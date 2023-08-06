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Сборная России по пляжному футболу на II Играх стран СНГ играет с Узбекистаном — онлайн-трансляция матча 6 августа 2023

Россия громит Узбекистан в пляжном футболе! Станет ли разница в счёте двузначной? LIVE
Михаил Чесалин
Сборная России по пляжному футболу
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Комментарии
Победа практически выводит нашу команду в полуфинал турнира.
Полное расписание матчей на II Играх стран СНГ
Турнирная таблица II Игр стран СНГ

В воскресенье, 6 августа, в Минске продолжатся соревнования по пляжному футболу в рамках II Игр стран СНГ. Во втором матче группового этапа сборная России сыграет с Узбекистаном. Не умаляя заслуг команды из Средней Азии, стоит сказать, что это команды разного уровня. Действующие чемпионы мира должны одерживать победу без серьёзных проблем.

А учитывая, что в первом матче турнира россияне победили сборную Египта со счётом 5:0, успех в матче с Узбекистаном практически откроет нашей команде путь в полуфинал. У соперников останутся лишь сугубо математические шансы оставить россиян на третьем месте в группе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Россия — Узбекистан и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на площадке и за её пределами. Оставайтесь с нами!

Игры стран СНГ. Группа B. 2-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Россия
3-й период
15 : 0
Узбекистан
1:0 Пархоменко – 00:16   2:0 Пархоменко – 04:44   3:0 Земсков – 07:40   4:0 Виноградов – 11:22   5:0 Виноградов – 11:52   6:0 Земсков – 12:33   7:0 Земсков – 17:20   8:0 Кошарный – 18:13   9:0 Земсков – 19:49   10:0 Романов – 26:03   11:0 Ремизов – 27:45   12:0 Котенев – 29:41   13:0 Ремизов – 31:13   14:0 Романов – 31:35   15:0 Кошарный – 32:11
Конец второго периода. Россия громит соперника — 9:0 Россия забила пять безответных мячей в первом периоде
Live Михаил Чесалин

36' ПОБЕДА — 15:0. Более чем убедительная. Россия во втором матче не пропускает! Браво!

19:34 Михаил Чесалин

35' Напоследок Узбекистан владеет мячом. Будет гол престижа?

19:33 Михаил Чесалин

33' Две минуты до финальной сирены. Будут ещё голы?

19:31 Михаил Чесалин

32' ГООООЛ. Станислав Кошарный — 15:0. Тут уже нечего добавить.

19:30 Михаил Чесалин

31' ГОООООЛ! Кирилл Романов продолжает экзекуцию. Счёт — 14:0.

19:29 Михаил Чесалин

31' ГООООЛ! Егор Ремизов забивает. Счёт уже 13:0. Быстрый дубль оформляет Егор.

19:26 Михаил Чесалин

29' 12:0. Андрей Котенев ещё один мяч забивает. Ну что, будет рекордная победа в истории сборной России?

19:24 Михаил Чесалин

28' ГОООЛ! 11:0. Егор Ремизов забивает свой первый мяч сегодня. Главное не сбиться со счёта.

19:23 Михаил Чесалин

28' Нарзуллаев не сильно пробил по воротам сборной России. Но Пархоменко на месте.

19:21 Михаил Чесалин

27' ГООООООЛ! 10:0. Ну вот и двукратная разница в счёте подъехала.

19:20 Михаил Чесалин

27' ПЕНАЛЬТИ. Сбивают Кирилла Романова в штрафной.

19:19 Михаил Чесалин

27' Фёдор Земсков исполнял штрафной с центра поля, но пока свой четвёртый гол забить не смог.

19:19 Михаил Чесалин

27' Тяжеловато сборной Узбекистана. Россияне просто мастеровитее и техничнее.

19:16 Михаил Чесалин

25' Стартовал третий период. И первые полминуты прошли под контролем узбекской команды.

19:12 Михаил Чесалин

Конец второго периода. Россия громит соперника — 9:0

24' ПЕРЕРЫВ. 9:0. За 15 секунд до сирены Остап Фёдоров хорошо приложился по чужим воротам, но не забил.

19:11 Михаил Чесалин

23' Концовка второго периода проходит довольно спокойно. Узбекистан чуть отодвинул игру от своих ворот, но до того, чтобы перехватить инициативу, ещё далеко.

19:09 Михаил Чесалин

21' Какой шанс был у сборной Узбекистана! Нарзуллаев с опасной точки бил в девятку на исполнение, но не попал.

19:05 Михаил Чесалин

20' ГОЛ. 9:0. А вот с бисиклетой Земскова никто справиться уже не в состоянии.

19:04 Михаил Чесалин

20' Два угловых подряд подал Антон Шкарин, но оборона сборной Узбекистана справилась.

19:03 Михаил Чесалин

18' ГООООЛ! 8:0 И тут же Кошарный напугал всю сборную Узбекистана дальним ударом.

19:02 Михаил Чесалин

18' Халимов напугал Кошарного, пробив выше ворот.

19:01 Михаил Чесалин

17' ГОООООЛ! 7:0. Федя Земсков с пенальти оформляет хет-трик. Это его пятый гол на турнире. Гонится за званием лучшего бомбардира?

19:01 Михаил Чесалин

17' Нарзуллаев ударил Земскова по ногам в штрафной. Земсков будет бить по чужим воротам с точки.

