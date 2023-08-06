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Россия громит Узбекистан в пляжном футболе! Станет ли разница в счёте двузначной? LIVE

В воскресенье, 6 августа, в Минске продолжатся соревнования по пляжному футболу в рамках II Игр стран СНГ. Во втором матче группового этапа сборная России сыграет с Узбекистаном. Не умаляя заслуг команды из Средней Азии, стоит сказать, что это команды разного уровня. Действующие чемпионы мира должны одерживать победу без серьёзных проблем.

А учитывая, что в первом матче турнира россияне победили сборную Египта со счётом 5:0, успех в матче с Узбекистаном практически откроет нашей команде путь в полуфинал. У соперников останутся лишь сугубо математические шансы оставить россиян на третьем месте в группе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Россия — Узбекистан и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на площадке и за её пределами. Оставайтесь с нами!