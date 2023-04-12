Магнус Карлсен теряет звание чемпиона мира. Каким был мир, когда норвежец впервые выиграл?

Наша страна готовилась к Олимпиаде в Сочи, смотрела «Легенду №17» и слушала Rammstein на День России. Как же давно это было!

Матч за звание чемпиона мира по шахматам – 2023 в Астане определит имя нового, 17-го чемпиона мира. Магнус Карлсен потеряет свой титул, а ведь норвежец пребывал на шахматном троне без малого 10 лет!

Мы решили вспомнить, каким был мир в 2013 году, когда Магнус впервые победил Ананда и захватил титул. Как говорится, вспомнили и прослезились.

Как же много воды утекло с тех пор!

В ожидании Олимпиады в Сочи

Поздней осенью, когда Магнус играл с Виши Анандом, в России уже проходила эстафета олимпийского огня перед играми в Сочи. Огонь опускался на дно озера Байкал, посетил Северный полюс, вершину Эльбруса и даже побывал на МКС, где впервые в истории Олимпийских игр вышел в открытый космос.

Игры в Сочи были чуть ли не последним большим праздником российского спорта. Тогда ещё никто не подозревал о грядущих санкциях. С тех пор прошли уже четыре Олимпиады, и все – с ограничениями для наших спортсменов.

ОИ-2014 Фото: РИА Новости

Последняя победа Елены Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева одержала крайне эмоциональную победу на домашнем чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве. Забирая золото после прыжка на 4,89 и слушая российский гимн, она ещё не знала, что в последний раз поднимается на пьедестал.

Через три года выдающуюся спортсменку не допустили до Олимпийских игр в Рио, и она закончила карьеру. Сейчас Елена с семьёй живёт в Монако, но порой рассказывает, что планирует стать тренером и работать в Волгограде.

Елена Исинбаева Фото: РИА Новости

Российские футболисты – чемпионы Европы

Юношеская сборная России по футболу U17 стала чемпионом Европы. В Словакии парни почти все матчи завершали вничью, но выигрывали по пенальти.

Самым известным футболистом из того состава стал Александр Головин, играющий сейчас в «Монако». В чемпионском составе были также Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов, ныне входящие в обойму основной сборной России.

Российские футболисты – чемпионы Европы Фото: РИА Новости

Бой десятилетия в боксе

5 октября в Москве прошёл ожидаемый тысячами болельщиков боксёрский поединок. В ринге встретились знаменитые тяжеловесы: украинец Владимир Кличко и россиянин Александр Поветкин. Кличко не оставил Поветкин ни единого шанса на победу, выиграв каждый из 12 раундов.

Украинский чемпион завершил карьеру в 2017 году, Поветкин – в 2021-м, но до сих пор не исключает возможного возвращения в большой бокс.

Владимир Кличко и Александр Поветкин Фото: РИА Новости

Страшная травма Михаэля Шумахера

Немецкий автогонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер после завершения карьеры в 2013 году получил нелепую и страшную травму. На горнолыжном склоне легенда ударился головой о выступ скалы и впал в кому.

О состоянии выдающегося чемпиона известно немногое, но понятно одно: Михаэль не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими — даже спустя уже почти 10 лет после травмы.

Михаэль Шумахер Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Легенда №17» на большом экране

На большие экраны вышли два значимых для нашего кино фильма: «Легенда №17» и «Сталинград». В основе сюжета первой картины – матчи Суперсерии СССР — Канада 1972 года и советский хоккеист Валерий Харламов. В основе второй – битва за Сталинград во время Второй мировой войны.

«Сталинград» стал самым кассовым российским фильмом, а исполнитель роли Харламова Данила Козловской получил путёвку в Голливуд. Даже спустя 10 лет картины не теряют своего зрителя и пользуются популярностью.

«Легенда №17» Фото: РИА Новости

Оскары для Квентина Тарантино и Адель

В конце февраля состоялась 85-я церемония вручения премии «Оскар». Победу в номинации «Лучшая песня» впервые одержала Адель с композицией Skyfall. На счету певицы множество серьёзных наград, но «Оскар» только один.

Две награды забрала картина Квентина Тарантино «Джанго освобождённый». Для Тарантино этот «Оскар» стал вторым и пока последним в номинации «За лучший сценарий». За 10 лет Тарантино снял ещё два фильма, а совсем недавно объявил, что работает над последней картиной в своей карьере.

Тарантино Фото: Jerod Harris/Getty Images

Гибель звезды «Форсажа» в аварии

В 2013 году актёр Пол Уокер, звезда фильмов об уличных гонках «Форсаж», разбился в автокатастрофе в возрасте 40 лет. Из-за трагедии премьера седьмого фильма франшизы была перенесена, но всё же вышла на экраны.

За 10 лет вышли ещё четыре картины американской франшизы, планируется и 11-й «Форсаж». Лучший друг и партнёр Пола по фильмам Вин Дизель несколько лет назад отвёл его дочь к свадебному алтарю, вместо отца.

Пол Уокер Фото: Tim P. Whitby/Getty Images

Смерть короля панк-рока

В июле стало известно о кончине фронтмена панк-рок-группы «Король и шут». Не дожив 19 дней до своего 40-летия, Михаил Горшенёв не выдержал последствий многолетней зависимости от алкоголя и наркотиков.

Группа стала символом поколения, и даже спустя 10 лет после распада из-за смерти Горшка она продолжает входить в рейтинг самых прослушиваемых исполнителей в России, а снятый в 2023 году сериал очень популярен.

Михаил Горшенёв Фото: РИА Новости

Эдвард Сноуден раскрыл американские тайны

В июне бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскрыл всему миру информацию о тотальной слежке агентством национальной безопасности США за телефонными звонками и обменом данными в интернете как в Штатах, так и за их пределами. Перед разглашением информации Сноуден покинул страну и обосновался в России, где получил политическое убежище.

О жизни агента в России известно немного. В декабре 2020 года у него и его девушки Линдси родился сын. Также Эдвард не раз заявлял, что хотел бы перебраться в Европу, но на данный момент это невозможно.

Эдвард Сноуден Фото: Getty Images

Жерар Депардье – «новый» русский

В начале 2013 года французский актёр Жерар Депардье стал российским гражданином, получил в подарок квартиру в Саранске и приобрёл вторую — в Грозном. Фотографии француза с паспортом наделали много шума.

За время жизни в нашей стране Депардье закрыл свой продюсерский центр в России из-за простоя и успел посудиться из-за обвинений в изнасиловании молодой французской актрисы. Как сообщает турецкий источник, сейчас Депардье живёт то в Стамбуле, то в Дубае, продолжает сниматься во французских картинах, но по-прежнему считает себя русским.

Жерар Депардье Фото: РИА Новости

Метеорит в суровом Челябинске

15 февраля весь мир узнал о том, как суров Челябинск, в небе над которым взорвался метеорит. Это был самый мощный взрыв космического тела с 1908 года. От ударной волны пострадали более 1600 человек, были выбиты стекла в 7000 зданий. Осенью того же года со дна озера Чебаркуль достали самый крупный обломок метеорита весом 600 кг. Позже ученые подсчитали, что мощность взрыва, с которым метеорит распался над Челябинском, была в 20 раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Метеорит в Челябинске Фото: РИА Новости

Rammstein отметила День России

В июне легендарная немецкая группа Rammstein выступила в рамках фестиваля «Рок над Волгой». Благодаря такому хедлайнеру фестиваль собрал более 600 тысяч человек, что вдвое больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что фестиваль «Рок над Волгой» традиционно приурочен ко Дню России. 10 лет спустя подобный концерт в России представить решительно невозможно.