18:59 Михаил Чесалин

17' Фёдор Земсков мог сделать хет-трик со штрафного, но мяч пролетел рядом со штангой.

18:59 Михаил Чесалин

15' Фёдор Земсков на носовом платке обыграл защитника сборной Узбекистана и отдал пас на Котенева, но тот не забил.

18:56 Михаил Чесалин

14' И снова включает режим контроля сборная России. Не даём Узбекистану выйти со своей половины поля.

18:54 Михаил Чесалин

13' ГОООЛ!!! 6:0. Первого гола во втором периоде пришлось ждать 32 секунды. Дубль оформил Фёдор Земсков.

18:50 Михаил Чесалин

Россия забила пять безответных мячей в первом периоде

12' ПЕРЕРЫВ. 5:0. Не сенсационный счёт, прямо скажем. По игре и по прогнозам.

18:50 Михаил Чесалин

12' ГОООООЛ. 5:0. Дубль в раздевалку оформляет Виноградов. Амадиус забивает в падении. С прошлого гола прошло лишь 34 секунды.

18:48 Михаил Чесалин

12' ГООООООЛ! 4:0. А в этот раз Виноградов своим шансом пользуется сполна!

18:48 Михаил Чесалин

12' И снова опасный штрафной у россиян. Амадиус Виноградов исполняет.

18:47 Михаил Чесалин

12' Станислав Кошарный опрометчиво вышел из ворот, но соперник не смог сильно и точно пробить через всё поле в пустые ворота.

18:46 Михаил Чесалин

11' Раскин бьёт чуть выше перекладины. А попытка была хорошая!

18:45 Михаил Чесалин

10' Тут же хороший момент был у Фёдора Земскова. Но счёт пока не меняется — 3:0.

18:45 Михаил Чесалин

9' Не забил опаснейший штрафной Амадиус. Пробил точно в Полвонова.

18:44 Михаил Чесалин

9' Контролирует мяч сборная России. И контроль приносит плоды. Теперь Амадиуса Виноградова сбивают при попытке исполнить бисиклету.

18:42 Михаил Чесалин

7' Фарход Жумаев с центра пробил в перекладину. Было опасно, но обошлось.

18:41 Михаил Чесалин

7' ГОЛ. 3:0. Безупречно исполняет стандарт Фёдор!

18:41 Михаил Чесалин

7' ПЕНАЛЬТИ. Вратарь сбивает Земскова в штрафной.

18:40 Михаил Чесалин

7' Пока достаточно спокойная игра. Амадиус Виноградов мог третий гол забивать, но не повезло.

18:37 Михаил Чесалин

5' Романов нарушил правила на своей половине. Был шанс у Узбекистана, но удар прошёл мимо.

18:36 Михаил Чесалин

5' ГООООООЛ!!! 2:0. И тут же Пархоменко пробил как надо!

18:35 Михаил Чесалин

5' Остап Фёдоров приложился по чужим воротам. Удар прошёл выше.

18:34 Михаил Чесалин

3' Не совсем беззубы наши соперники. Абдулраззаков пробил по воротам Пархоменко, но вратарь полностью контролировал ситуацию.

18:33 Михаил Чесалин

3' Узбекский вратарь попытался пробить по нашим воротам. Но мяч пролетел даже выше заградительной сетки.

18:32 Михаил Чесалин

2' Второго гола пока приходится подождать. Россия безраздельно владеет инициативой.

18:30 Михаил Чесалин

1' ГОООООЛ! 1:0. И сразу гол. Пархоменко подработал себе мяч и с центра поля забил.

18:30 Михаил Чесалин

НАЧАЛО ИГРЫ. Узбекистан начинает с удара с центра. Пархоменко мяч фиксирует.

18:27 Михаил Чесалин

Теперь отгремели национальные гимны. Скоро матч начнётся.

18:26 Михаил Чесалин

Забавно, но над ареной проносится гимн футбольной Лиги чемпионов. Пляжникам под него на песок выходить вряд ли привычно. С другой стороны, кто из них, будучи мальчишкой, об этом не мечтал.

18:20 Михаил Чесалин

Победа над Узбекистаном почти гарантирует России выход в полуфинал. У соперников останутся только чисто математические шансы сбросить нашу сборную с одного из двух первых мест.

18:19 Михаил Чесалин

Сборная России около четверти часа разминалась на песке СОК «Олимпийский». Представители Узбекистана на песок перед матчем не выходили.

18:18 Михаил Чесалин

Узбекистан в первом матче проиграл Оману со счётом 1:13. Результат неудивителен: всё-таки оманцы — третья команда Азии, участники предстоящего чемпионата мира — 2024. Узбекистан большими успехами в пляжном футболе пока похвастать не может.

18:17 Михаил Чесалин

В первом матче на турнире сборная России легко расправилась с Египтом — 5:0.

Игры стран СНГ. Группа B. 1-й тур
05 августа 2023, суббота. 15:30 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Египет
1:0 Фёдоров – 5'   2:0 Земсков – 12'   3:0 Земсков – 14'   4:0 Раскин – 17'   5:0 Виноградов – 32'
18:11 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию второго матча сборной России на II Играх стран СНГ в Минске. Наша команда сыграет с Узбекистаном.

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