?
Тяжёлая борьба за жизнь
История Лэнса Армстронга по-настоящему удивляет. В 1992 году он дебютировал на профессиональном уровне и начал выигрывать одну гонку за другой. Практически с ходу американец выиграл «Тур Дюпон», чемпионат мира, а также два этапа «Тур де Франс». К 1996 году Армстронг уже был сильным велогонщиком, с которым считались соперники. Однако тогда у Лэнса был диагностирован рак яичек, и метастазы распространились в брюшную полость, лёгкие и мозг. Спортсмен перенёс несколько курсов химиотерапии, целую серию операций и, вообще говоря, чудом остался в живых.
В 1998 году велогонщик завершил реабилитацию и решил вернуться на международную арену. Сперва у него практически ничего не получалось, из-за чего Лэнс даже думал о том, чтобы бросить большой спорт. Однако случился прорыв: по итогам многодневки «Вуэльта» американец сенсационно стал четвёртым в общем зачёте, а затем повторил этот результат и на чемпионате мира. Через год Армстронг впервые выиграл «Тур де Франс».
Дальше карьера Лэнса неуклонно шла в гору. В итоге к 2005 году на счету спортсмена было семь титулов победителя «Тур де Франс», завоёванных подряд, бронза Олимпиады-2000, а также россыпь побед на менее крупных турнирах. В 2005-м Армстронг завершил карьеру, чтобы проводить больше времени с семьёй. В 2009-м вернулся, но, не достигнув прежних высот, повторно ушёл из спорта в связи с допинговыми разбирательствами.
«Это одна большая ложь»
Армстронга обвиняли в употреблении допинга на протяжении всей карьеры. Впервые это произошло ещё в 1999-м. Тогда в пробе американца нашли следы кортикостероидов, но в итоге выяснилось, что препарат содержался в разрешённом креме, который Лэнс использовал по назначению врачей. В дальнейшем, когда Армстронга обвиняли в употреблении допинга, он всё отрицал, а потом шёл в суд, где наказывал клеветников.
Лэнс Армстронг (2010 год)
Фото: Spencer Platt/Getty Images
Переломный момент случился в 2011-м. Тогда USADA обвинило Армстронга в нарушении нескольких пунктов антидопинговых правил на основании допинг-проб от 2009 и 2010 годов. В качестве подтверждения виновности также были приведены показания свидетелей. Лэнс, как всегда, отрицал все обвинения и пытался подать апелляцию. Однако спустя 1,5 месяца сдался: объявил, что не будет дальше доказывать свою невиновность в суде. По всей видимости, так велогонщик надеялся скрыть все свои махинации от общественности.
Сразу после этого USADA объявило о пожизненной дисквалификации Армстронга и рекомендовало Международному союзу велосипедистов (UCI) аннулировать все результаты спортсмена с 1 августа 1998 года. UCI потребовало доказательств, которые и были предоставлены в 200-страничном отчёте.
Оказалось, что Армстронг выстроил целую допинг-систему в своей команде US Postal. Лэнс использовал переливания крови, употреблял эритропоэтин (ЭПО), тестостерон, кортикостероиды и маскирующие препараты, а также заставлял делать всё это своих партнёров по команде. Сам Армстронг признался в своей вине лишь в 2013 году в интервью Опре Уинфри.
Лэнс Армстронг (2018)
Фото: Ezra Shaw/Getty Images
«Я рассматриваю эту ситуацию как одну большую ложь, которую я повторял много раз», – признавался Лэнс в беседе со знаменитой телеведущей.
В итоге велогонщик был пожизненно отстранён от профессионального спорта и лишён всех своих титулов с 1998 по 2005 год, включая победы на «Тур де Франс» и медаль Олимпиады. От контрактов с ним отказались многие спонсоры, а президент Франции Франуса Олланд отозвал у него Орден почётного легиона Франции. Также Лэнсу пришлось выплатить более $ 20 млн штрафа.
«Подобное не должно повториться»
История Армстронга больно ударила по американскому обществу, ведь многие верили в Лэнса как в настоящего героя. Тогда даже президент UCI Пэт Маккуэйд признался, что его «тошнит» от этой ситуации и отчёта USADA.
«Лэнсу Армстронгу нет места в велоспорте. Он заслуживает того, чтобы о нём забыли в велоспорте. Что-то подобное никогда не должно повториться».
Спустя почти 10 лет после всех этих разоблачений глава USADA Трэвис Тайгарт предлагает простить велогонщика. Ну не абсурд ли?
«Многие гонщики в то время были жертвами системы. И это правда, что со временем они смогли вернуться, пусть и в другом качестве. И мы тоже должны простить Лэнса Армстронга после его признания. Мы наблюдаем, как в велоспорт возвращается культура чистого спорта. По сравнению с тем временем разница как между днём и ночью», – объяснил Тайгарт.
Армстронга действительно можно было бы простить, но лишь в том случае, если бы он просто употреблял допинг, а потом раскаялся в этом.
Но Лэнс организовал целую допинг-систему, которую до сих пор называют «самой сложной, профессиональной и успешной, которую когда-либо видел спорт». Американец принуждал своих партнёров по команде вместе с ним принимать запрещённые вещества, чтобы улучшить результаты. Да и в интервью 2013 года спортсмен признавался, что, когда употреблял допинг, не считал, что делает что-то плохое. По его словам, по-другому было нельзя.
Лэнс Армстронг (1994 год)
Фото: Mike Powell/Getty Images
По сути, Армстронг для многих в США символизирует допинг, прочно с ним ассоциируется. А USADA хочет этого человека простить и оправдать.
А это точно антидопинговая организация? Или США просто всё можно?
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