Россия громит Узбекистан в пляжном футболе! Станет ли разница в счёте двузначной? LIVE

В воскресенье, 6 августа, в Минске продолжатся соревнования по пляжному футболу в рамках II Игр стран СНГ. Во втором матче группового этапа сборная России сыграет с Узбекистаном. Не умаляя заслуг команды из Средней Азии, стоит сказать, что это команды разного уровня. Действующие чемпионы мира должны одерживать победу без серьёзных проблем.
А учитывая, что в первом матче турнира россияне победили сборную Египта со счётом 5:0, успех в матче с Узбекистаном практически откроет нашей команде путь в полуфинал. У соперников останутся лишь сугубо математические шансы оставить россиян на третьем месте в группе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Россия — Узбекистан и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на площадке и за её пределами. Оставайтесь с нами!
36' ПОБЕДА — 15:0. Более чем убедительная. Россия во втором матче не пропускает! Браво!
35' Напоследок Узбекистан владеет мячом. Будет гол престижа?
33' Две минуты до финальной сирены. Будут ещё голы?
32' ГООООЛ. Станислав Кошарный — 15:0. Тут уже нечего добавить.
31' ГОООООЛ! Кирилл Романов продолжает экзекуцию. Счёт — 14:0.
31' ГООООЛ! Егор Ремизов забивает. Счёт уже 13:0. Быстрый дубль оформляет Егор.
29' 12:0. Андрей Котенев ещё один мяч забивает. Ну что, будет рекордная победа в истории сборной России?
28' ГОООЛ! 11:0. Егор Ремизов забивает свой первый мяч сегодня. Главное не сбиться со счёта.
28' Нарзуллаев не сильно пробил по воротам сборной России. Но Пархоменко на месте.
27' ГООООООЛ! 10:0. Ну вот и двукратная разница в счёте подъехала.
27' ПЕНАЛЬТИ. Сбивают Кирилла Романова в штрафной.
27' Фёдор Земсков исполнял штрафной с центра поля, но пока свой четвёртый гол забить не смог.
27' Тяжеловато сборной Узбекистана. Россияне просто мастеровитее и техничнее.
25' Стартовал третий период. И первые полминуты прошли под контролем узбекской команды.
Конец второго периода. Россия громит соперника — 9:0
24' ПЕРЕРЫВ. 9:0. За 15 секунд до сирены Остап Фёдоров хорошо приложился по чужим воротам, но не забил.
23' Концовка второго периода проходит довольно спокойно. Узбекистан чуть отодвинул игру от своих ворот, но до того, чтобы перехватить инициативу, ещё далеко.
21' Какой шанс был у сборной Узбекистана! Нарзуллаев с опасной точки бил в девятку на исполнение, но не попал.
20' ГОЛ. 9:0. А вот с бисиклетой Земскова никто справиться уже не в состоянии.
20' Два угловых подряд подал Антон Шкарин, но оборона сборной Узбекистана справилась.
18' ГООООЛ! 8:0 И тут же Кошарный напугал всю сборную Узбекистана дальним ударом.
18' Халимов напугал Кошарного, пробив выше ворот.
17' ГОООООЛ! 7:0. Федя Земсков с пенальти оформляет хет-трик. Это его пятый гол на турнире. Гонится за званием лучшего бомбардира?
17' Нарзуллаев ударил Земскова по ногам в штрафной. Земсков будет бить по чужим воротам с точки.
17' Фёдор Земсков мог сделать хет-трик со штрафного, но мяч пролетел рядом со штангой.
15' Фёдор Земсков на носовом платке обыграл защитника сборной Узбекистана и отдал пас на Котенева, но тот не забил.
14' И снова включает режим контроля сборная России. Не даём Узбекистану выйти со своей половины поля.
13' ГОООЛ!!! 6:0. Первого гола во втором периоде пришлось ждать 32 секунды. Дубль оформил Фёдор Земсков.
Россия забила пять безответных мячей в первом периоде
12' ПЕРЕРЫВ. 5:0. Не сенсационный счёт, прямо скажем. По игре и по прогнозам.
12' ГОООООЛ. 5:0. Дубль в раздевалку оформляет Виноградов. Амадиус забивает в падении. С прошлого гола прошло лишь 34 секунды.
12' ГООООООЛ! 4:0. А в этот раз Виноградов своим шансом пользуется сполна!
12' И снова опасный штрафной у россиян. Амадиус Виноградов исполняет.
12' Станислав Кошарный опрометчиво вышел из ворот, но соперник не смог сильно и точно пробить через всё поле в пустые ворота.
11' Раскин бьёт чуть выше перекладины. А попытка была хорошая!
10' Тут же хороший момент был у Фёдора Земскова. Но счёт пока не меняется — 3:0.
9' Не забил опаснейший штрафной Амадиус. Пробил точно в Полвонова.
9' Контролирует мяч сборная России. И контроль приносит плоды. Теперь Амадиуса Виноградова сбивают при попытке исполнить бисиклету.
7' Фарход Жумаев с центра пробил в перекладину. Было опасно, но обошлось.
7' ГОЛ. 3:0. Безупречно исполняет стандарт Фёдор!
7' ПЕНАЛЬТИ. Вратарь сбивает Земскова в штрафной.
7' Пока достаточно спокойная игра. Амадиус Виноградов мог третий гол забивать, но не повезло.
5' Романов нарушил правила на своей половине. Был шанс у Узбекистана, но удар прошёл мимо.
5' ГООООООЛ!!! 2:0. И тут же Пархоменко пробил как надо!
5' Остап Фёдоров приложился по чужим воротам. Удар прошёл выше.
3' Не совсем беззубы наши соперники. Абдулраззаков пробил по воротам Пархоменко, но вратарь полностью контролировал ситуацию.
3' Узбекский вратарь попытался пробить по нашим воротам. Но мяч пролетел даже выше заградительной сетки.
2' Второго гола пока приходится подождать. Россия безраздельно владеет инициативой.
1' ГОООООЛ! 1:0. И сразу гол. Пархоменко подработал себе мяч и с центра поля забил.
НАЧАЛО ИГРЫ. Узбекистан начинает с удара с центра. Пархоменко мяч фиксирует.
Теперь отгремели национальные гимны. Скоро матч начнётся.
Забавно, но над ареной проносится гимн футбольной Лиги чемпионов. Пляжникам под него на песок выходить вряд ли привычно. С другой стороны, кто из них, будучи мальчишкой, об этом не мечтал.
Победа над Узбекистаном почти гарантирует России выход в полуфинал. У соперников останутся только чисто математические шансы сбросить нашу сборную с одного из двух первых мест.
Сборная России около четверти часа разминалась на песке СОК «Олимпийский». Представители Узбекистана на песок перед матчем не выходили.
Узбекистан в первом матче проиграл Оману со счётом 1:13. Результат неудивителен: всё-таки оманцы — третья команда Азии, участники предстоящего чемпионата мира — 2024. Узбекистан большими успехами в пляжном футболе пока похвастать не может.
В первом матче на турнире сборная России легко расправилась с Египтом — 5:0.
Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию второго матча сборной России на II Играх стран СНГ в Минске. Наша команда сыграет с Узбекистаном.
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